Vicky Dávila le respondió a Nicolás Maduro por decir que ella es “su candidata” para las elecciones presidenciales de Colombia en 2026

Las declaraciones que el líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, dio el lunes 15 de septiembre de 2025 siguen dando de qué hablar en Colombia. Esto se debe a que pasó a un segundo plano un operativo en la región de Falcón, donde fueron incautadas más de tres toneladas de cocaína por miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Todo por cuenta de la mención que hizo Maduro de la precandidata presidencial Vicky Dávila (Movimiento Valientes). En esa misma intervención, afirmó que ella era su preferida para las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en el país vecino en 2026.

“Colombia tiene, no hay que olvidarlo, ocho bases militares, que fueron establecidas por Uribe y Santos. Investiguen, que en Colombia hay buenos periodistas: en W Radio, Blu Radio, El Tiempo, El Espectador, mis amigos de El Tiempo, de la revista Semana, a Vicky, mi saludo”, dijo Maduro al referirse a Colombia.

“Vicky es mi candidata ya. Me la juego por Vicky”, añadió.

Y es que el nombre de la periodista —exdirectora de la revista Semana— salió a colación a raíz de una pregunta que dejó al aire el número uno de la dictadura en Venezuela.

“Bueno, a todos ellos, pues. Investigan. Vamos a decirlo en colombiano: ¿Qué hubo con esas bases militares? ¿Qué hubo? ¿Para qué han servido las ocho bases militares de Estados Unidos? Le digo al gobierno de Estados Unidos: ocho bases militares. Y ellos dijeron: ‘Con las bases militares se acaba la producción de coca y de cocaína’, y se triplicó”, puntualizó Maduro.

Los dardos de Maduro a los expresidentes Andrés Pastrana, Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos por el plan Colombia

El dictador venezolano hizo estas declaraciones antes de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmara —durante su Consejo de Ministros del mismo lunes 15 de septiembre— que el país había sido descertificado por Estados Unidos en materia de lucha antidrogas.

Maduro no se detuvo ahí y continuó con su arremetida:“Desde que llegaron las bases militares, Colombia triplicó su producción. La oligarquía colombiana, pues, no es el pueblo colombiano, no es el Gobierno colombiano, no son las fuerzas militares colombianas. No, no son ellos. Es la oligarquía corrupta, vendida, apátrida”.

Al final, no fue una sola, sino varias las preguntas que lanzó el dictador venezolano:“¿Qué pasó con las bases militares? ¿Por qué no funcionaron? ¿Cuántos miles de millones le dieron en el Plan Colombia? ¿Cien mil millones de dólares? Dicen. ¿Quién se agarró esa plata? ¿Pastrana, Uribe o Santos? ¿Quién se agarró la plata del Plan Colombia?"

A raíz de todo lo anterior, la precandidata presidencial Vicky Dávila compartió un video en la noche del miércoles 17 de septiembre de 2025, sumándose a la respuesta que ya había publicado en su cuenta de X.

“Pensé que esto era inteligencia artificial. Me dicen que es verdad. Esto dijo el narcodictador Nicolás Maduro, justo el día que hablé del abogado sin ética, el mismo que defendió a Álex Saab, criminal y testaferro de Maduro. Parece que le dolió, muy raro. ¿Qué será?”, escribió Dávila.

La respuesta de Vicky Dávila: Nicolás Maduro “sí tiene candidato en Colombia y no soy precisamente yo”

En el video que compartió en su cuenta de Instagram, Dávila lo acompañó con este mensaje: “El narcodictador Nicolás Maduro sí tiene candidato en Colombia y no soy precisamente yo”.

“No podemos permitir que el régimen venezolano meta sus narices en las elecciones del 2026 como lo hizo en las del 2022″, agregó la periodista colombiana.

En la grabación ella inicia diciendo: “Miren lo que dijo el narcodictador Nicolás Maduro, justo el día que revelé algunas verdades incómodas sobre el amigo y abogado en su momento de su testaferro, Alex Saab”.

Luego de que se vuelve a mostrar a Maduro diciendo que ella es su favorita para las presidenciales en Colombia, de inmediato, Vicky Dávila argumentó: “Maduro, con la mentira de un tamaño de una catedral que por supuesto nadie le cree, quiere interferir en las elecciones presidenciales del 26 en Colombia”.

“Si eso no fuera tan grave, serviría para reírse sin parar. Y ojo, todavía está por conocerse toda la verdad sobre el papel y la influencia de Maduro en las elecciones del 22, justamente en esa fórmula Maduro-Petro, Petro-Maduro. Aída Merlano sabe mucho, pero la callaron. ¿Se acuerdan de las grabaciones que revelamos?“, expuso más adelante la precandidata.

En este último punto, hace alusión a los audios publicados en una de las ediciones de Semana en abril de 2024, y en las que se revelaron conversaciones entre el hoy ministro del Interior, Armando Benedetti (nombrado en ese entonces como embajador de Colombia ante la FAO —Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura—, pero este designio se cayó porque el funcionario no cumplía con los requerimientos —estudios y segundo idioma—) y Aída Merlano expusieron amenazas contra el presidente y se refirieron a Laura Sarabia, que será la nueva embajadora de Colombia en Reino Unido.