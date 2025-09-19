Colombia

Mansión con piscina, jacuzzi y parqueaderos fue recuperada por la Alcaldía de Cali tras un proceso que resistió siete tutelas

El operativo enfrentó litigios, denuncias ciudadanas y la intervención de la CVC para restituir el terreno ocupado irregularmente. Acciones similares se han realizado en otras zonas de la ciudad

Paula Naranjo

Por Paula Naranjo

Así es la mansión que fue construida en un predio del Distrito - crédito Alcaldía de Cali

Una vivienda de lujo, edificada sin permisos en un terreno público de aproximadamente 50.000 metros cuadrados en el corregimiento de Golondrinas, se convirtió en el centro de una reciente acción de la Alcaldía de Cali en su estrategia de recuperación de predios públicos ocupados ilegalmente.

La intervención, realizada el jueves 18 de septiembre de 2025, representó un avance en el plan distrital para proteger el patrimonio público frente a ocupaciones irregulares en zonas urbanas y rurales.

Esta es la mansión que las autoridades intervinieron y recuperaron - crédito Alcaldía de Cali

Así es la mansión construida en un predio irregular a las afueras de Cali

El inmueble, de tres niveles y equipado con piscina, jacuzzi y parqueaderos, fue construido sin las licencias requeridas, según confirmaron las autoridades tras una denuncia ciudadana.

La alerta permitió que el corregidor verificara la situación y determinara que el terreno pertenecía al Distrito, lo que motivó la apertura de un proceso administrativo y judicial para su restitución.

La cronología del caso muestra que la primera visita oficial al predio ocurrió en marzo de 2024, cuando las autoridades ordenaron la suspensión inmediata de la obra. A pesar de esta instrucción, los responsables continuaron con la construcción.

El proceso de recuperación se reactivó el miércoles 17 de septiembre de 2025, en cumplimiento de una orden de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), que también había intervenido en la recuperación de un espacio de reserva forestal ocupado irregularmente en el corregimiento de Los Andes.

La Alcaldía de Cali ha realizado varios de estos operativos en sectores de la ciudad, en cumplimiento con órdenes judiciales - crédito Alcaldía de Cali

Sanción por “abusar” de las tutelas en este proceso

El procedimiento en Golondrinas incluyó la atención de siete acciones de tutela presentadas por los ocupantes, de las cuales cinco fueron resueltas en ambas instancias judiciales.

Tras agotar todas las etapas procesales y con fallos que negaron las pretensiones de los accionantes, la Secretaría de Seguridad y Justicia Distrital logró tomar posesión efectiva del predio.

Hoy, tras haber surtido todas las instancias, con plenas garantías procesales, con fallos de tutela que niegan las peticiones del accionante, logramos tomar posesión de este predio”, señaló el subsecretario

Los responsables de la construcción de la vivienda habían hecho caso omiso a las órdenes de las autoridades - crédito Alcaldía de Cali

Asimismo, como consecuencia del uso abusivo de mecanismos judiciales, la justicia sancionó al particular involucrado por temeridad y solicitó a la comisión disciplinaria investigar la conducta del abogado representante de los ocupantes. Estas medidas buscan evitar el uso indebido de recursos legales para obstaculizar la recuperación de bienes públicos.

El subsecretario destacó la directriz del alcalde Alejandro Eder de recuperar, a través de la justicia, los predios que han sido presuntamente usurpados a los caleños. Varela destacó que la administración continuará con acciones similares en otros sectores del Distrito, siempre garantizando el debido proceso y la legalidad en cada intervención.

“La Administración Distrital reafirma su compromiso con la protección del patrimonio público mediante acciones firmes, coordinadas y en estricto cumplimiento de la Ley”, puntualizó el comunicado de la alcaldía.

Esta intervención se suma a otras acciones adelantadas por la administración local: zona aledaña al puente de La Viga, en Pance, la galería de Siloé, “el puente del América”, el corredor de la autopista Suroriental y la calle 26, y el parque de Brisas de Mayo.

Otro de los recientes operativos incluyó un predio en el corregimiento de Los Andes, donde se había constituido un asentamiento irregular.

Esta decisión de demolición particular no es una medida de la alcaldía sino de la autoridad ambiental regional y nosotros, como distrito, cumplimos a través de las funciones del inspector de Policía. Sin embargo, somos claros en decirle a los caleños que a diario estamos adelantando acciones estratégicas, para recuperar los espacios públicos de la ciudad y salvaguardar las zonas ambientalmente protegidas”, dijo Jairo García Guerrero, secretario de Seguridad y Justicia Distrital.

