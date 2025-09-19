Colombia

Petro hizo ‘berrinche’ en un evento porque varios asistentes se fueron antes de su discurso: “No esperan al presidente”

El primer mandatario cuestionó la ausencia de representantes de la Policía Nacional en la jornada de entrega de tierra a campesinos en La Dorada, Caldas

Luciano Niño

Por Luciano Niño

Guardar
Petro en La Dorada Caldas - crédito presidencia de la República

El 18 de septiembre de 2025, el presidente de la República, Gustavo Petro, lideró la entrega de más de 18.000 hectáreas de tierra a campesinos en La Dorada, Caldas.

Durante su intervención, el jefe de Estado observó que varias personas en el escenario se habían retirado antes de que él tomara la palabra. El presidente expresó su inquietud al respecto, señalando: “Adquirir la fuerza para sostener y ampliar la reforma agraria en los años que están por venir. Yo veo aquí un poco de uniformes, algunos ya se han ido, no esperan al presidente hablar. Eso lo coge la prensa, ojo”. Posteriormente, aclaró que se refería a camisetas y no necesariamente a uniformes, y mencionó la presencia de diversas organizaciones sociales en las gradas.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El primer mandatario aprovechó la ocasión para insistir en la necesidad de consolidar una estructura organizativa nacional del campesinado. Propuso la creación de una sola asociación campesina a nivel nacional, articulada a través de federaciones regionales que integren a campesinos, agroindustrias, cooperativas y pescadores.

“Pero, se necesita una sola asociación campesina nacional. En las regiones hay que construir las federaciones regionales que deben aglutinar campesinos de la tierra, agroindustrias, cooperativas, y pesca, porque la pesca es un alimento, y las federaciones regionales, constituir la Asociación Nacional Campesina que aglutine las diferencias de pensar, porque las hay en todas partes, las diferencias de organizarse y los distintos intereses del campesinado, porque son distintos. Si yo me voy a los Andes arriba, pues la gente no es que necesite, no diga yo necesito trabajar”, manifestó Petro.

El presidente esperaba tener un informe del comandante, sobre el asesinato de un líder campesino que ocurrió en Puerto Salgar (Cundinamarca) - crédito Redes sociales/X

El episodio más tenso de la jornada se registró cuando el presidente se dirigió directamente a la Policía Nacional. Al no ver a los representantes policiales, preguntó en voz alta por su paradero: “Señores de la Policía, ¿dónde están? La Policía Nacional, ¿dónde está aquí?, ¿está o no está?, ¿dónde? Porque no veo por allá. Señor de la Policía Nacional de La Dorada, ¿dónde está? No puede ser que esté el presidente de la República de Colombia y el comandante de la Policía de Dorada no me dé aquí parte”, reclamó el mandatario.

La preocupación de Petro se intensificó al recordar el asesinato de un líder campesino que había recibido tierras del Gobierno en la zona de Puerto Salgar. Insistió en la necesidad de un informe sobre el avance de la investigación: “Vuelvo a preguntar tranquilamente, ¿dónde está el comandante de la Policía de La Dorada? ¿Cómo es posible que el medio de la población que está aquí presente, campesina, en donde han asesinado precisamente a un líder campesino que recibió del Gobierno una tierra de la pasada hacienda entregada en Puerto Salgar, no esté la Policía para darnos un informe sobre en qué ha avanzado, en qué ha avanzado la investigación del asesinato? Porque eso mismo que estamos evidenciando aquí fue lo que pasó en el pasado”, expresó el presidente.

