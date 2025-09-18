Colombia

Descuentos y actividades especiales marcarán el Día de Amor y Amistad: anuncian Bogotá Despierta para el sábado 20 de septiembre

Circuitos gastronómicos, lanzamientos de productos y promociones exclusivas protagonizan la celebración, invitando a residentes y visitantes a disfrutar de una noche llena de alegría y opciones para compartir momentos inolvidables

Johan Manuel Largo

Por Johan Manuel Largo

Bogotá Despierta ofrecerá actividades, descuentos
Bogotá Despierta ofrecerá actividades, descuentos y planes familiares hasta la medianoche para incentivar la economía local - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

La capital se prepara para una de las celebraciones más esperadas del año: el Día de Amor y Amistad, que tendrá lugar el sábado 20 de septiembre de 2025. La jornada contará con la participación de comercios y centros comerciales que se suman a Bogotá Despierta, iniciativa que busca ofrecer alternativas de entretenimiento, descuentos especiales, espacio para comidas en familia y una amplia variedad de productos diseñados para el intercambio de obsequios entre amigos y seres queridos.

La Administración distrital y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico anunciaron que, como parte de la estrategia Bogotá 24 Horas, se ampliarán los horarios de atención en numerosos establecimientos comerciales.

Según datos de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), el Día de Amor y Amistad se posiciona como una de las cuatro fechas comerciales más relevantes del año en la ciudad, junto a la Navidad, el Día de la Madre y el Día del Padre. A partir de eso, las autoridades buscan incentivar la economía local y ofrecer a residentes y visitantes oportunidades para acceder a productos y servicios durante más tiempo.

Centros comerciales como Ciudad Tunal,
Centros comerciales como Ciudad Tunal, Los Héroes y Titán Plaza tendrán promociones especiales y horarios ampliados durante la jornada - crédito Alcaldía de Bogotá

El impulso a la actividad comercial para esta celebración se traducirá en horarios extendidos, permitiendo que ciudadanos y ciudadanas realicen sus compras y disfruten de diferentes planes hasta las 11:00 p. m., e incluso, en algunos casos, hasta la medianoche del domingo 21 de septiembre. El distrito liderará operativos de vigilancia, seguridad y control para garantizar que las actividades transcurran en armonía y los bogotanos puedan vivir la jornada con tranquilidad.

Actividades para el Bogotá Despierta del Día del Amor y la Amistad

Distintos puntos estratégicos de Bogotá Despierta contarán con actividades y promociones específicas. Entre ellos, el Centro Comercial Ciudad Tunal ofrecerá descuentos sobre productos de sus establecimientos y organizará circuitos gastronómicos, turísticos, deportivos y cívicos. Su horario especial será de 7:00 a. m. a 11:00 p. m., favoreciendo la asistencia familiar desde tempranas horas.

Los comercios participantes ofrecerán productos
Los comercios participantes ofrecerán productos artesanales, velas, esencias y palo santo como opciones de regalo para el Día de Amor y Amistad - crédito Colprensa

Otros centros comerciales como Los Héroes y Titán Plaza también han extendido su atención hasta la medianoche. En ellos, los visitantes encontrarán atractivas promociones y descuentos directos en productos seleccionados. De igual forma, comercios como Taquería Mercado México tendrán lanzamientos de productos especiales en horario continuo desde las 10:30 a. m. hasta las 10:00 p. m. Locales reconocidos como Lili Pink y GMO participan en la jornada ofreciendo promociones exclusivas durante el horario especial de Bogotá Despierta.

Las flores son protagonistas indiscutibles en esta edición del Día de Amor y Amistad. Astromelias y orquídeas figuran como las especies florales más solicitadas en las diferentes Plazas Distritales de Mercado y Puntos Comerciales del Instituto para la Economía Social (Ipes), donde además es posible encontrar detalles artesanales y productos típicos que complementan la oferta para sorprender a quienes se quieren agasajar.

De acuerdo con la programación difundida por la Alcaldía Mayor de Bogotá, dichas plazas y puntos han preparado una amplia exhibición que incluye además velas, esencias y palo santo, regalos preferidos para transmitir buenos deseos, armonía y alegría.

Comercios y centros comerciales amplían
Comercios y centros comerciales amplían su atención para ofrecer experiencias únicas, descuentos exclusivos y actividades especiales - crédito Colprensa

Quienes deseen adquirir obsequios florales podrán visitar los puntos comerciales del Ipes, ubicados en la avenida Caracas con calle 68, autopista Norte con 197 y calle 26 con avenida Caracas, así como en las Plazas Distritales de Mercado de barrios emblemáticos como 12 de Octubre, 20 de Julio, Kennedy, La Concordia, La Perseverancia y muchas otras distribuidas por toda la ciudad.

Para la edición 2025 del Día de Amor y Amistad en Bogotá los organizadores instan a la ciudadanía a acercarse a los puntos autorizados, disfrutar de los eventos y vivir una jornada en la que el amor y la amistad se expresan también a través del apoyo a productos y talentos locales.

