“Su Gobierno es corrupto”: Vicky Dávila estalló contra Petro por su gestión ante problemas en el PAE

La periodista y candidata presidencial Vicky Dávila lanzó duras críticas contra el presidente Gustavo Petro y su Gobierno, al señalar directamente la falta de recursos para el Programa de Alimentación Escolar (PAE) como una de las evidencias más claras de la ineficacia y corrupción en su administración.

En un pronunciamiento en redes sociales, Dávila cuestionó la falta de acción del Ejecutivo frente a la crisis de desnutrición infantil que afecta a miles de niños y niñas en Colombia.

El programa, que tiene como objetivo garantizar la alimentación de miles de estudiantes en todo el país, está en serio peligro de ser suspendido debido a la falta de fondos. Según las aletas de la misma Presidencia de la República, al menos 492.000 menores de edad podrían verse privados de este beneficio fundamental, lo que agrava aún más las ya críticas condiciones de vida de miles de familias colombianas en situación de vulnerabilidad.

Dávila, que se destaca por su postura crítica hacia el Gobierno de Petro, utilizó su cuenta de X para expresar su descontento con la gestión presidencial, calificando la situación como una muestra palpable de corrupción. En su mensaje, la candidata no solo abordó el tema del PAE, sino que arremetió contra la falta de voluntad política para resolver el problema, lo que, según ella, es un reflejo de la verdadera cara del actual gobierno.

Dávila fue tajante al señalar que la gestión de Petro falló en brindar soluciones a los problemas más urgentes del país, y la crisis del PAE es solo un ejemplo más. La periodista sostuvo que la falta de recursos para este programa vital pone en evidencia la incapacidad del gobierno para manejar los recursos del Estado de manera eficiente.

“Mientras en Colombia hay niños que siguen muriendo de desnutrición, no hay plata para el PAE y el transporte escolar, el presidente se gasta el presupuesto de los colombianos en autobombo. El problema es que todos sabemos quién es Petro y de dónde viene y por qué tiene al país así. Su Gobierno es corrupto, su campaña fue corrupta, lo confesó su hijo, y eso es lo que hay que derrotar en el 2026: LA CORRUPCIÓN (sic)”, escribió la periodista.

La crítica de Dávila se dio en un momento clave, justo cuando se anunció el estreno de un documental sobre la vida y carrera política del presidente Petro, que será lanzado por Rtvc en la noche del domingo 21 de septiembre.

El documental titulado Petro: décadas de lucha. Un pueblo decide, dirigido por el cineasta Sean Mattison, busca ofrecer una mirada detallada a la historia política de Gustavo Petro, desde su participación en la extinta guerrilla del M-19 hasta su ascenso a la Presidencia de la República en 2022.

La producción audiovisual, según los productores, pretende mostrar una perspectiva sobre la compleja dinámica política en Colombia y cómo las luchas y decisiones de Petro lo llevaron a convertirse en el mandatario actual del país; sin embargo, para Vicky Dávila, el lanzamiento de esta producción también refleja lo que considera un intento de ocultar las falencias y contradicciones del Gobierno nacional.

La crítica de la candidata se centra en lo que ella considera una contradicción en la forma en que Petro maneja su imagen pública y la realidad de su gestión gubernamental. Ella resalta que la falta de acción en el PAE es un reflejo de la corrupción y la ineptitud que, según ella, marcó toda la administración del jefe de Estado, teniendo en cuenta que lleva tres años de su periodo.