Colombia

Dani Duke, novia de La Liendra, reveló que ya sentenció a su pareja para tener hijos: “Ya le advertí, yo no le pedí permiso”

Uno de los anhelos más personales de la influenciadora es formar una familia junto con el creador de contenido

David Garzón

Por David Garzón

Guardar
Dani manifestó su intención de
Dani manifestó su intención de seguir creciendo como presentadora, incursionar en nuevos proyectos empresariales - crédito @daniduke / IG

La influencia de Dani Duke en el ámbito digital colombiano se consolidó a través de un proceso en el que la creatividad y el esfuerzo constante han sido elementos fundamentales.

Invitada recientemente al pódcast Realidades Ocultas, dirigido por Carolina Araujo, la creadora de contenido abordó diversos aspectos de su vida profesional y personal, explorando desde sus primeros pasos en las redes sociales hasta sus metas futuras y la dinámica de su relación sentimental con La Liendra.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante la entrevista, Dani Duke compartió detalles sobre sus orígenes en el mundo digital. Inició trabajando como maquilladora, lo que le permitió crear un portafolio atractivo y funcional que, posteriormente, sirvió de carta de presentación para ingresar a la esfera pública de internet. Gracias a la calidad y dedicación en su trabajo, logró vincularse con figuras destacadas del género urbano, colaborando con artistas de la talla de J Balvin, Maluma y Karol G. Estas experiencias no solo ampliaron sus conocimientos, sino que le favorecieron en términos de visibilidad mediática, estableciéndose como una voz autorizada en temas de belleza y estilo.

Tanto ella como su pareja, La
Tanto ella como su pareja, La Liendra, tienen profesiones ligadas a la creación de contenido - crédito @la_liendraa/Instagram

A medida que fue creciendo su comunidad, integrada mayoritariamente por mujeres, Dani notó que la audiencia valoraba no solo los contenidos de maquillaje, sino sus opiniones referentes a moda, actitudes y enfoques personales. Su capacidad para responder preguntas, hacer recomendaciones y compartir sus preferencias contribuyó a fortalecer el lazo con su público, estableciendo un diálogo que trasciende lo superficial y apunta al acompañamiento en la cotidianidad de sus seguidoras.

Un sueño que espera cumplir

Al referirse a sus planes a mediano plazo, Dani manifestó su intención de seguir creciendo como presentadora, incursionar en nuevos proyectos empresariales y afianzar su posición en el mundo del entretenimiento. Uno de sus anhelos más personales es formar una familia junto a La Liendra; la influenciadora confesó que tiene la firme intención de tener hijos en los próximos cinco años y que incluso le comunicó a su pareja el deseo de iniciar esta nueva etapa a corto plazo.

Dani explicó que antes de
Dani explicó que antes de su actual relación enfrentó dificultades con parejas que no valoraban su dedicación profesional - crédito @daniduke/IG

Con algo de humor, compartió que ya le advirtió a Mauricio sobre sus planes, en el que aseguró que no se trata de pedir permiso sino de anunciar una decisión personal. “Ya le advertí, yo le dije que el otro año ya. Yo no le pedí permiso, le estoy anunciando”, añadió Duke. Según contó, la reacción de él fue sugerirle que no abandone la anticoncepción todavía, reflejando la complicidad y el tono distendido con el que abordan este tema en su relación.

Ganas de crecer

El deseo de evolucionar en su trayectoria profesional llevó a Dani Duke a buscar nuevas herramientas de comunicación. Decidida a perfeccionarse, realizó cursos de presentación y oratoria, lo que finalmente le permitió acceder a un espacio como presentadora en Teleantioquia, canal regional donde explora una faceta distinta y desafiante que, según sus palabras, le resulta gratificante.

En lo que concierne a su vida personal, la influenciadora resaltó la importancia de preservar ciertos aspectos en un entorno donde la exposición pública es permanente. A pesar de que tanto ella como su pareja, La Liendra, tienen profesiones ligadas a la creación de contenido, optaron por una gestión reservada de su vínculo sentimental. Para Dani, este equilibrio les permite mantener la convivencia y la privacidad de los momentos más significativos, sin delegar en el público aspectos íntimos de su día a día.

