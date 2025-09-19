Colombia

Elianis Garrido confesó su dura infancia, la violencia que sufrió en pareja y el error que lamenta de sus cirugías

La también bailarina abrió su corazón y reveló detalles desconocidos de su niñez, su vida sentimental y su lucha por aceptarse

Daniella Mazo González

Por Daniella Mazo González

Guardar
Elianis Garrido reveló cómo los
Elianis Garrido reveló cómo los sacrificios de su familia marcaron su infancia y valores - crédito @elianisgarrido/Instagram

La historia personal de Elianis Garrido volvió a salir a la luz durante una entrevista donde la actriz y presentadora barranquillera abordó abiertamente aspectos de su infancia, su entorno familiar y su crecimiento personal en el mundo del espectáculo colombiano. Durante la conversación, Garrido describió cómo los sacrificios de su familia marcaron sus valores y su determinación: “El papá que yo tuve a mi lado era un señor de la tercera edad, que yo lo veía de ochenta años madrugar a las tres de la mañana para ir a ser ayudante en una carnicería”.

La actriz, en el pódcast Bravísimo sin tapujos, relató que su padre viajaba en buseta todas las madrugadas para trabajar ayudando en una carnicería y que su madre aprovechaba los “sobraditos” y “gorditos” que él traía para venderlos fritos en la entrada de la casa. “Eso mami lo fritaba en un fogón de leña y los vendía a cincuenta pesos con guineo verde. Y con eso me compraban a mí los tenis para ir al colegio”, recordó, señalando las dificultades económicas que vivió, pero también el esfuerzo y la dignidad de su familia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La actriz barranquillera narró las
La actriz barranquillera narró las dificultades económicas que vivió y el esfuerzo de sus padres - crédito @laredcaracol/Instagram

Garrido expresó que no siente vergüenza al hablar de su pasado. “Cuando en el colegio o en la universidad me señalaban porque mi casa no tenía piso, no había televisión, yo nunca he tenido problema con contar esto, mi casa no es una casa de delincuentes, es una casa de gente humilde y trabajadora, como son la gran mayoría de colombianos”. Según ella, la realidad de su niñez es compartida por buena parte de la población: “El 80% de este país vive en estrato 1 y 2, y -1. Mi barrio era menos que -1”.

Elianis defendió el valor de su entorno familiar ante el estigma social. Para la artista, “después de Dios, mi sangre. No hay un diamante en el mundo que valga más que mi familia”, y llamó a otros a no ocultar sus orígenes ni sentir pena por el oficio de sus padres. Al respecto, reflexionó: “Les da pena decir que la mamá trabaja en X o Y oficio porque no es profesional o que el papá limpia y esconden a la familia”.

Durante la entrevista, habló también sobre experiencias personales difíciles, como el motivo que la llevó a su primera cirugía estética. Reveló: “Yo mi nariz me la operé porque un exnovio, y esto creo que es primera vez que lo digo, eh, violento, me fracturó la nariz en tres pedazos”. Reconoció que ese momento marcó el inicio de sus cirugías, aclarando: “Nunca tuve complejo con mi nariz, pero con mis senos sí”. En retrospectiva, lamentó su decisión de operarse los senos, influida por los estándares de belleza de los noventa: “Yo quisiera volver el tiempo y no haberme operado nunca los senos... hoy, a mis 37 años, me encantan los senos pequeños y pienso que mis senos naturales eran preciosos y perfectos”.

Garrido defendió el orgullo por
Garrido defendió el orgullo por sus orígenes humildes y rechazó el estigma social - crédito @elianisgarrido/Instagram

La bailarina también habló de sus deseos de maternidad y su relación con el cuerpo y el envejecimiento: “Yo quiero ser mamá, y si mi cuerpo cambia, estoy feliz porque voy a poder dar vida, pero si yo sé que hay cosas que el ejercicio no me va a dar y que la ciencia sí y que la medicina sí, yo me lo voy a hacer. Yo quiero verme como Cher a los 80”.

Sobre el momento de su vida en el que se encuentra, Garrido explicó que vive una etapa de aceptación, tras un año de “revolcón, sacudón energético, profesional, de aceptar, de ubicarme, de recibir los cambios con agradecimiento y no con tristeza o frustración”. Admitió que aprendió a equilibrar sus múltiples actividades, reconociendo que su salud requirió una pausa: “Mi salud me estaba pasando una factura y la única razón era que yo misma me estaba poniendo encima de los hombros cargas de las que físicamente, emocionalmente, no estaba siendo capaz”.