Esto lo dijo con el fin de que se respalde la Reforma Agraria "y garantice el cumplimiento del Estado Social de Derecho", precisó la cuenta del Ministerio de Agricultura en X - crédito @MinAgricultura/X

La propuesta del presidente Petro de una Asamblea Constituyente

En el mismo evento, Petro retomó su propuesta de convocar una asamblea nacional constituyente en 2026. Planteó la articulación de las fuerzas sociales para hacer realidad este proceso a través de los mecanismos previstos en la Constitución vigente. “De cómo se articulan las demás fuerzas sociales de Colombia, y de cómo volvemos realidad el año entrante, a través de los mecanismos que la Constitución actual ya establece, la convocatoria a una asamblea nacional constituyente para hacer una Constitución que garantice, —no la nueva Constitución, ojo, que ya la tenemos, algunas cosas hay que modificar—”, afirmó el mandatario.

Temas Relacionados

Gustavo PetroLa DoradaEntrega de TierrasReclamo PetroAsistentesEvento PetroDiscurso PetroColombia-Noticias

Más Noticias

Ernesto Samper reaccionó a la decisión del Consejo de Estado de desconocer la personería del partido que fundó: “Hay una guerra de poderes”

El expresidente de Colombia aseguró que acatará el fallo sobre identidad legal del movimiento Poder Popular, a pesar de que no la comparte

Ernesto Samper reaccionó a la

Nieta de Jorge Eliécer Gaitán rechazó reconocimiento del Gobierno al Clan del Golfo y afirmó que el líder político “no es bandera de criminales”

La familia de Gaitán criticó que en documentos oficiales se utilice la denominación Ejército Gaitanista de Colombia, señalando que esto legitima al grupo armado y distorsiona la memoria histórica

Nieta de Jorge Eliécer Gaitán

Siguiendo los pasos de Carlos Lehder y ‘Chupeta’, alias Fito comenzó a negociar con la justicia de Estados Unidos

El denominado ‘Pablo Escobar de Ecuador’ fue capturado en un búnker secreto de una propiedad en Manabí

Siguiendo los pasos de Carlos

Estas son las series mas populares para ver en Netflix Colombia hoy

Con estas historias, Netflix busca seguir gustando al público en la guerra por el streaming

Estas son las series mas

Super Astro Sol: aquí están los ganadores del viernes 19 de septiembre 2025

Super Astro lleva a cabo dos sorteos al día, esta es la combinación ganadora del premio de las 14:30 horas

Super Astro Sol: aquí están
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alcaldía de Amalfi decretó toque

Alcaldía de Amalfi decretó toque de queda tras situación de violencia en el municipio vecino, Anorí

Una foto en redes sociales delató a alias Joao: cayó cabecilla del Clan del Golfo señalado del asesinato de cuatro soldados en Segovia

Tres militares resultaron heridos tras fuerte enfrentamiento armado en Frontino, Antioquia

Ministro de Defensa confirmó que seguirá la lucha contra el Clan del Golfo, pese a las negociaciones de paz

Clan del Golfo estaría impulsando una ‘limpieza social’ en Sucre mientras dialoga con el Gobierno Petro

ENTRETENIMIENTO

Estas son las series mas

Estas son las series mas populares para ver en Netflix Colombia hoy

Top de películas imprescindibles para ver HOY en Netflix Colombia

Periodista reveló curiosa broma que le hizo a un amigo haciéndose pasar por Álvaro Uribe: “Se salió de la ropa el presidente”

Marcela Reyes salió al paso de los señalamientos por supuesta responsabilidad en la desaparición de B-King

Tatán Mejía cuestionó la “mentira” que los colombianos creen desde hace décadas: “Nos comimos el cuento”

Deportes

Once Caldas le habría prometido

Once Caldas le habría prometido una millonada a los jugadores por avanzar en la Copa Sudamericana: esta sería la cifra

Esta sería la fecha para el regreso de Carlos Bacca en Junior de Barranquilla: habría un problema en la Liga BetPlay

Video: Golazo del “Cucho” Hernández abrió el camino para la victoria del Real Betis en la liga española

Fernando Batista estalló contra sus exdirgidos en Venezuela: “Bien eliminados estamos del mundial”

Atlético Nacional habría descartado a Pablo Guede: este sería su nuevo entrenador