Colombia

Secuestran a concejal de Morales, Cauca, mientras dormía: los delincuentes amordazaron a su esposa

Guido Córdoba Nieto, concejal y exalcalde de Morales, fue sacado de su vivienda por hombres armados sin identificar, en la vereda El Carpintero, del municipio caucano

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

Guardar
Guido Córdoba Nieto, concejal y
Guido Córdoba Nieto, concejal y exalcalde de Morales, departamento del Cauca - crédito redes sociales/X

En horas de la madrugada del 19 de septiembre de 2025 fue secuestrado Guido Córdoba Nieto, concejal y exalcalde de Morales, departamento del Cauca, mientras descansaba en su vivienda.

De acuerdo con información suministrada por medios regionales, un grupo de hombres armados irrumpió en su lugar de residencia en la vereda El Carpintero, sometió a su pareja sentimental y luego se lo llevó.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Información que también fue difundida por El País, con testimonios recogidos de algunos líderes sociales de la zona.

“Lo que sabemos es que sujetos armados llegaron hasta su residencia, en la vereda Carpintero, y luego ingresaron a la misma, después amarraron a su esposa mientras que Guido Córdoba fue sacado a la fuerza de la vivienda para después ser montado en un vehículo, posteriormente tomaron rumbo hacia la zona montañosa”, comentaron algunos testigos.

La senadora y precandidata presidencial por el Centro democrático, Paloma Valencia, se refirió a este crimen por medio de su cuenta de la red social X: “Secuestran a Guido Córdoba gran dirigente caucano, exalcalde de Morales y uno de los dirigentes más importantes del @soyconservador. Esperamos su inmediata liberación. El gobierno debe garantizar su vida y su retorno. Toda la solidaridad con su familia y amigos".

La senadora Paloma Valencia sobre
La senadora Paloma Valencia sobre secuestro de concejal de Morales, Cauca - crédito @PalomaValenciaL/X

El alcalde de Morales, Oscar Guachetá, informó que: “Hay un reporte extraoficial que, a la 1:00 de la mañana, llegan hombres armados, dejan a las personas de la vivienda amarradas y proceden a levarse al concejal”, según Blu Radio.

Diversas instituciones de Derechos Humanos ya han sido notificadas sobre la situación del concejal Guido Córdoba, según expresó el alcalde de Morales, que detalló que tanto la Defensoría del Pueblo como la Personería Municipal se preparan para coordinar acciones encaminadas a gestionar la liberación del funcionario.

El escenario donde ocurre este hecho se encuentra marcado por la alta presencia de integrantes de las disidencias de la Farc, específicamente bajo las órdenes de alias Iván Mordisco. De acuerdo con información proporcionada por las autoridades locales, la población de Morales, Cauca ha sufrido varias incursiones y ataques realizados por dicho grupo armado ilegal a lo largo del último año.

Temas Relacionados

SecuestroGuido Córdoba NietoMorales, CaucaHombres armadosColombia-Noticias

Más Noticias

El iPhone 17 ya está a la venta en Colombia: estos son los precios de todos los nuevos celulares

Apple también presentó tres nuevos modelos de Apple Watch, con precios desde $1.469.000, además de los AirPods Pro 3, que tienen un valor de $1.279.000

El iPhone 17 ya está

Los ciclistas colombianos se dispararon en el ranking de la UCI tras La Vuelta a España 2025: estos son sus puestos

Luego del final de la carrera española, varios corredores se destacaron en el listado general de la Unión Ciclística Internacional

Los ciclistas colombianos se dispararon

La carrera “Nuestro Compromiso es Colombia” une a Medellín por los héroes militares

La iniciativa de Asociación Nacional Acción Social Ejército (ANASE) integra a civiles y militares en una jornada de apoyo a los afectados y sus allegados este domingo 21 de septiembre

La carrera “Nuestro Compromiso es

Consejo de Estado revocó la personería jurídica del movimiento Poder Popular, fundado por el expresidente Ernesto Samper

El alto tribunal anuló el reconocimiento otorgado por el Consejo Nacional Electoral al movimiento de Samper, al considerar que no cumplía con los requisitos legales para recuperar su personería jurídica

Consejo de Estado revocó la

Hombre mató a su expareja y a su mascota a cuchilladas, frente a los hijos de la víctima, en Caquetá: fue capturado y encarcelado

El criminal fue enviado a prisión, señalado como responsable del asesinato de Angie Paola Marín y la muerte de su mascota, a los que mató frente a los hijos de la víctima

Hombre mató a su expareja
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Una foto en redes sociales

Una foto en redes sociales delató a alias Joao: cayó cabecilla del Clan del Golfo señalado del asesinato de cuatro soldados en Segovia

Tres militares resultaron heridos tras fuerte enfrentamiento armado en Frontino, Antioquia

Ministro de Defensa confirmó que seguirá la lucha contra el Clan del Golfo, pese a las negociaciones de paz

Clan del Golfo estaría impulsando una ‘limpieza social’ en Sucre mientras dialoga con el Gobierno Petro

Esta es la identidad de las tres personas asesinadas al interior de una camioneta blindada en lujosa zona del sur de Cali

ENTRETENIMIENTO

Qué es la salmonelosis, la

Qué es la salmonelosis, la bacteria que obligó a Alejandro Fernández a cancelar varios conciertos: el mexicano no se presentará en Cali

Estos son los famosos que celebrarán amor y amistad por primera vez en 2025: Karina García, Altafulla, Catherine Escobar y Mario Alberto Yepes, entre las nuevas parejas de este año

Jessica Cediel reveló lo que desató sus problemas de salud que la llevó a estar hospitalizada varios días: “Todo se desencadenó así”

Epa Colombia llegó a acuerdo con TransMilenio y Yina Calderón le pidió favor a Gustavo Petro

Se viraliza la entrada de Jhon Alex Castaño al concierto de Jhonny Rivera en el Movistar Arena: parecía un fan más

Deportes

Los ciclistas colombianos se dispararon

Los ciclistas colombianos se dispararon en el ranking de la UCI tras La Vuelta a España 2025: estos son sus puestos

José Mourinho, nuevo técnico del Benfica de Richard Ríos, le lanzó dura indirecta al presidente del Fenerbahçe de Jhon Jáder Durán: “Cometí un error”

Egan Bernal cambiaría de equipo para 2026: correría en el Visma junto a Jonas Vingegaard

Norberto Peluffo recordó tensa conversación con el capo del Cartel de Cali, Miguel Rodríguez Orejuela, en su época como jugador del América: “Gracias a Dios no me pasó nada”

Estas son las rivales del Real Madrid con la colombiana Linda Caicedo en la Champions League Femenina