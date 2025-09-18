Explosión en clínica de Medellín dejó varios lesionados: autoridades investigan las causas de la emergencia

Explosión en clínica de Medellín - crédito Minsa

En horas de la mañana del 18 de septiembre de 2025 se presentó una explosión en la clínica Coomeva, barrio El Nogal de los Almendros, en Medellín, departamento de Antioquia.

De acuerdo con Minuto 30, los hechos se habrían registrado por la errónea manipulación de un cilindro dentro de la clínica, lo que causó pánico y conmoción entre los pacientes, personal médico y administrativo.

Según el medio de comunicación, en el punto hacen presencia miembros de la Policía Nacional y personal del Dagrd (Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres).

Infobae Colombia intentó comunicarse con las autoridades de Medellín para corroborar los hechos y obtener un balance mucho más claro, pero al momento de la publicación de esta nota no se había obtenido respuesta.

Ninguna de las instituciones involucradas en la emergencia se ha pronunciado, así como las institución médica afectada.

Incendio consumió vivienda de tres pisos en Medellín

Una intensa labor de los bomberos de Medellín se desplegó la noche del miércoles 17 de septiembre en el barrio Guayabal, donde un incendio de grandes proporciones afectó una edificación de tres pisos en el suroccidente de la ciudad. El siniestro, que se originó en un establecimiento industrial ubicado en la comuna Guayabal, movilizó a cinco tripulaciones del cuerpo de bomberos, quienes trabajaron junto al Dagrd para controlar las llamas.

De acuerdo con la información proporcionada por el alcalde Federico Gutiérrez, la emergencia se concentró en una estructura.

Hacia las 8:00 p. m. del miércoles, los equipos de socorro continuaban sus esfuerzos para extinguir el fuego, que consumía una edificación de tres niveles con material aglomerado en su interior. “En este momento, 5 tripulaciones del Cuerpo de Bomberos de Medellín, con el apoyo del Dagrd, atienden un incendio estructural en la Cra. 50FF con 7 Sur, barrio Guayabal. La emergencia se presenta en una edificación de 3 niveles con material aglomerado en su interior”, escribió el mandatario local por medio de su cuenta de X.

Hasta el cierre del reporte, los organismos de socorro no habían informado sobre personas lesionadas como consecuencia del incendio. Las autoridades mantienen bajo investigación las causas que originaron la conflagración, mientras la comunidad permanece atenta a la evolución de la situación.

Un hombre herido y un gato muerto dejó el incendio en una bodega de reciclaje

El incidente registrado este viernes 12 de septiembre en el barrio La Francia de Medellín provocó la restricción temporal del tránsito en las inmediaciones, medida que pretendió limitar riesgos para la población mientras se gestionaba la emergencia. Solo después de controlado el fuego, la movilidad fue restaurada, confirmaron las autoridades locales.

El suceso se originó dentro de una bodega dedicada al almacenamiento de material de reciclaje, donde, según información proporcionada por Alerta Paisa, se desató un incendio que causó lesiones a una persona y la muerte de un gato. El reporte inicial de los hechos fue recibido por la Policía a partir de llamadas de habitantes del sector, preocupados por la aparición de una densa columna de humo sobre la zona.

Por su parte, El Colombiano precisó que la conflagración obedeció a la quema de residuos depositados previamente en el mismo sitio, rectificando versiones que apuntaban a otras causas. Las razones exactas del inicio del incendio aún permanecen sin esclarecerse, mientras los organismos de socorro y el Cuerpo de Bomberos de Medellín se desplazaron hasta el lugar para contener las llamas y asistir a afectados.

A pesar de la alarma generada en el vecindario, ninguna entidad oficial ha emitido hasta el momento un pronunciamiento público respecto al balance final de daños ni sobre las circunstancias exactas que provocaron el siniestro.