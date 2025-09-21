Alias El Chirri fue asesinado, días antes había confesado en un video su participación en robo de motocicletas en el Atlántico

La víctima fue identificada como Jorge Rojas y tenía 18 años - crédito Redes sociales/Montaje Infobae

La noche del viernes 19 de septiembre de 2025, un episodio violento alarmó a los habitantes de Soledad, Atlántico. Jorge Rojas, conocido como alias El Chirri, fue asesinado a tiros en el barrio La Floresta, días después de que un video en el que confesaba haber cometido robos de motocicletas se hiciera viral.

Según reportó Vanguardia, Rojas de 18 años y oriundo de Santa Marta, caminaba por Soledad, Atlántico, cuando dos hombres en motocicleta lo interceptaron y, tras desenfundar un arma de fuego, le dispararon repetidamente.

El ataque dejó su cuerpo tendido en el pavimento, mientras los autores huyeron rápidamente. Vecinos del sector contactaron a las autoridades, que acudieron al lugar para iniciar la investigación y recolectar pruebas.

El hecho ha reavivado el temor en la comunidad y ha generado múltiples interrogantes sobre el trasfondo del homicidio. La muerte de alias El Chirri llamó la atención tanto por la juventud de la víctima como por el contexto inmediato a su asesinato.

Capture de pantalla de video donde alias El Chirri confiesa sus robos - crédito Redes sociales

Jorge Rojas había confesado numerosos robos en Santa Marta

Días antes, Rojas había admitido públicamente frente a una cámara, su participación en numerosos robos de motocicletas en Santa Marta, señalando además a personas que, según él, participaron en estos delitos.

El video fue divulgado por el grupo criminal Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, o alias Los Pachencas, y se distribuyó ampliamente en redes sociales y servicios de mensajería.

Ahora, la principal hipótesis que investigan las autoridades es la posible relación entre la circulación del video y el asesinato, no descartando que su muerte responda a un ajuste de cuentas o una represalia por parte de organizaciones armadas.

Vanguardia detalló que Rojas había sido previamente capturado por la Policía y, tras ser liberado, se trasladó a Barranquilla. No obstante, fue en territorio soledeño donde encontró un desenlace fatal.

La Policía Nacional ha solicitado la colaboración de la ciudadanía para el esclarecimiento del caso, revisando cámaras de seguridad y recabando testimonios de posibles testigos.

Imagen de referencia - El joven de 18 años había sido capturado y tras ser liberado se mudó a Barranquilla - crédito Colprensa

La historia de alias El Chirri se suma a otros hechos recientes en el Atlántico donde se observa un patrón de homicidios ligados a venganzas entre grupos criminales, o como forma de intimidación y castigo público.

El caso refleja la complejidad social de la zona y la tensión recurrente entre bandas, lo que mantiene en vilo a las autoridades y a las comunidades afectadas.

Lo mataron dentro de su casa: Recibió tres tiros en Atlántico

En la madrugada del sábado 20 de septiembre de 2025, Robinson Echeverría Osorio fue asesinado dentro de su casa en Juan de Acosta, Atlántico.

Según información de las autoridades, sujetos armados entraron por la parte trasera de la vivienda ubicada en el barrio Las Moras y dispararon en repetidas ocasiones contra Echeverría Osorio, de 45 años.

Familiares indicaron que los agresores aprovecharon que la residencia queda cerca de un arroyo, lo que facilitó su acceso sin ser vistos.

Robinson Echeverría Osorio recibió tres impactos de bala que le quitaron la vida - crédito Pxhere

Tras la agresión, la víctima presentó tres heridas por arma de fuego: una en el tórax anterior, otra en el brazo derecho y una más en la zona posterior del tórax. Los responsables huyeron por una zona boscosa cercana, dificultando su pronta localización.

Según las autoridades locales adelantan labores de investigación para identificar tanto a los responsables como los posibles móviles del homicidio.

El hecho ha generado preocupación en la comunidad, que viene enfrentando una serie de hechos violentos durante las últimas semanas.

El Heraldo que el crimen de Echeverría Osorio se suma a una preocupante escalada de homicidios en la región, situación que ha obligado a la Policía del Atlántico y a otras entidades de seguridad a intensificar los operativos. Además, han solicitado la colaboración ciudadana para aportar información que permita avanzar en el esclarecimiento de este y otros casos recientes.

La comunidad de Juan de Acosta permanece a la expectativa ante los movimientos investigativos que buscan devolver la tranquilidad a la zona.