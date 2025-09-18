Colombia

Explosión en clínica de Medellín dejó varios lesionados: autoridades investigan las causas de la emergencia

Los hechos se habrían registrado por la errónea manipulación de un cilindro dentro de las instalaciones del centro médico: hubo pánico y conmoción entre los pacientes, personal médico y administrativo

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

Guardar
Explosión en clínica de Medellín
Explosión en clínica de Medellín - crédito Minsa

En horas de la mañana del 18 de septiembre de 2025 se presentó una explosión en la clínica Coomeva, barrio El Nogal de los Almendros, en Medellín, departamento de Antioquia.

De acuerdo con Minuto 30, los hechos se habrían registrado por la errónea manipulación de un cilindro dentro de la clínica, lo que causó pánico y conmoción entre los pacientes, personal médico y administrativo.

Según el medio de comunicación, en el punto hacen presencia miembros de la Policía Nacional y personal del Dagrd (Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres).

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Infobae Colombia intentó comunicarse con las autoridades de Medellín para corroborar los hechos y obtener un balance mucho más claro, pero al momento de la publicación de esta nota no se había obtenido respuesta.

Ninguna de las instituciones involucradas en la emergencia se ha pronunciado, así como las institución médica afectada.

Según el medio de comunicación,
Según el medio de comunicación, en el punto hacen presencia miembros de la Policía Nacional y personal del Dagrd (Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres)- crédito Dagrd/X

Incendio consumió vivienda de tres pisos en Medellín

Una intensa labor de los bomberos de Medellín se desplegó la noche del miércoles 17 de septiembre en el barrio Guayabal, donde un incendio de grandes proporciones afectó una edificación de tres pisos en el suroccidente de la ciudad. El siniestro, que se originó en un establecimiento industrial ubicado en la comuna Guayabal, movilizó a cinco tripulaciones del cuerpo de bomberos, quienes trabajaron junto al Dagrd para controlar las llamas.

De acuerdo con la información proporcionada por el alcalde Federico Gutiérrez, la emergencia se concentró en una estructura.

Una intensa labor de los
Una intensa labor de los bomberos de Medellín se desplegó la noche del miércoles 17 de septiembre en el barrio Guayabal, donde un incendio de grandes proporciones afectó una edificación de tres pisos en el suroccidente de la ciudad - crédito @FicoGutierrez/X

Hacia las 8:00 p. m. del miércoles, los equipos de socorro continuaban sus esfuerzos para extinguir el fuego, que consumía una edificación de tres niveles con material aglomerado en su interior. “En este momento, 5 tripulaciones del Cuerpo de Bomberos de Medellín, con el apoyo del Dagrd, atienden un incendio estructural en la Cra. 50FF con 7 Sur, barrio Guayabal. La emergencia se presenta en una edificación de 3 niveles con material aglomerado en su interior”, escribió el mandatario local por medio de su cuenta de X.

Hasta el cierre del reporte, los organismos de socorro no habían informado sobre personas lesionadas como consecuencia del incendio. Las autoridades mantienen bajo investigación las causas que originaron la conflagración, mientras la comunidad permanece atenta a la evolución de la situación.

Incendio en Medellín, cuerpo de
Incendio en Medellín, cuerpo de Bomberos atendiendo la emergencia - crédito Bomberos Medellín

Un hombre herido y un gato muerto dejó el incendio en una bodega de reciclaje

El incidente registrado este viernes 12 de septiembre en el barrio La Francia de Medellín provocó la restricción temporal del tránsito en las inmediaciones, medida que pretendió limitar riesgos para la población mientras se gestionaba la emergencia. Solo después de controlado el fuego, la movilidad fue restaurada, confirmaron las autoridades locales.

El suceso se originó dentro de una bodega dedicada al almacenamiento de material de reciclaje, donde, según información proporcionada por Alerta Paisa, se desató un incendio que causó lesiones a una persona y la muerte de un gato. El reporte inicial de los hechos fue recibido por la Policía a partir de llamadas de habitantes del sector, preocupados por la aparición de una densa columna de humo sobre la zona.

Incendio Bodega de reciclaje en
Incendio Bodega de reciclaje en Medellín - crédito redes sociales/X

Por su parte, El Colombiano precisó que la conflagración obedeció a la quema de residuos depositados previamente en el mismo sitio, rectificando versiones que apuntaban a otras causas. Las razones exactas del inicio del incendio aún permanecen sin esclarecerse, mientras los organismos de socorro y el Cuerpo de Bomberos de Medellín se desplazaron hasta el lugar para contener las llamas y asistir a afectados.

