La carrera “Nuestro Compromiso es Colombia” une a Medellín por los héroes militares

El próximo domingo 21 de septiembre de 2025, Medellín será escenario de la primera edición de la carrera solidaria “Nuestro Compromiso es Colombia”, una iniciativa deportiva que busca movilizar a la ciudadanía en apoyo a los soldados heridos en combate y a sus familias.

El evento, que comenzará a las 7:00 a.m. en la calle Colombia, frente a la Cuarta Brigada, invita a la comunidad a sumarse a una causa que trasciende lo deportivo y se convierte en un acto de reconocimiento y solidaridad hacia quienes han servido al país.

La carrera, organizada por la Asociación Nacional Acción Social Ejército (ANASE), está abierta a civiles, militares, familias, jóvenes y deportistas. Los participantes podrán elegir entre tres modalidades: 2 kilómetros (familiar), 5 kilómetros (recreativa) y 10 kilómetros (competitiva), lo que permite la integración de personas de todas las edades y condiciones físicas.

El proceso de inscripción se realiza a través del sitio web y tiene un costo de $180.000. La inscripción incluye camiseta, tula, chip, placa militar, hidratación y derecho a participar. Aunque no habrá premiaciones, cada paso dado por los corredores será un acto simbólico de gratitud y reconocimiento.

Objetivo y destino de los fondos recaudados

El propósito central de la carrera es recaudar fondos que se destinarán al bienestar de los militares heridos en servicio y sus familias. Los recursos permitirán financiar transporte, alimentación y estadía para los familiares que acompañan a los soldados durante su recuperación, así como brindarles apoyo psicológico.

ANASE ha establecido auditorías, acompañamiento de unidades militares y verificación de entregas para asegurar que la ayuda llegue de manera efectiva a quienes la requieren.

La organización de este evento responde al compromiso de ANASE de visibilizar la situación de los veteranos y consolidar un fondo de apoyo permanente. La asociación, sin ánimo de lucro y vinculada al Ejército Nacional de Colombia, desarrolla programas orientados a mejorar la calidad de vida de los beneficiarios, facilitando recursos para tratamientos médicos, rehabilitación, educación y alimentación.

Además, promueve actividades de integración social, deportivas y culturales, y campañas de sensibilización para fortalecer el reconocimiento y la solidaridad hacia quienes han prestado servicio a la nación. La carrera cuenta con el respaldo institucional del Ejército Nacional, la Gobernación de Antioquia, el INDER Medellín y empresas privadas, lo que refuerza la transparencia y el alcance de la iniciativa.

Perspectivas de las directivas de ANASE y proyección nacional

Yamileth Valencia de Cardozo, presidenta de la asociación, ha subrayado la importancia de la carrera como herramienta para generar conciencia, unidad y solidaridad en torno a la causa de los heridos en combate. “Buscamos generar conciencia, unidad y solidaridad en torno a la causa de los heridos en combate, reafirmándoles que su sacrificio no ha sido olvidado”, expresó Valencia de Cardozo.

Por su parte, Adriana De Caro, directora ejecutiva y presidenta del capítulo Medellín de ANASE, explicó que el objetivo es apoyar a las familias de los heridos y mejorar las condiciones de las unidades donde se encuentran. De Caro también destacó que la carrera nació con la visión de convertirse en un evento de alcance nacional: “Nunca pensé en hacerlo enfocado solo al capítulo, sino pensando siempre en que esta primera versión fuera un abre bocas para que en el próximo año lo podamos hacer a nivel nacional al mismo tiempo”.

La expectativa de los organizadores es que la carrera “Nuestro Compromiso es Colombia” se consolide como un referente de solidaridad y apoyo social, y que en futuras ediciones logre movilizar a participantes en todo el país. Con este evento, ANASE invita a la sociedad a sumarse a una causa que reconoce el sacrificio de los militares y promueve la construcción de redes de apoyo efectivas para quienes han resultado afectados por el conflicto.

La carrera representa una oportunidad para que la ciudadanía exprese su gratitud y compromiso con los soldados heridos y sus familias, demostrando que el reconocimiento a los héroes nacionales se materializa a través de acciones concretas y solidarias.