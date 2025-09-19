Colombia

Imponen casa por cárcel al hombre que violentó brutalmente a su hijo de 15 años en Yarumal, Antioquia

Sergio Sánchez, de 43 años, deberá cumplir la sentencia en una casa diferente a la que vive el niño, que aun permanece bajo el cuidado del Instituto de Bienestar Familiar

Juan Sánchez Romero

Por Juan Sánchez Romero

Guardar
Hasta el gobernador de Antioquia
Hasta el gobernador de Antioquia condenó los reprobables comportamientos del capturado - crédito Fiscalía

Sergio Sánchez, el hombre de 43 años cuya brutal agresión física contra su hijo de 15 años en Yarumal, Antioquia, quedó grabada en video, recibió medida de detención domiciliaria, en un lugar diferente al de la víctima.

Los detalles de la medida, divulgados por Caracol Radio, generaron rechazo en las redes sociales y en medio de los habitantes de Yarumal, luego de que las imágenes de la agresión circularan en redes sociales y medios de comunicación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con información suministrada por el medio, la Fiscalía General de la Nación presentó cargos por agresión física, verbal y psicológica contra Sánchez, que fue señalado de atacar a su hijo en la vereda El Bosque el 9 de septiembre.

Ese día, según el reporte del ente de control, y según el video que se viralizó en redes, el hombre lanzó al menor al piso y lo golpeó con objetos contundentes y con los puños, propinándole insultos durante el ataque.

Durante el ataque, según las imágenes conocidas públicamente, el agresor inmovilizó al menor con la rodilla sobre el pecho, lo arrojó al piso y lo desafió a que acudiera ante las autoridades.

El menor, que convivía con su padre en una finca de la zona rural de Yarumal, quedó bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) luego de ser atendido por las autoridades.

la Alcaldía de Yarumal rechazó
la Alcaldía de Yarumal rechazó los hechos y aseguró que se activó el protocolo de atención integral. - crédito Alcaldía de Yarumal

Testigos y habitantes de la vereda denunciaron la existencia de antecedentes de violencia en ese núcleo familiar, con episodios anteriores registrados en zonas apartadas para evitar la intervención estatal.

La captura se produjo una semana después de los hechos. Tras la agresión, Sergio Sánchez abandonó el lugar e intentó evadir la acción de la justicia, pero finalmente fue ubicado y detenido por la Policía Nacional en el casco urbano de Yarumal.

La decisión judicial le impuso detención domiciliaria, pero estableció que no podrá cumplir la medida en la vivienda en la que reside la víctima, confirmó el medio mencionado.

La gravedad del caso generó indignación entre la población y organizaciones defensoras de los derechos de la infancia, que piden un seguimiento especial a la situación del adolescente.

La comunidad exige justicia

Frente a la situación, la Alcaldía de Yarumal emitió un pronunciamiento en el que calificó el acto de inaceptable, anunció la activación del protocolo de atención integral para víctimas de maltrato infantil y articuló acciones con la Fuerza Pública, el Icbf, la Comisaría de Familia y servicios psicosociales.

El comunicado oficial hizo un llamado a la denuncia ciudadana, al expresar: “Denunciar es proteger. La violencia no tiene cabida en nuestros hogares ni en la sociedad”.

El secretario de Seguridad de Yarumal, Walter Gómez Gil, describió la respuesta de las autoridades locales, que incluyó, tras la denuncia viral, un operativo conjunto con el Ejército Nacional y la Policía Nacional.

Gobernador de Antioquia habló sobre
Gobernador de Antioquia habló sobre el caso en el municipio de Yarumal - crédito @AndresJRendonC/X

De hecho, a raíz de este procedimiento, el menor recibe acompañamiento especializado mientras se desarrolla la investigación judicial.

El proceso es liderado por la Fiscalía General de la Nación. De acuerdo con el abogado penalista Joseph Rodríguez, consultado por medios locales, el caso configura el delito de violencia intrafamiliar con agravantes por tratarse de un menor.

“Este delito es de carácter oficioso, no requiere denuncia formal para abrir el proceso; la circulación del video constituye ya noticia criminal suficiente para que la Fiscalía actúe”, explicó Rodríguez.

