Petro hizo ‘berrinche’ en un evento porque varios asistentes se fueron antes de su discurso: “No esperan al presidente”

El 18 de septiembre de 2025, el presidente de la República, Gustavo Petro, lideró la entrega de más de 18.000 hectáreas de tierra a campesinos en La Dorada, Caldas.

Durante su intervención, el jefe de Estado observó que varias personas en el escenario se habían retirado antes de que él tomara la palabra. El presidente expresó su inquietud al respecto, señalando: “Adquirir la fuerza para sostener y ampliar la reforma agraria en los años que están por venir. Yo veo aquí un poco de uniformes, algunos ya se han ido, no esperan al presidente hablar. Eso lo coge la prensa, ojo”. Posteriormente, aclaró que se refería a camisetas y no necesariamente a uniformes, y mencionó la presencia de diversas organizaciones sociales en las gradas.

El primer mandatario aprovechó la ocasión para insistir en la necesidad de consolidar una estructura organizativa nacional del campesinado. Propuso la creación de una sola asociación campesina a nivel nacional, articulada a través de federaciones regionales que integren a campesinos, agroindustrias, cooperativas y pescadores.

“Pero, se necesita una sola asociación campesina nacional. En las regiones hay que construir las federaciones regionales que deben aglutinar campesinos de la tierra, agroindustrias, cooperativas, y pesca, porque la pesca es un alimento, y las federaciones regionales, constituir la Asociación Nacional Campesina que aglutine las diferencias de pensar, porque las hay en todas partes, las diferencias de organizarse y los distintos intereses del campesinado, porque son distintos. Si yo me voy a los Andes arriba, pues la gente no es que necesite, no diga yo necesito trabajar”, manifestó Petro.

El episodio más tenso de la jornada se registró cuando el presidente se dirigió directamente a la Policía Nacional. Al no ver a los representantes policiales, preguntó en voz alta por su paradero: “Señores de la Policía, ¿dónde están? La Policía Nacional, ¿dónde está aquí?, ¿está o no está?, ¿dónde? Porque no veo por allá. Señor de la Policía Nacional de La Dorada, ¿dónde está? No puede ser que esté el presidente de la República de Colombia y el comandante de la Policía de Dorada no me dé aquí parte”, reclamó el mandatario.

La preocupación de Petro se intensificó al recordar el asesinato de un líder campesino que había recibido tierras del Gobierno en la zona de Puerto Salgar. Insistió en la necesidad de un informe sobre el avance de la investigación: “Vuelvo a preguntar tranquilamente, ¿dónde está el comandante de la Policía de La Dorada? ¿Cómo es posible que el medio de la población que está aquí presente, campesina, en donde han asesinado precisamente a un líder campesino que recibió del Gobierno una tierra de la pasada hacienda entregada en Puerto Salgar, no esté la Policía para darnos un informe sobre en qué ha avanzado, en qué ha avanzado la investigación del asesinato? Porque eso mismo que estamos evidenciando aquí fue lo que pasó en el pasado”, expresó el presidente.

La propuesta del presidente Petro de una Asamblea Constituyente

En el mismo evento, Petro retomó su propuesta de convocar una asamblea nacional constituyente en 2026. Planteó la articulación de las fuerzas sociales para hacer realidad este proceso a través de los mecanismos previstos en la Constitución vigente. “De cómo se articulan las demás fuerzas sociales de Colombia, y de cómo volvemos realidad el año entrante, a través de los mecanismos que la Constitución actual ya establece, la convocatoria a una asamblea nacional constituyente para hacer una Constitución que garantice, —no la nueva Constitución, ojo, que ya la tenemos, algunas cosas hay que modificar—”, afirmó el mandatario.