Dani Duke, novia de La Liendra, reveló que ya sentenció a su pareja para tener hijos: “Ya le advertí, yo no le pedí permiso”

Dani manifestó su intención de seguir creciendo como presentadora, incursionar en nuevos proyectos empresariales - crédito @daniduke / IG

La influencia de Dani Duke en el ámbito digital colombiano se consolidó a través de un proceso en el que la creatividad y el esfuerzo constante han sido elementos fundamentales.

Invitada recientemente al pódcast Realidades Ocultas, dirigido por Carolina Araujo, la creadora de contenido abordó diversos aspectos de su vida profesional y personal, explorando desde sus primeros pasos en las redes sociales hasta sus metas futuras y la dinámica de su relación sentimental con La Liendra.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante la entrevista, Dani Duke compartió detalles sobre sus orígenes en el mundo digital. Inició trabajando como maquilladora, lo que le permitió crear un portafolio atractivo y funcional que, posteriormente, sirvió de carta de presentación para ingresar a la esfera pública de internet. Gracias a la calidad y dedicación en su trabajo, logró vincularse con figuras destacadas del género urbano, colaborando con artistas de la talla de J Balvin, Maluma y Karol G. Estas experiencias no solo ampliaron sus conocimientos, sino que le favorecieron en términos de visibilidad mediática, estableciéndose como una voz autorizada en temas de belleza y estilo.

Tanto ella como su pareja, La Liendra, tienen profesiones ligadas a la creación de contenido - crédito @la_liendraa/Instagram

A medida que fue creciendo su comunidad, integrada mayoritariamente por mujeres, Dani notó que la audiencia valoraba no solo los contenidos de maquillaje, sino sus opiniones referentes a moda, actitudes y enfoques personales. Su capacidad para responder preguntas, hacer recomendaciones y compartir sus preferencias contribuyó a fortalecer el lazo con su público, estableciendo un diálogo que trasciende lo superficial y apunta al acompañamiento en la cotidianidad de sus seguidoras.

Un sueño que espera cumplir

Al referirse a sus planes a mediano plazo, Dani manifestó su intención de seguir creciendo como presentadora, incursionar en nuevos proyectos empresariales y afianzar su posición en el mundo del entretenimiento. Uno de sus anhelos más personales es formar una familia junto a La Liendra; la influenciadora confesó que tiene la firme intención de tener hijos en los próximos cinco años y que incluso le comunicó a su pareja el deseo de iniciar esta nueva etapa a corto plazo.

Dani explicó que antes de su actual relación enfrentó dificultades con parejas que no valoraban su dedicación profesional - crédito @daniduke/IG

Con algo de humor, compartió que ya le advirtió a Mauricio sobre sus planes, en el que aseguró que no se trata de pedir permiso sino de anunciar una decisión personal. “Ya le advertí, yo le dije que el otro año ya. Yo no le pedí permiso, le estoy anunciando”, añadió Duke. Según contó, la reacción de él fue sugerirle que no abandone la anticoncepción todavía, reflejando la complicidad y el tono distendido con el que abordan este tema en su relación.

Ganas de crecer

El deseo de evolucionar en su trayectoria profesional llevó a Dani Duke a buscar nuevas herramientas de comunicación. Decidida a perfeccionarse, realizó cursos de presentación y oratoria, lo que finalmente le permitió acceder a un espacio como presentadora en Teleantioquia, canal regional donde explora una faceta distinta y desafiante que, según sus palabras, le resulta gratificante.

En lo que concierne a su vida personal, la influenciadora resaltó la importancia de preservar ciertos aspectos en un entorno donde la exposición pública es permanente. A pesar de que tanto ella como su pareja, La Liendra, tienen profesiones ligadas a la creación de contenido, optaron por una gestión reservada de su vínculo sentimental. Para Dani, este equilibrio les permite mantener la convivencia y la privacidad de los momentos más significativos, sin delegar en el público aspectos íntimos de su día a día.

Las parejas de Dani Duke

Dani Duke indicó que ya le advirtió a Mauricio sobre sus planes de tener hijos - crédito @la_liendraa

La conversación abordó también experiencias previas, en las que Dani explicó que antes de su actual relación enfrentó dificultades con parejas que no valoraban su dedicación profesional. La falta de comprensión por su trabajo le generaba frustración, situación que cambió con el apoyo de Mauricio, su actual novio, que está a su lado respaldando su crecimiento personal y profesional.

En suma, Dani Duke logra combinar su desarrollo profesional con una vida privada que, aunque expuesta al escrutinio público, mantiene espacios de autenticidad y reserva. Su historia es la de una joven que supo reinventarse, adaptarse a los cambios del entorno digital y proyectar sus sueños, gestionando con inteligencia la dualidad entre el reconocimiento mediático y la satisfacción íntima.