Estos fueron los últimos mensajes de B King antes de desaparecer: “Tengo que contarte algo”

Quién es B King, el cantante y DJ que está desaparecido en México - crédito @bkingoficial/IG

La incertidumbre sobre el paradero de Bayron Sánchez, conocido artísticamente como B King, y de Jorge Herrera, conocido como Regio Clown, se ha intensificado a raíz de los nuevos detalles revelados acerca de las horas previas a su desaparición en Ciudad de México.

Uno de los datos que más ha sorprendido en la secuencia de los hechos es que la última localización conocida del teléfono de B King fue a 45 minutos de Polanco, en Iztapalapa, según relató el representante Juan Camilo Gallego.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Marcela Reyes y B King. Foto: Instagram @marcelareyes

Pero esta ubicación no es lo único que despierta temor entre sus familiares, así como amigos cercanos al cantante, pues de acuerdo con su mánager Juan Camilo Gallego, representa un desplazamiento considerable respecto a la zona donde se hospedaban los artistas, lo que genera más inquietud sobre las circunstancias de su desaparición.

Paralelamente, surgió un elemento perturbador proveniente del círculo íntimo de B King.

En la desaparición y sin tener nada que ver con el tema, aparece Carolina Londoño, una modelo colombiana que vive en Miami y actualmente se encuentra en Medellín, fue la destinataria de la última comunicación privada de la que se tiene constancia: un mensaje donde él le aseguraba estar bien y le advertía, de forma enigmática: “Tengo que contarte algo”.

Último mensaje de B King en redes sociales y por el que sus familiares prendieron las alarmas de su desaparición - crédito @bkingoficial/IG

Este fue el último indicio recibido tanto por familiares como por allegados.

De acuerdo con Gallego: “Él le habló a su mejor amiga, que se llama Carolina Londoño, una modelo que vive en Miami. Le dejó un mensaje y le dijo que estaba bien y que tenía contarle algo. Ese fue el último mensaje de él hacia otra persona”.

El mánager de B King compartió con la prensa colombiana cómo transcurrieron las últimas horas con normalidad aparente. Ambos artistas, según su relato a BluRadio, se alojaron en un hotel en el barrio de Polanco mientras cumplían compromisos laborales. B King, caracterizado por su disciplina física, manifestó a su representante la intención de ir al gimnasio. Regio Clownn, quien radica desde hace años en México, decidió acompañarlo.

La comunidad artística y los fans en México y Colombia mantienen activa la búsqueda con el hashtag #DondeEstanBKingYRegioClown. (@bkingoficial, @regioclownn, Instagram)

Por otro lado, el mánager, en tanto, permaneció en el hotel por motivos laborales. Durante su estancia en el gimnasio SmartFit de Polanco, se registró la última vez que alguien pudo dar cuenta de su paradero. La comunicación entre el cantante y su representante se mantuvo fluida hasta las 4:36 p. m. de ese martes 16 de septiembre cuando el exesposo de Marcela notificó que tenía planeado almorzar con unas personas a las que conocía Regio Clownn.

Asimismo, Bayron le indicó a Gallego que regresaría al hotel hacia las 7:30 p. m. para un nuevo compromiso laboral. La cita nunca se produjo y la ausencia comenzó a inquietar a quienes esperaban su regreso. El mánager manifestó que los mensajes enviados por WhatsApp dejaron de ser entregados:

“No me preocupé inicialmente, pero cuando vi que a la 1:00 de la mañana no recibían mis mensajes, empecé a alarmarme”, describió Gallego a los medios. En ese momento contactó a la Policía en busca de ayuda para localizar a los artistas desaparecidos. Las autoridades le explicaron que debía transcurrir un periodo de 24 horas para formalizar la denuncia de desaparición.

Claudia Sheinbaum le respondió a Gustavo Petro

La presidenta Claudia Sheinbaum indicó este lunes que la FGR investiga la desaparición de los artistas B-King y regio Clown. (Gobierno de México / @bkingoficial, @regioclownn, Instagram)

Después de que el presidente Gustavo Petro elevara una petición a la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum, su homóloga aseguró que la Fiscalía de ese país inició las investigaciones para dar con el paradero de los artistas colombianos desaparecidos en Ciudad de México.

“La Fiscalía General de la República tomó conocimiento. Hay una denuncia en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, no en Sonora, como decía el presidente de Colombia. La Cancillería está en contacto... No he entrado yo en contacto con el presidente Petro, pero sí la Cancillería mexicana con la Cancillería colombiana y se están haciendo las investigaciones ya por la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para saber quiénes son estas personas, la denuncia de desaparición y la investigación sobre el caso”, declaró la mandataria.