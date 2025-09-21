En un intento de robo de vehículo en Bogotá, Policía logró su recuperación y la captura de cuatro personas: así fue el operativo

Plan candado permitió la captura de cuatro personas y la recuperación de un vehículo en Los Mártires - crédito Policía

La rápida intervención de la Policía Nacional en el sur de Bogotá permitió la recuperación de un vehículo y la detención de cuatro personas implicadas en un robo ocurrido en la localidad de Kennedy.

De acuerdo con información oficial, los uniformados de la Estación de Policía Mártires lograron interceptar el carro, minutos después de haber sido reportado como hurtado en el sector de La Favorita, el barrio Los Mártires.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La Policía informó que en el interior del vehículo se encontraban tres hombres y una mujer, quienes fueron sorprendidos por los agentes.

Así como lo explicó la teniente coronel, Elizabeth Erazo Benavides, oficial de guarnición Policía Metropolitana de Bogotá: “En su interior fueron sorprendidos tres hombres y una mujer, a quienes se les incautaron armas cortopunzantes y un dispositivo eléctrico“.

La rápida intervención de la Policía Nacional permitió la recuperación de un vehículo y la detención de cuatro personas - crédito Policía de Bogotá

La víctima del robo identificó a los aprehendidos como las mismas personas que lo amenazaron con esos elementos para despojarlo de su automotor antes de que se activara el operativo de cierre de vías.

Las autoridades indicaron que, tras el procedimiento, “estas personas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto y el automotor recuperado fue entregado a su propietario”, agregó la oficial. Tras la recuperación, fue devuelto a su propietario.

“Es importante resaltar que en lo corrido del año 2025 hemos logrado la captura de más de veintiséis mil ochocientas personas por diferentes delitos y la incautación de 137 mil armas cortopunzantes”, resaltó la coronel Elizabeth Erazo.

La Policía Metropolitana de Bogotá reiteró su compromiso con la seguridad ciudadana y anunció que continuará implementando operativos estratégicos para combatir los delitos que afectan la tranquilidad de la comunidad. “Invita a la ciudadanía en general a seguir denunciando cualquier tipo de hecho a través de la línea de emergencia 123″, concluyó la oficial.

Tras la detención, los cuatro implicados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación bajo cargos de hurto - crédito Policía de Bogotá

Policías frustraron millonario fleteo de $10 millones a una mujer en Kennedy tras una persecución que duró 6 minutos

El intento de asalto a una mujer que acababa de realizar un retiro bancario terminó con la recuperación de 10 millones de pesos, la incautación de un arma de fuego y la detención de un presunto delincuente, después de una intensa persecución en el sur de Bogotá.

Los hechos comenzaron cuando la víctima fue abordada por un hombre armado que, desplazándose en una motocicleta de alto cilindraje, le arrebató el bolso y emprendió la huida.

La reacción de la afectada resultó determinante, ya que logró ubicar a dos policías de la estación de Tunjuelito que, al momento de los hechos, se encontraban “esperando el cambio de semáforo”, según relató uno de los uniformados.

“Una señora se nos acerca y nos señala a unos sujetos de una motocicleta que le habían cometido un hurto. De inmediato activamos el plan candado y empezamos la persecución a los implicados”, declaró el agente.

Video: Policías frustraron millonario hurto de $10 millones a una mujer en Kennedy tras una persecución que duró 6 minutos - crédito @SeguridadBOG/X

La persecución, que se extendió por unos tres kilómetros hasta alcanzar la localidad de Kennedy, obligó a los policías a actuar bajo una amenaza directa. Otro de los uniformados detalló que, a lo largo del trayecto, “los sujetos esgrimen un arma de fuego apuntando hacia nuestra integridad. Vi necesario el uso de mi arma de fuego para contrarrestar la amenaza”.

La intervención, que duró aproximadamente seis minutos, concluyó cuando uno de los policías disparó para neutralizar al sospechoso armado, quien resultó herido y fue trasladado bajo custodia policial a un centro asistencial para recibir atención médica. Las autoridades confirmaron la incautación de una pistola, el bolso tipo morral con los 10 millones de pesos y la motocicleta utilizada en la fuga.

El capturado fue judicializado tras recibir atención médica, mientras que la rápida respuesta policial permitió frustrar un robo millonario y recuperar el dinero sustraído, según informaron los agentes involucrados.