La presentadora comparte el motivo
La presentadora comparte el motivo detrás de su primera cirugía estética tras una experiencia violenta - crédito @elianisgarrido/Instagram

Finalmente, la actriz confesó su temor a la inactividad y su necesidad de aprender a descansar: “Le tengo mucho miedo a la pereza, le tengo mucho miedo al ocio, le tengo mucho miedo a perder el tiempo, le tengo miedo a sentir que desperdicié mi tiempo y me sentía muy culpable si me quedaba descansando”.

Temas Relacionados

Elianis GarridoEntrevista Elianis GarridoExprotagonista de Nuestra TeleCirugías Elianis GarridoColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Catherine Siachoque se someterá a una cirugía que Miguel Varoni ya se hizo: así se está preparando

La actriz detalló las pautas recomendadas por su médico, que le desaconsejó el uso de rellenos faciales mientras se alista para el procedimiento médico

Catherine Siachoque se someterá a

Nicolás Petro ya tiene fecha y hora para ser imputado por dos nuevos delitos: hijo del presidente podría perder la libertad

El primogénito de Gustavo Petro, que ya había sido imputado y acusado por la presunta comisión de los punibles de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, tendría que responder por dos cargos más, como parte del proceso que se adelanta en su contra

Nicolás Petro ya tiene fecha

Transferencias bancarias cambiarán desde el 23 de septiembre con la entrada en operación del sistema Bre-B: así funcionarán

El sistema nació en respuesta a la falta de operabilidad entre entidades bancarias en materia de transacciones, informó el Banco de la República

Transferencias bancarias cambiarán desde el

La UNP no tiene capacidad para cubrir la “avalancha de solicitudes” por esquemas de seguridad: estudia alternativas

La entidad se encuentra evaluando opciones que permitan proteger la cantidad de precandidatos presidenciales que se registran a la fecha

La UNP no tiene capacidad

El saludo entre María Fernanda Cabal y María Carolina Hoyos tras polémica por las declaraciones de la viuda de Miguel Uribe

La escena se produjo cuando José Saavedra, presidente del gremio de la seguridad privada, condujo a Cabal hasta el lugar donde se encontraba Hoyos, tomándola del brazo con la intención de propiciar el encuentro

El saludo entre María Fernanda
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Tres militares resultaron heridos tras

Tres militares resultaron heridos tras fuerte enfrentamiento armado en Frontino, Antioquia

Ministro de Defensa confirmó que seguirá la lucha contra el Clan del Golfo, pese a las negociaciones de paz

Clan del Golfo estaría impulsando una ‘limpieza social’ en Sucre mientras dialoga con el Gobierno Petro

Esta es la identidad de las tres personas asesinadas al interior de una camioneta blindada en lujosa zona del sur de Cali

Las zonas en las que camioneros no pueden transitar en la noche: “Estamos viviendo una ola de inseguridad”

ENTRETENIMIENTO

Catherine Siachoque se someterá a

Catherine Siachoque se someterá a una cirugía que Miguel Varoni ya se hizo: así se está preparando

Jhonny Rivera llevó felicidad a mujeres en la cárcel El Buen Pastor: “Hoy fue un día maravilloso”

Sobrino de Diomedes Díaz recordó cuando le puso el diente de diamante al “Cacique de La Junta”: “Aceleró mi vida profesional”

Exparticipante de ‘Yo me llamo Colombia’ reapareció en redes sociales: se encontró con reconocido jurado del programa

Expareja de Beéle le dio una gran sorpresa de cumpleaños a su hijo: “Tu sonrisa es mi fuerza y tus abrazos son mi refugio”

Deportes

Falcao y la confesión que

Falcao y la confesión que marcó al fútbol colombiano: así vivió el drama de quedar fuera del mundial de Brasil 2014

Tras victoria en Ecuador por Copa Sudamericana, técnico del Once Caldas reveló su deseo de dirigir otro equipo colombiano

Video: Davinson Sánchez convirtió autogol y quedó marcado en la derrota de Galatasaray en la Champions League

Cristhian Mosquera descartó la posibilidad de representar a Colombia: “Dios me abrirá las puertas”

Referente del América generó polémica al recordar el paso del cartel de Cali por el club: “Don Miguel”