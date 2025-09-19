Trabajador de reconocida empresa de mensajería se encuentra en grave estado tras ser víctima de atraco en Barranquilla

Los delincuentes le pidieron el producido del día, por lo que la víctima se habría resistido - crédito Leonardo Muñoz/EFE

Un violento asalto en el barrio Santo Domingo, en el suroccidente de Barranquilla (Atlántico), dejó gravemente herido a Edwin de Jesús Insignares Pérez, un mensajero de 49 años que trabaja para la empresa Inter Rapidísimo.

El hecho ocurrió la tarde del miércoles 17 de septiembre, cuando Insignares Pérez entregaba un pedido en la calle 52 con carrera 3A y fue interceptado por dos hombres armados. Los agresores lo intimidaron y le exigieron el dinero y las pertenencias que había recolectado durante su jornada laboral.

El mensajero intentó subirse a su motocicleta para escapar, pero uno de los criminales le disparó por la espalda, causándole una herida que le perforó el pulmón derecho, según detallaron medios locales. Pese a la resistencia de la víctima por evitar el robo del producido de la jornada, los delincuentes huyeron con el dinero.

Los delincuentes le habrían disparado cuando la víctima intentó huír en su motocicleta - crédito Freepik

Tras el violento ataque, vecinos de la zona acudieron en su auxilio y alertaron a las autoridades. El mensajero fue trasladado de inmediato a una clínica de la ciudad, donde permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos bajo pronóstico reservado. Fuentes citadas por medios locales señalaron que “su estado es delicado, se mantiene bajo estricto monitoreo”, debido a la gravedad de la hemorragia interna provocada por la lesión en el pulmón.

Testigos relataron que los asaltantes sorprendieron a la víctima cuando se disponía a continuar con sus entregas. Tras el forcejeo y el disparo, los delincuentes lograron apoderarse del dinero recolectado y escaparon del sector. La rápida reacción de los vecinos permitió que Insignares Pérez recibiera atención médica oportuna, aunque la gravedad de la herida mantiene en vilo a su familia y compañeros de trabajo.

Al respecto, la Policía Metropolitana de Barranquilla desplegó un operativo en la zona para dar con el paradero de los responsables. Las autoridades recopilan testimonios de testigos y revisan grabaciones de cámaras de seguridad del sector, con el objetivo de identificar a los agresores y proceder a su captura. Hasta el momento, no se han reportado detenciones ni se ha precisado el monto exacto de lo robado.

El hombre terminaba su jornada de trabajo cuando ocurrió el ataque - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Habitantes de calle estarían desvalijando el barrio La Florida de Barranquilla

La inseguridad en el barrio La Florida de Barranquilla es un tema de preocupación entre los residentes, que denuncian constantes robos atribuidos a habitantes de calle en la zona de la calle 81 con carrera 35 D.

Según informó Hernando Acuña, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio, en declaraciones para Alerta Barranquilla, los afectados reportan hurtos no solo de redes eléctricas y cables de cobre, sino también de elementos sustraídos de las terrazas de las viviendas.

Acuña explicó que la gravedad del problema aumentó luego de que se presentara el robo de partes de una cámara de seguridad conectada directamente al comando de la Policía.

“Esto que se presentó con la cámara de seguridad que va directamente al comando de la Policía es grave porque deja el sector inseguro, según un estudio de las autoridades, esto por acá sirve como ruta de escape de personas que cometen actos indebidos entonces la Policía si algo le hace seguimiento a las cámaras y pueden identificar a los antisociales que cometan delitos”, expresó al citado medio. El líder comunitario advirtió además que la situación se ha complicado debido a la cercanía con otros barrios afectados por la delincuencia.

Habitantes de calle tendrían azotado barrio en barranquilla con robo de cables y tapas de alcantarilla - crédito Colprensa

Por ello, solicitó mayor presencia policial para proteger a los ciudadanos, especialmente ante los continuos ingresos de extraños a las propiedades privadas. “Acá muchas veces los habitantes de calle se meten a las casas a robar lo que encuentren en las terrazas, la gente ya no puede dejar nada afuera porque se lo roban, desde chancletas hasta objetos de más valor”, detalló.

Otro de los problemas que enfrentan los habitantes es el hurto de tapas de alcantarilla y señales de tránsito, lo que ha causado accidentes tanto a motociclistas como a vecinos del barrio. El presidente de la JAC hizo un llamado a las chatarrerías del sector, pidiendo que no compren estos objetos sustraídos: “Las tapas de alcantarilla se las andan robando y no solo eso, las señales de tránsito tampoco se salvan porque las mochan y eso lo venden, el llamado es a las chatarrerías a que no compren eso porque hacen que estas personas sigan haciendo de las suyas”.