Colombia

Cortes de agua en Bogotá: estos son los barrios afectados este viernes

Que los cortes de agua en Bogotá no te tomen por sorpresa, toma tus precauciones y alista las reservas

Por Infobae Noticias

Los cortes pueden durar desde unas cuantas horas hasta un día completo (Infobae)

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realizará una serie de trabajos en el sistema de aguas que afectará el suministro en diferentes zonas de la ciudad.

Estos son los cortes de agua programados para este viernes 19 de septiembre.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Fontibón.Barrios: Ferrocaja Fontibón, El Tintal Central, Hayuelos, Urbanización Capellanía II Sector.Lugar: De la Carrera 86 a la Carrera 96 entre Calle 19A a la Calle 22.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cambio de hidrante y válvula

Localidad: Municipio La Calera.Barrios: Municipio La Calera.Lugar: Municipio La Calera.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 4 horas.Trabajos: Verificación macromedidor

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá es la que da a conocer los cortes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para ahorrar agua

Sin importar si hay suspensión de suministro de agua o no, lo ideal siempre es ahorrarla. Es por eso que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones al respecto:

Verifique constantemente, de preferencia durante la noche cuando no se presenten consumos, la lectura del medidor de agua para detectar fugas.

Si tienes lavadora, úsela con carga completa.

Cerciórese que las cisternas de los baños funcionen correctamente revisando el mecanismo del flotador.

Reduzca el tiempo de la ducha a la mitad.

Evite utilizar la manguera para lavar desde pisos, hasta automóviles. Mejor dosifique usando baldes.

Instale duchas y grifos de tipo ahorrador que ayuden a controlar los consumos de agua.

Deposite en la caja del inodoro cualquier tipo de recipiente, como botellas o garrafas de plástico, que ayuden a reducir el consumo de agua.

Los tanques de almacenamiento de agua para consumo interno de las viviendas deben limpiarse, al menos, dos veces al año.

