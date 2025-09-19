Secuestran a concejal de Morales, Cauca, mientras dormía: los delincuentes amordazaron a su esposa

Guido Córdoba Nieto, concejal y exalcalde de Morales, departamento del Cauca - crédito redes sociales/X

En horas de la madrugada del 19 de septiembre de 2025 fue secuestrado Guido Córdoba Nieto, concejal y exalcalde de Morales, departamento del Cauca, mientras descansaba en su vivienda.

De acuerdo con información suministrada por medios regionales, un grupo de hombres armados irrumpió en su lugar de residencia en la vereda El Carpintero, sometió a su pareja sentimental y luego se lo llevó.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Información que también fue difundida por El País, con testimonios recogidos de algunos líderes sociales de la zona.

“Lo que sabemos es que sujetos armados llegaron hasta su residencia, en la vereda Carpintero, y luego ingresaron a la misma, después amarraron a su esposa mientras que Guido Córdoba fue sacado a la fuerza de la vivienda para después ser montado en un vehículo, posteriormente tomaron rumbo hacia la zona montañosa”, comentaron algunos testigos.

La senadora y precandidata presidencial por el Centro democrático, Paloma Valencia, se refirió a este crimen por medio de su cuenta de la red social X: “Secuestran a Guido Córdoba gran dirigente caucano, exalcalde de Morales y uno de los dirigentes más importantes del @soyconservador. Esperamos su inmediata liberación. El gobierno debe garantizar su vida y su retorno. Toda la solidaridad con su familia y amigos".

La senadora Paloma Valencia sobre secuestro de concejal de Morales, Cauca - crédito @PalomaValenciaL/X

El alcalde de Morales, Oscar Guachetá, informó que: “Hay un reporte extraoficial que, a la 1:00 de la mañana, llegan hombres armados, dejan a las personas de la vivienda amarradas y proceden a levarse al concejal”, según Blu Radio.

Diversas instituciones de Derechos Humanos ya han sido notificadas sobre la situación del concejal Guido Córdoba, según expresó el alcalde de Morales, que detalló que tanto la Defensoría del Pueblo como la Personería Municipal se preparan para coordinar acciones encaminadas a gestionar la liberación del funcionario.

El escenario donde ocurre este hecho se encuentra marcado por la alta presencia de integrantes de las disidencias de la Farc, específicamente bajo las órdenes de alias Iván Mordisco. De acuerdo con información proporcionada por las autoridades locales, la población de Morales, Cauca ha sufrido varias incursiones y ataques realizados por dicho grupo armado ilegal a lo largo del último año.