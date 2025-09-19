Colombia

La carrera “Nuestro Compromiso es Colombia” une a Medellín por los héroes militares

La iniciativa de Asociación Nacional Acción Social Ejército (ANASE) integra a civiles y militares en una jornada de apoyo a los afectados y sus allegados este domingo 21 de septiembre

Por Sergio Ramírez

Guardar
El próximo 21 de septiembre
El próximo 21 de septiembre de 2025, Medellín será escenario de la primera edición de la carrera solidaria “Nuestro Compromiso es Colombia”.

El próximo domingo 21 de septiembre de 2025, Medellín será escenario de la primera edición de la carrera solidaria “Nuestro Compromiso es Colombia”, una iniciativa deportiva que busca movilizar a la ciudadanía en apoyo a los soldados heridos en combate y a sus familias.

El evento, que comenzará a las 7:00 a.m. en la calle Colombia, frente a la Cuarta Brigada, invita a la comunidad a sumarse a una causa que trasciende lo deportivo y se convierte en un acto de reconocimiento y solidaridad hacia quienes han servido al país.

La carrera, organizada por la Asociación Nacional Acción Social Ejército (ANASE), está abierta a civiles, militares, familias, jóvenes y deportistas. Los participantes podrán elegir entre tres modalidades: 2 kilómetros (familiar), 5 kilómetros (recreativa) y 10 kilómetros (competitiva), lo que permite la integración de personas de todas las edades y condiciones físicas.

El proceso de inscripción se realiza a través del sitio web y tiene un costo de $180.000. La inscripción incluye camiseta, tula, chip, placa militar, hidratación y derecho a participar. Aunque no habrá premiaciones, cada paso dado por los corredores será un acto simbólico de gratitud y reconocimiento.

La carrera, organizada por la
La carrera, organizada por la Asociación Nacional Acción Social Ejército (ANASE), está abierta a civiles, militares, familias, jóvenes y deportistas.

Objetivo y destino de los fondos recaudados

El propósito central de la carrera es recaudar fondos que se destinarán al bienestar de los militares heridos en servicio y sus familias. Los recursos permitirán financiar transporte, alimentación y estadía para los familiares que acompañan a los soldados durante su recuperación, así como brindarles apoyo psicológico.

ANASE ha establecido auditorías, acompañamiento de unidades militares y verificación de entregas para asegurar que la ayuda llegue de manera efectiva a quienes la requieren.

La organización de este evento responde al compromiso de ANASE de visibilizar la situación de los veteranos y consolidar un fondo de apoyo permanente. La asociación, sin ánimo de lucro y vinculada al Ejército Nacional de Colombia, desarrolla programas orientados a mejorar la calidad de vida de los beneficiarios, facilitando recursos para tratamientos médicos, rehabilitación, educación y alimentación.

Además, promueve actividades de integración social, deportivas y culturales, y campañas de sensibilización para fortalecer el reconocimiento y la solidaridad hacia quienes han prestado servicio a la nación. La carrera cuenta con el respaldo institucional del Ejército Nacional, la Gobernación de Antioquia, el INDER Medellín y empresas privadas, lo que refuerza la transparencia y el alcance de la iniciativa.

El propósito central de la
El propósito central de la carrera es recaudar fondos que se destinarán al bienestar de los militares heridos en servicio y sus familias.

Perspectivas de las directivas de ANASE y proyección nacional

Yamileth Valencia de Cardozo, presidenta de la asociación, ha subrayado la importancia de la carrera como herramienta para generar conciencia, unidad y solidaridad en torno a la causa de los heridos en combate. “Buscamos generar conciencia, unidad y solidaridad en torno a la causa de los heridos en combate, reafirmándoles que su sacrificio no ha sido olvidado”, expresó Valencia de Cardozo.

Por su parte, Adriana De Caro, directora ejecutiva y presidenta del capítulo Medellín de ANASE, explicó que el objetivo es apoyar a las familias de los heridos y mejorar las condiciones de las unidades donde se encuentran. De Caro también destacó que la carrera nació con la visión de convertirse en un evento de alcance nacional: “Nunca pensé en hacerlo enfocado solo al capítulo, sino pensando siempre en que esta primera versión fuera un abre bocas para que en el próximo año lo podamos hacer a nivel nacional al mismo tiempo”.

La expectativa de los organizadores
La expectativa de los organizadores es que la carrera “Nuestro Compromiso es Colombia” se consolide como un referente de solidaridad y apoyo social.

