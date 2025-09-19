Imponen casa por cárcel al hombre que violentó brutalmente a su hijo de 15 años en Yarumal, Antioquia

Hasta el gobernador de Antioquia condenó los reprobables comportamientos del capturado - crédito Fiscalía

Sergio Sánchez, el hombre de 43 años cuya brutal agresión física contra su hijo de 15 años en Yarumal, Antioquia, quedó grabada en video, recibió medida de detención domiciliaria, en un lugar diferente al de la víctima.

Los detalles de la medida, divulgados por Caracol Radio, generaron rechazo en las redes sociales y en medio de los habitantes de Yarumal, luego de que las imágenes de la agresión circularan en redes sociales y medios de comunicación.

De acuerdo con información suministrada por el medio, la Fiscalía General de la Nación presentó cargos por agresión física, verbal y psicológica contra Sánchez, que fue señalado de atacar a su hijo en la vereda El Bosque el 9 de septiembre.

Ese día, según el reporte del ente de control, y según el video que se viralizó en redes, el hombre lanzó al menor al piso y lo golpeó con objetos contundentes y con los puños, propinándole insultos durante el ataque.

Durante el ataque, según las imágenes conocidas públicamente, el agresor inmovilizó al menor con la rodilla sobre el pecho, lo arrojó al piso y lo desafió a que acudiera ante las autoridades.

El menor, que convivía con su padre en una finca de la zona rural de Yarumal, quedó bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) luego de ser atendido por las autoridades.

la Alcaldía de Yarumal rechazó los hechos y aseguró que se activó el protocolo de atención integral. - crédito Alcaldía de Yarumal

Testigos y habitantes de la vereda denunciaron la existencia de antecedentes de violencia en ese núcleo familiar, con episodios anteriores registrados en zonas apartadas para evitar la intervención estatal.

La captura se produjo una semana después de los hechos. Tras la agresión, Sergio Sánchez abandonó el lugar e intentó evadir la acción de la justicia, pero finalmente fue ubicado y detenido por la Policía Nacional en el casco urbano de Yarumal.

La decisión judicial le impuso detención domiciliaria, pero estableció que no podrá cumplir la medida en la vivienda en la que reside la víctima, confirmó el medio mencionado.

La gravedad del caso generó indignación entre la población y organizaciones defensoras de los derechos de la infancia, que piden un seguimiento especial a la situación del adolescente.

La comunidad exige justicia

Frente a la situación, la Alcaldía de Yarumal emitió un pronunciamiento en el que calificó el acto de inaceptable, anunció la activación del protocolo de atención integral para víctimas de maltrato infantil y articuló acciones con la Fuerza Pública, el Icbf, la Comisaría de Familia y servicios psicosociales.

El comunicado oficial hizo un llamado a la denuncia ciudadana, al expresar: “Denunciar es proteger. La violencia no tiene cabida en nuestros hogares ni en la sociedad”.

El secretario de Seguridad de Yarumal, Walter Gómez Gil, describió la respuesta de las autoridades locales, que incluyó, tras la denuncia viral, un operativo conjunto con el Ejército Nacional y la Policía Nacional.

Gobernador de Antioquia habló sobre el caso en el municipio de Yarumal - crédito @AndresJRendonC/X

De hecho, a raíz de este procedimiento, el menor recibe acompañamiento especializado mientras se desarrolla la investigación judicial.

El proceso es liderado por la Fiscalía General de la Nación. De acuerdo con el abogado penalista Joseph Rodríguez, consultado por medios locales, el caso configura el delito de violencia intrafamiliar con agravantes por tratarse de un menor.

“Este delito es de carácter oficioso, no requiere denuncia formal para abrir el proceso; la circulación del video constituye ya noticia criminal suficiente para que la Fiscalía actúe”, explicó Rodríguez.

En la grabación se observa al hombre, identificado por vecinos como Sergio Sánchez, sujetando al menor por el cuello y golpeándolo con lo que sería un rejo.

Según el Código Penal colombiano, la sanción podría variar entre 6 y 14 años de prisión, sin admitir beneficios judiciales si se comprueba la responsabilidad. Aún así, el hombre recibió la facilidad de casa por cárcel.

Organizaciones sociales y pobladores de Yarumal han declarado su disposición a seguir atentos al desarrollo del caso y a exigir que las acciones de protección se mantengan. Recalcan la necesidad de una respuesta eficaz por parte de las instituciones ante situaciones de violencia intrafamiliar, especialmente cuando afectan a niños, niñas y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad.