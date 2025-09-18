Colombia

Seguridad energética busca ser un derecho colectivo de los colombianos: radican proyecto para lograrlo

La iniciativa pretende asegurar el suministro energético de calidad en todas las regiones del país para garantizar el correcto desarrollo de la población

Katerin Leguizamón Viasus

Por Katerin Leguizamón Viasus

Guardar
El proyecto fue radicado por los representantes Carolina Arbeláez y Juan Espinal - crédito @caroarbelaezg y @juan_espinalr/Instagram

El cambio climático puso en jaque la seguridad energética de los colombianos en varios momentos a lo largo de la historia del país. El último hecho fue cuando la ausencia de lluvias en varias regiones del país obligó a la Alcaldía de Bogotá a aplicar medidas de racionamiento de agua que llegaron al punto de poner a hablar en el territorio nacional de un posible racionamiento de energía eléctrica, dado que la falta de precipitaciones afectó la generación de este recurso.

A la falta de lluvias se le sumaron las decisiones del Gobierno nacional que llevaron a los recursos energéticos a verse, prácticamente, agotados, lo que puso en entredicho la prestación de servicios esenciales para el desarrollo y la estabilidad de la población nacional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Ante esto, los representantes a la Cámara Carolina Arbeláez (Cambio Radical) y Juan Fernando Espinal (Centro Democrático) presentaron un proyecto de ley destinado a que la seguridad energética deje de ser un elemento sujeto a la coyuntura de los gobiernos de turno y sea reconocida como un derecho fundamental para toda la población.

Aseguramiento de un suministro confiable

La iniciativa legislativa responde a la urgencia de asegurar un suministro confiable, continuo y estable de energía, esencial para el desarrollo, la salud y la educación de los colombianos. En este sentido, el proyecto radicado busca transformar el panorama energético del país.

“El país atraviesa una crisis energética por decisiones improvisadas. Sin energía no hay salud, educación ni desarrollo. Este proyecto busca blindar a los más vulnerables y garantizar una transición energética justa y responsable”, señaló la congresista Arbeláez durante el acto de radicación.

La seguridad energética sería un
La seguridad energética sería un derecho colectivo, en caso de que se apruebe el proyecto de ley - crédito Colprensa

En la misma línea, Espinal fue enfático al asegurar que el país no puede seguir dependiendo de importaciones de recursos cuyos valores representan un gasto considerable para las finanzas públicas, cuando en el país se puede generar la suficiente energía para abastecer a las grandes capitales.

“Colombia evitó un apagón gracias a las termoeléctricas. No podemos seguir dependiendo de importaciones costosas mientras nuestras inversiones en exploración y producción caen. Usar lo nuestro es clave para proteger empleos y la competitividad del país”, indicó el senador.

Cinco propósitos fundamentales

El proyecto, que inició su tránsito en la Cámara de Representantes, contempla cinco propósitos fundamentales para garantizar que todos los habitantes del territorio nacional contaran con suministro energético de calidad en sus hogares y demás espacios de desarrollo.

La Cámara de Representantes es
La Cámara de Representantes es el primer obstáculo de la iniciativa - crédito Cambio Radical

El primero de esta serie de propuestas es el reconocimiento expreso de la seguridad energética como un derecho colectivo, institucionalizando el acceso y la protección de este servicio más allá de consideraciones gubernamentales superficiales. En la misma sintonía, el texto avanzar hacia una planificación de largo plazo que permita garantizar la estabilidad y calidad del servicio, evitando crisis futuras por falta de previsión o inversión.

En tercer lugar, se propone cerrar la brecha entre el campo y la ciudad mediante la equidad energética, dado que no existe desarrollo sostenible si la mitad de los hogares rurales continúa en condiciones de precariedad energética. En consecuencia de este, el cuarto pilar de la iniciativa consiste en promover una transición energética que sea justa y responsable, lo que implica avanzar hacia fuentes renovables sin dejar de proteger la seguridad energética del país.

Finalmente, los congresistas buscar resaltar la necesidad de fortalecer la resiliencia y la soberanía nacional, garantizando que el país pueda enfrentar crisis externas y mantener su autonomía energética mediante el aprovechamiento de recursos propios y el desarrollo de tecnologías limpias e innovadoras.

El proyecto busca blindar el
El proyecto busca blindar el suministro energético de las coyunturas gubernamentales - crédito @EPMestamosahi/X

Blindaje del suministro de energía

La iniciativa aspira a suscitar un debate nacional sobre la importancia de blindar el suministro de energía de los vaivenes políticos y a fijar las bases para un futuro donde la energía llegue a todos por igual.

De esta manera, los congresistas autores del proyecto reconocen que sin seguridad energética se afecta la vida cotidiana de millones de colombianos y se compromete la capacidad del país para desarrollarse.

Temas Relacionados

Carolina ArbelaézJuan EspinalCongreso de la RepúblicaCambio RadicalProyectos de leyCámara de RepresentantesSeguridad enrgéticaColombia-Noticias

Más Noticias

Víctimas del escándalo de corrupción de la Ungrd exigieron la renuncia inmediata de Luz Adriana Camargo por tomar unas largas vacaciones

Pablo Bustos, representante de afectados en el proceso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, señaló que la Fiscalía General de la Nación registra ausencia de un liderazgo sólido

Víctimas del escándalo de corrupción

Pedro Sánchez fue cuestionado por asegurar que los medios son “el mayor poder que tiene el terrorismo”: “Muy grave”

El ministro de Defensa criticó a la prensa y a las personas que hacen uso de las redes sociales de manera irresponsable por la difusión de información falsa e imprecisa

Pedro Sánchez fue cuestionado por

A juicio por dos delitos el exviceministro de Cultura Clímaco Zabala: título tenía información de otro estudiante

La Fiscalía logró determinar que un error ortográfico en el diploma del exfuncionario fue pista clave para certificar la falsedad del título de maestría

A juicio por dos delitos

De ganar las elecciones, Vicky Dávila “respetará la inclusión” y nombrará profesionales “intachables” en el gabinete

La precandidata presidencial habló sobre la controversia relacionada con lo que fue la llegada y posterior salida de Juan Carlos Florián al Ministerio de Igualdad

De ganar las elecciones, Vicky

Así se repartirá el dinero del empresario Felipe Rocha entre las víctimas que estafó en su pirámide ganadera

Entre los afectados por el empresario destacan Martín Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos; el excongresista Alberto Montoya Puyana y el columnista Yohir Akerman

Así se repartirá el dinero
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Las zonas en las que

Las zonas en las que camioneros no pueden transitar en la noche: “Estamos viviendo una ola de inseguridad”

Ataque con explosivos a base militar en Anorí, Antioquia, dejó varios heridos

La intimidante estrategia con la que las Acsn imponen la ley en Santa Marta: “Gracias por perdonarme la vida”

Enfrentamientos entre facciones de la disidencia de ‘Calarcá’ obligaron a decretar un toque de queda en Briceño, Antioquia: esta sería la razón de las disputas

Alcalde de Arauca denunció que ha tenido que costear de su salario la gasolina de la fuerza pública por falta de recursos

ENTRETENIMIENTO

Claudia Bahamón desmintió rivalidad con

Claudia Bahamón desmintió rivalidad con Caterin Escobar tras su salida de ‘MasterChef Celebrity’

Shakira suma nuevo concierto de ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’: cambió la fecha de cierre de su paso por Latinoamérica

Westcol se convirtió en el primer ‘streamer’ colombiano nominado a los Latin Grammy 2025: ya lo había manifestado

Martín Elías Jr fue preseleccionado para la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos’: estas fueron las reacciones

La Fiesta del Cine regresa a Colombia: boletas desde $6.000 en las principales salas del país

Deportes

Hugo Rodallega se rindió a

Hugo Rodallega se rindió a los pies de Dayro Moreno tras doblete en Copa Sudamericana: “El 4arenton dando cátedra”

Dayro Moreno volvió a ser la figura de Once Caldas: doblete para el triunfo 2-0 sobre Independiente del Valle en Copa Sudamericana

Esta es la programación para los cuartos de la Copa Colombia 2025: solo queda un partido pendiente

Video: Mateo Carabajal vio la roja directa tras fuerte agresión contra jugador de Once Caldas en la Copa Sudamericana

Millonarios mandó a la basura todo su proceso exitoso: se acerca a su peor campaña en la década