Colombia

Dos motociclistas se enfrentaron en plena vía pública en el norte de Bogotá, uno de ellos sacó machete: todo quedó en video

Sin importar el tráfico, los conductores iniciaron una fuerte confrontación en la autopista Norte

Daniela Beltrán

Por Daniela Beltrán

En el norte de la
En el norte de la ciudad se presentó una riña de conductores, uno de ellos tenía machete - crédito Captura video

Un nuevo acto de intolerancia se registró el norte de Bogotá durante la tarde del miércoles 17 de septiembre, cuando dos motociclistas protagonizaron una violenta confrontación en plena vía pública, ante decenas de testigos y bajo un alto flujo vehicular.

El incidente quedó registrado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales, generando una ola de preocupación sobre la seguridad y la convivencia en las calles de la capital colombiana.

Las imágenes muestran cómo, cerca de la 1:45 p. m., ambos motociclistas circulaban por el carril derecho de la autopista Norte, en el tramo comprendido entre Toberín y la calle 161 en sentido sur-norte.

Repentinamente, uno de los hombres, identificado por llevar un overol azul y conducir una moto con placas OVX 76D, se detuvo para enfrentarse a otro conductor vestido de negro. En medio de la discusión, el motociclista de negro propinó una patada a la moto azul, provocando que cayera al pavimento.

El hecho se presentó en el norte de la ciudad a plena luz del día y parando el tráfico de la zona - crédito @ColombiaOscura/X

La tensión escaló cuando el hombre del overol azul extrajo un machete y agredió al otro motociclista, causándole un corte en la mano. El enfrentamiento se desarrolló sin que ninguno de los presentes interviniera, mientras el flujo vehicular continuaba a su alrededor.

Este hecho, filmado por un testigo, se difundió ampliamente y puso en evidencia el creciente problema de la intolerancia y la violencia vial en Bogotá.

El video generó numerosos comentarios en redes sociales, donde usuarios y testigos exigieron acciones inmediatas por parte de las autoridades para identificar y sancionar a los responsables, destacando la urgencia de reforzar las medidas de seguridad y prevención en las vías de la ciudad ante incidentes de esta naturaleza.

Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, “los típicos votantes del Fuchi, gamines conduciendo. Pero cuidado se les dice que respeten las normas”; “Los fanáticos de Fuchi... Petroñeramenta inmunda”; “Me encanta cuando se matan entre ellos! Disfruto”; “Estos son los que protestan y piden no pagar Soat!”; ”Dos fuchisientos fervientes. Pero el problema es que los tienen perseguidos y no ellos": fueron algunos de los mensajes.

Acto de intolerancia en Bogotá-
Acto de intolerancia en Bogotá- crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Motociclista manejó por la carrilera del tren para evitar trancón en Bogotá: todo quedó en video

Las reacciones en redes sociales ante el video de un motociclista desplazándose por la carrilera del tren en Bogotá han generado un intenso debate entre los usuarios, según las imágenes compartidas ampliamente en distintas plataformas.

Algunos testigos virtuales destacaron con humor la destreza del conductor, pero otros remarcaron la peligrosidad de la maniobra y la conducta riesgosa.

De acuerdo con las imágenes, la motocicleta ingresó directamente al espacio dispuesto entre los rieles de la vía férrea, en un contexto de denso embotellamiento vehicular que aparentemente motivó al conductor a buscar esta alternativa inusual para avanzar.

Durante el recorrido, la moto saltó involuntariamente sobre los durmientes, los elementos de madera o concreto instalados de manera transversal bajo los rieles y responsables de mantenerlos firmes y a la distancia adecuada.

Ante el fuerte trancón, el
Ante el fuerte trancón, el conductor decidió ir por los carriles del tren - crédito Captura video

En el video, puede verse que la inestabilidad del terreno llevó al motociclista a mantener las piernas estiradas y separadas, un intento por lograr el equilibrio y evitar caídas ante los movimientos abruptos de la moto. “El conductor debió estabilizarse en todo momento debido a los constantes saltos”, se observa en el registro visual.

La ubicación exacta dentro de la ciudad todavía no ha podido ser identificada. Mientras tanto, la escena continúa circulando, sumando reacciones que van desde la desaprobación y el llamado a la prudencia por parte de otros actores viales, hasta comentarios que destacan la maniobra como un acto de arrojo, a pesar de los notables riesgos asociados.

Bogotá