Las parejas de Dani Duke

Dani Duke indicó que ya
Dani Duke indicó que ya le advirtió a Mauricio sobre sus planes de tener hijos - crédito @la_liendraa

La conversación abordó también experiencias previas, en las que Dani explicó que antes de su actual relación enfrentó dificultades con parejas que no valoraban su dedicación profesional. La falta de comprensión por su trabajo le generaba frustración, situación que cambió con el apoyo de Mauricio, su actual novio, que está a su lado respaldando su crecimiento personal y profesional.

En suma, Dani Duke logra combinar su desarrollo profesional con una vida privada que, aunque expuesta al escrutinio público, mantiene espacios de autenticidad y reserva. Su historia es la de una joven que supo reinventarse, adaptarse a los cambios del entorno digital y proyectar sus sueños, gestionando con inteligencia la dualidad entre el reconocimiento mediático y la satisfacción íntima.

Temas Relacionados

Dani DukeLa LiendraEntrevistaRealidades OcultasHijosFuturoFamosos en ColombiaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

James Rodríguez es liquidado por Carlos Antonio Vélez: “El amigo ya también escoge las canchas para jugar”

El volante colombiano es blanco de una polémica, debido a su ausencia con León para el partido frente a los Xolos de Tijuana, por el Torneo Apertura 2025

James Rodríguez es liquidado por

Santander: estos son los cortes de la luz de este 20 de septiembre

Para que no te tome por sorpresa, conoce cuáles se llevarán a cabo los cortes de luz que se van a realizar en tu localidad

Santander: estos son los cortes

Gobernación de Santander lanzó más de 400 becas internacionales para estudios virtuales: se otorgan por orden de inscripción

El proceso de inscripción se realiza en línea y los aspirantes recibirán asesoría personalizada para elegir el programa y la universidad que mejor se ajuste a sus intereses con becas de 60%, 70% y hasta 80%

Gobernación de Santander lanzó más

Alivio para el bolsillo: tarifas de transporte de gas en Colombia tendrán fuerte reducción, según el Ministerio de Minas y Energías

La nueva metodología tarifaria reducirá en hasta un 50% los costos de transporte en rutas estratégicas, con efectos directos en hogares e industrias

Alivio para el bolsillo: tarifas

Iván Cepeda ‘estalló’ por publicación de foto alterada en la que aparece con traje de guerrillero: “Denunciaré penalmente”

El precandidato del Pacto Histórico puso un ultimátum al periodista que compartió la imagen, debe presentar pruebas sobre los supuestos vínculos del senador con las Farc o asumir acciones legales: “Una de dos”

Iván Cepeda ‘estalló’ por publicación
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército tuvo una “granja de

Ejército tuvo una “granja de falsos positivos en Sucre”, así reclutaban a los jóvenes: “Hay mucha gente necesitada”

Alcaldía de Amalfi decretó toque de queda tras situación de violencia en el municipio vecino, Anorí

Una foto en redes sociales delató a alias Joao: cayó cabecilla del Clan del Golfo señalado del asesinato de cuatro soldados en Segovia

Tres militares resultaron heridos tras fuerte enfrentamiento armado en Frontino, Antioquia

Ministro de Defensa confirmó que seguirá la lucha contra el Clan del Golfo, pese a las negociaciones de paz

ENTRETENIMIENTO

Shakira no habría descubierto a

Shakira no habría descubierto a Piqué y Clara Chía por la mermelada: circula nueva versión de la infidelidad

Las 10 películas más exitosas de Netflix en Colombia para disfrutar este fin de semana

Shakira concretó su récord en el estadio GNP Seguros en una noche de lágrimas y mariachi

Estas son las series mas populares para ver en Netflix Colombia hoy

Periodista reveló curiosa broma que le hizo a un amigo haciéndose pasar por Álvaro Uribe: “Se salió de la ropa el presidente”

Deportes

Polémica con Richard Ríos: señalan

Polémica con Richard Ríos: señalan a Benfica de retrasarse con el pago del fichaje a Palmeiras

Sebastián Montoya saldrá tercero en la sprint del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 2

Nueva polémica en Millonarios: Ricardo Pérez se habría “lavado las manos” por los malos fichajes

América de Cali “le hizo el feo” a sus hinchas: dura decisión por protestas de los aficionados

Conmebol desautorizó al árbitro colombiano Andrés Rojas: revirtió polémica decisión contra Flamengo en la Copa Libertadores