La expectativa de los organizadores es que la carrera “Nuestro Compromiso es Colombia” se consolide como un referente de solidaridad y apoyo social, y que en futuras ediciones logre movilizar a participantes en todo el país. Con este evento, ANASE invita a la sociedad a sumarse a una causa que reconoce el sacrificio de los militares y promueve la construcción de redes de apoyo efectivas para quienes han resultado afectados por el conflicto.

La carrera representa una oportunidad para que la ciudadanía exprese su gratitud y compromiso con los soldados heridos y sus familias, demostrando que el reconocimiento a los héroes nacionales se materializa a través de acciones concretas y solidarias.

Temas Relacionados

Carrera Nuestro Compromiso es ColombiaSoldados heridos en combateANASEMedellínEjército Nacional de Colombia

Más Noticias

Consejo de Estado revocó la personería jurídica del movimiento Poder Popular, fundado por el expresidente Ernesto Samper

El alto tribunal anuló el reconocimiento otorgado por el Consejo Nacional Electoral al movimiento de Samper, al considerar que no cumplía con los requisitos legales para recuperar su personería jurídica

Consejo de Estado revocó la

Hombre mató a su expareja y a su mascota a cuchilladas, frente a los hijos de la víctima, en Caquetá: fue capturado y encarcelado

El criminal fue enviado a prisión, señalado como responsable del asesinato de Angie Paola Marín y la muerte de su mascota, a los que mató frente a los hijos de la víctima

Hombre mató a su expareja

Secuestran a concejal de Morales, Cauca, mientras dormía: los delincuentes amordazaron a su esposa

Guido Córdoba Nieto, concejal y exalcalde de Morales, fue sacado de su vivienda por hombres armados sin identificar, en la vereda El Carpintero, del municipio caucano

Secuestran a concejal de Morales,

Registraduría advierte por estafas en Antioquia relacionadas con la expedición y activación de la cédula digital

La entidad alertó sobre personas que se hacen pasar por funcionarios para obtener datos personales y cobrar por trámites

Registraduría advierte por estafas en

Egan Bernal cambiaría de equipo para 2026: correría en el Visma junto a Jonas Vingegaard

Después de la Vuelta a España, en la que el ciclista zipaquireño ganó la etapa 16, se rumora en el Viejo Continente un nuevo cambio para el colombiano

Egan Bernal cambiaría de equipo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Una foto en redes sociales

Una foto en redes sociales delató a alias Joao: cayó cabecilla del Clan del Golfo señalado del asesinato de cuatro soldados en Segovia

Tres militares resultaron heridos tras fuerte enfrentamiento armado en Frontino, Antioquia

Ministro de Defensa confirmó que seguirá la lucha contra el Clan del Golfo, pese a las negociaciones de paz

Clan del Golfo estaría impulsando una ‘limpieza social’ en Sucre mientras dialoga con el Gobierno Petro

Esta es la identidad de las tres personas asesinadas al interior de una camioneta blindada en lujosa zona del sur de Cali

ENTRETENIMIENTO

Qué es la salmonelosis, la

Qué es la salmonelosis, la bacteria que obligó a Alejandro Fernández a cancelar varios conciertos: el mexicano no se presentará en Cali

Estos son los famosos que celebrarán amor y amistad por primera vez en 2025: Karina García, Altafulla, Catherine Escobar y Mario Alberto Yepes, entre las nuevas parejas de este año

Jessica Cediel reveló lo que desató sus problemas de salud que la llevó a estar hospitalizada varios días: “Todo se desencadenó así”

Epa Colombia llegó a acuerdo con TransMilenio y Yina Calderón le pidió favor a Gustavo Petro

Se viraliza la entrada de Jhon Alex Castaño al concierto de Jhonny Rivera en el Movistar Arena: parecía un fan más

Deportes

Egan Bernal cambiaría de equipo

Egan Bernal cambiaría de equipo para 2026: correría en el Visma junto a Jonas Vingegaard

Norberto Peluffo recordó tensa conversación con el capo del Cartel de Cali, Miguel Rodríguez Orejuela, en su época como jugador del América: “Gracias a Dios no me pasó nada”

Estas son las rivales del Real Madrid con la colombiana Linda Caicedo en la Champions League Femenina

Fuertes críticas para el árbitro colombiano Andrés Rojas durante el partido Flamengo de Brasil y Estudiantes de Argentina: un polémico penalti y una expulsión sin justificación

James Rodríguez, al igual que Neymar y Coutinho, se habría negado a jugar con León por esta razón