A pesar de la alarma generada en el vecindario, ninguna entidad oficial ha emitido hasta el momento un pronunciamiento público respecto al balance final de daños ni sobre las circunstancias exactas que provocaron el siniestro.

Temas Relacionados

Explosión en MedellínClínica CoomevaMedellínlesionadosColombia-Noticias

Más Noticias

Ratifican condena a hombre que amenazó de muerte a Federico Gutiérrez desde España: “Dejarle la cabeza llena de metralla”

La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá ratificó la pena de 6 años y 4 meses de prisión contra Andrey José Piñarete Galindo por enviar amenazas a través de Instagram al alcalde de Medellín

Ratifican condena a hombre que

Habitante de calle que fue roseada con gasolina y prendida en fuego, falleció en Medellín

Tras permanecer por casi nueve días en la Unidad de Cuidados Intensivos, se confirmó el deceso de la mujer de 29 años, que fue atacada por un hombre identificado como Ernesto Oviedo, de 64 años

Infobae

Concejal ‘Papo’ Amín aseguró que Gustavo Petro “secuestró la televisión nacional a punta de discursos patéticos”

El cabildante del Centro Democrático por Bogotá se refirió a la alocución presidencial que se emitió la noche del miércoles 17 de septiembre de 2025

Concejal ‘Papo’ Amín aseguró que

Miguel Uribe Londoño aseguró que fue él quien aceptó a María Fernanda Cabal en el Centro Democrático: “Con el presidente Álvaro Uribe”

El ahora precandidato presidencial aseguró que conoce a la senadora desde el 2014 y que, desde entonces, no ha tenido roces con ella, pese a las fuertes críticas que le hacía a su hijo, Miguel Uribe Turbay

Miguel Uribe Londoño aseguró que

Iván Mejía recordó el paso de Hernán Darío “el Arriero” Herrera por Atlético Nacional y dejó duro mensaje a las directivas

El entrenador ha sabido comandar el Once Caldas en la Copa Sudamericana, que en la ida de los cuartos de final se impuso 2 a 0 como visitante a Independiente del Valle

Iván Mejía recordó el paso
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Clan del Golfo estaría impulsando

Clan del Golfo estaría impulsando una ‘limpieza social’ en Sucre mientras dialoga con el Gobierno Petro

Esta es la identidad de las tres personas asesinadas al interior de una camioneta blindada en lujosa zona del sur de Cali

Las zonas en las que camioneros no pueden transitar en la noche: “Estamos viviendo una ola de inseguridad”

Ataque con explosivos a base militar en Anorí, Antioquia, dejó varios heridos

La intimidante estrategia con la que las Acsn imponen la ley en Santa Marta: “Gracias por perdonarme la vida”

ENTRETENIMIENTO

Natti Natasha y su esposo

Natti Natasha y su esposo harán el ‘baby shower’ de su bebé en medio de un evento público con el que beneficiarán a muchos

Yina Calderón y Melissa Gate hablaron de ‘La casa de los famosos Colombia’ y los rumores para la tercera temporada: hay nombres nuevos

Shakira contó cómo refuerza la identidad latina en los pequeños Milan y Sasha: “Están muy conectados con su lado barranquillero”

Natasha Klauss revivió sus épocas de ‘Pasión de Gavilanes’ y bailó canción emblemática de la novela en una fiesta

Yaya arremetió contra La Toxi Costeña tras enfrentamiento en redes sociales: “Quiero hacerle llegar este tratamiento para la caspa”

Deportes

El futbolista freestyle colombiano que

El futbolista freestyle colombiano que conoció a Cristiano Ronaldo, contó detalles sobre si el astro portugués vendría a Colombia: “Le encantaría”

Faustino Asprilla le lanzó dura indirecta al fútbol colombiano por el homenaje que hará Newcastle tras su triplete ante Barcelona: “Nadie”

Iván Mejía recordó el paso de Hernán Darío “el Arriero” Herrera por Atlético Nacional y dejó duro mensaje a las directivas

Juan Fernando Quintero dejó un vacío enorme en Racing: Gustavo Costas se confesó y reveló detalles

La prensa ecuatoriana sorprendida con Dayro Moreno tras victoria de Once Caldas contra Independiente del Valle: “40 años y los dejó agonizando”