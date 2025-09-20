Anuncian recompensa millonaria para ubicar al responsable del asesinato del patrullero Jazmir Gustavo Ortiz en Cauca

Patrullero Jazmir Gustavo Ortiz Pardo, de 23 años, asesinado en Puerto Tejada, Cauca - crédito redes sociales/x

El director de la Policía, Carlos Fernando Triana, anunció una recompensa millonaria por información que permita dar con la ubicación y posterior captura de los responsables del asesinato del patrullero Jazmir Gustavo Ortiz Pardo, de 23 años, que fue acribillado en medio de labores de patrullaje en Puerto Tejada, departamento de Cauca, el 19 de septiembre de 2025.

El funcionario detalló momentos del lamentable hecho: “A través del uso de arma de fuego, impacta a nuestros policías. Desafortunadamente, el policía es asesinado de forma cobarde, de forma vil. Rechazamos, como lo hemos venido, eh, manifestando en todos los escenarios, estas acciones demenciales, que no solamente es en contra de los policías, sino también de la población, de los habitantes de los municipios en el territorio que desafortunadamente sufren estas manifestaciones violentas y terroristas de estos criminales”.

Triana se dirigió a la familia de Ortiz, expresando su pésame, y reitero los procesos que se adelantan para poder esclarecer el caso: “Para la familia, la condolencia, pero la capacidad institucional, así como lo hemos hecho en otros momentos, la capacidad de la institución en términos de investigación criminal, de inteligencia, para ubicar y capturar a este criminal que asesinó a nuestro Policía”.

Luego, el funcionario reveló el monto del dinero que la institución puso a disposición para poder dar con o los responsables de este crimen que nuevamente los enluta: “Y así como lo anterior, una recompensa de hasta 100 millones de pesos para quien nos suministre información que nos permita la ubicación, identificación y captura de este criminal”.

Con respecto a la organización criminal, y/o grupo armado que estaría detrás del asesinato, no reveló nombres; sin embargo, afirmó que la información que suministran los ciudadanos es pieza clave para tener certeza de las responsabilidades: “Estamos en la investigación, eh, y esa investigación nos va a arrojar un resultado importante. Pero lo más importante acá es la información de los ciudadanos”.

El ataque, atribuido a un plan pistola ordenado por grupos armados que custodian la zona, generó un intercambio de disparos entre policías y los responsables tras la llegada de refuerzos al barrio.

La víctima falleció en el lugar de los hechos, debido a la gravedad de la herida. Ortiz Pardo estaba próximo a cumplir tres años en el grado de patrullero y llevaba un año de servicio en la estación de Policía de este municipio al norte del Cauca.

El crimen motivó una condena pública por parte de las autoridades. El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, manifestó: “A su familia y a la Policía Nacional, nuestro abrazo y respeto. La vida es sagrada y no aceptamos que la violencia marque nuestro destino. Desde la Gobernación reforzamos la acción conjunta con la Fuerza Pública y la comunidad, para que la delincuencia no cobre más vidas”.

Como consecuencia del asesinato, la Alcaldía de Puerto Tejada anunció la suspensión de las celebraciones por los 128 años de fundación del municipio, argumentando que no existían las condiciones mínimas de seguridad para adelantar los eventos programados con artistas y organizadores, y dando prioridad al bienestar de la población. La medida pone en relieve la preocupación de las autoridades locales ante la operación de grupos armados en la región y el impacto directo sobre la vida comunitaria.

Hasta el 20 de septiembre de 2025, Colombia ha registrado al menos 97 homicidios de miembros de la Fuerza Pública, una cifra que incluye tanto a policías como militares. El aumento de estos asesinatos en comparación con 2024 está relacionado con ataques selectivos de grupos armados ilegales como el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC. Entre las tácticas empleadas se encuentran emboscadas y el uso de drones para lanzar explosivos.