En la grabación se observa al hombre, identificado por vecinos como Sergio Sánchez, sujetando al menor por el cuello y golpeándolo con lo que sería un rejo.

Según el Código Penal colombiano, la sanción podría variar entre 6 y 14 años de prisión, sin admitir beneficios judiciales si se comprueba la responsabilidad. Aún así, el hombre recibió la facilidad de casa por cárcel.

Organizaciones sociales y pobladores de Yarumal han declarado su disposición a seguir atentos al desarrollo del caso y a exigir que las acciones de protección se mantengan. Recalcan la necesidad de una respuesta eficaz por parte de las instituciones ante situaciones de violencia intrafamiliar, especialmente cuando afectan a niños, niñas y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad.

Temas Relacionados

Sergio SánchezYarumalViolencia físicaCastigo físicoCasa por cárcelIcbfColombia-Noticias

Más Noticias

La Policía de Bogotá publicó el cartel de los más buscados

La campaña oficial busca que la comunidad se convierta en un actor clave en la identificación y denuncia de los criminales

La Policía de Bogotá publicó

Resultados El Dorado Mañana del 19 de septiembre: conozca la combinación ganadora

Infobae Colombia te comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Resultados El Dorado Mañana del

El ministro Germán Ávila asume funciones presidenciales por ausencia de Gustavo Petro: estas serán sus atribuciones durante siete días

El presidente Petro participará en las sesiones de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, entre el 21 y el 27 de septiembre, y en su ausencia el ministro de Hacienda asumirá las funciones presidenciales

El ministro Germán Ávila asume

En cuánto quedó el iPhone 16 Pro Max en Colombia tras el lanzamiento del iPhone 17

Este modelo de Apple, en su versión de 256 GB, está disponible desde $6.469.000

En cuánto quedó el iPhone

Juez fija la fecha de la audiencia clave en la que Daniel Quintero enfrentará la acusación formal por el caso Aguas Vivas

El proceso busca esclarecer presuntas irregularidades en la gestión del lote Aguas Vivas, un predio de 147.000 metros cuadrados que, pese a haber sido cedido gratuitamente al Distrito, habría sido objeto de maniobras administrativas para favorecer a particulares

Juez fija la fecha de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Una foto en redes sociales

Una foto en redes sociales delató a alias Joao: cayó cabecilla del Clan del Golfo señalado del asesinato de cuatro soldados en Segovia

Tres militares resultaron heridos tras fuerte enfrentamiento armado en Frontino, Antioquia

Ministro de Defensa confirmó que seguirá la lucha contra el Clan del Golfo, pese a las negociaciones de paz

Clan del Golfo estaría impulsando una ‘limpieza social’ en Sucre mientras dialoga con el Gobierno Petro

Esta es la identidad de las tres personas asesinadas al interior de una camioneta blindada en lujosa zona del sur de Cali

ENTRETENIMIENTO

Filtración del video íntimo de

Filtración del video íntimo de Beéle e Isabella Ladera: expertos advierten los problemas para la salud mental por este tipo de acciones

Carolina Sabino colapsó por reto en ‘Masterchef Celebrity’: “No sé hacer esto, no sirvo”

Karina García encendió las redes sociales al publicar video al estilo de las ‘muñecas de la mafia’: “Las prepas están muy alzadas”

Joven que fue atacada por dos vendedoras ambulantes por un espacio en la calle en Bogotá contó toda la historia: “Es que usted se pasó de la línea”

Estas son 5 películas infantiles para disfrutar este fin de semana en Netflix Colombia, según la IA

Deportes

Falcao reveló el top-3 de

Falcao reveló el top-3 de sus equipos favoritos a nivel profesional, y Millonarios no entró en la lista

Dos jugadores de la selección Colombia sub - 20 fueron separados por indisciplina: “Antes que futbolistas, son seres humanos”

Así fue el fuerte enfrentamiento entre periodista deportivo y figura de Millonarios: “Le pido respetuosamente que verifique sus fuentes de información”

José Mourinho, nuevo técnico del Benfica de Richard Ríos, hizo fuerte autocrítica por haber estado en el Fenerbahçe de Jhon Jáder Durán: “Cometí un error”

Los ciclistas colombianos se dispararon en el ranking de la UCI tras La Vuelta a España 2025: estos son sus puestos