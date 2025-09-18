Colombia

Cuántas y cuáles cirugías estéticas tiene la ‘influencer’ Dani Duke: “Tengo muchas”

La creadora de contenido compartió detalles de los procedimientos que se ha realizado en su cuerpo a lo largo de su vida y explicó las razones por las que se los practicó

Natalia Perilla

Por Natalia Perilla

Guardar
Dani Duke revela qué cirugías
Dani Duke revela qué cirugías se ha hecho en su cuerpo - crédito @daniduke/IG

El número de intervenciones estéticas a las que se ha sometido Dani Duke ha generado interés entre sus seguidores, especialmente después de que la reconocida creadora de contenido colombiana abordara el tema en una entrevista con Cami Pulgarín.

Durante su participación en el podcast Gordas de envidia, la influencer compartió detalles inéditos sobre su experiencia personal con la cirugía plástica, un aspecto que ha acompañado su trayectoria en el mundo digital.

Conocida por su éxito en el ámbito del maquillaje y la moda, Dani Duke ha consolidado una presencia destacada en las redes sociales, donde comparte técnicas y tendencias con una amplia audiencia. Además, su relación con el también influenciador y empresario Mauricio Gómez, conocido como La Liendra, suele ser tema de conversación entre sus seguidores, quienes frecuentemente observan muestras públicas de afecto entre ambos en plataformas como Instagram.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En el diálogo con Cami, la paisa reveló que su primera intervención quirúrgica ocurrió cuando tenía 16 años, momento en el que decidió someterse a una cirugía de aumento de busto. Según relató, en ese entonces este tipo de procedimientos era habitual en Medellín, aunque con el tiempo ha reflexionado sobre la decisión tomada a tan corta edad.

Dani Duke se sincera sobre
Dani Duke se sincera sobre sus cirugías estéticas y sorprende con detalles inéditos en un podcast - crédito @daniduke/IG

La primera cirugía que yo me hice, me la practiqué cuando tenía 16 añitos y fue el busto. En ese momento, eso era super normal en Medellín, pero hoy en día yo digo, yo era una niña, todavía no me había terminado de desarrollar, pero yo siempre he sido super caprichosa y lo que quiero, lo cumplo. Y yo era que mis tetas, mis tetas, y yo: ‘Mamá, mamá, mamá, mamá’, hasta que yo creo que la mamé tanto que ella me dijo: ‘Vea, ¿sabe qué? Vaya y opérese’“, contó Dani Duke durante la entrevista con Gordas de envidia.

A lo largo de la conversación, la creadora de contenido detalló el resto de intervenciones a las que se ha sometido, sumando un total de cinco cirugías.

Entre ellas, mencionó procedimientos en la nariz (uno), dos liposucciones y dos operaciones de senos, mientras comentaba que en la primera intervención en su abdomen tuvo que pasar los masajes linfáticos, o drenaje linfático manual, que es la técnica terapéutica de masaje suave y rítmico que estimula el sistema linfático para promover el flujo de la linfa y eliminar líquidos y toxinas acumuladas en el cuerpo, los cuales tanto ella como Pulgarín aseguraron que eran muy dolorosos.

Eso es horrible. Vea, si usted se va a hacer la lipo, hágasela, pero sepa que esos masajes....” dijo Cami.

La van a hacer ver el diablo”, intervino Dani Duke.

La confesión de Dani Duke: así fue su primera cirugía plástica a los 16 años y por qué no se arrepiente - crédito @camipulgarinntyh/tiktok

Además, reveló que en la segunda oportunidad, hace tres años, la cirugía fue diferente, pues el doctor que la intervino, el cual para ella es el mejor, le dejó el cuerpo como a ella le gusta y sin la necesidad de tener atravesar por dolores del postoperatorio.

Cada doctor tiene como su trabajo. Yo esta última la amé. O sea, es mi favorita. Es doctor se llama Óscar Tirado y es el más. Los cuerpos más lindos de Colombia los hace él. Es una chimba y él fue el que me hizo también la nariz. Yo apoyo a todas mis amigas que se quieren operar. Yo les digo: ‘Hágaselo, pero hágaselo con el mejor doctor’”, expresó Dani.

Después de esto llegó la pregunta sobre si se arrepiente de alguna de estas intervenciones y Duke fue enfática al afirmar que no siente remordimiento por haberse sometido a estas cirugías ni a la edad en las que se las ha realizado, especialmente habló sobre el primer aumento de senos.

No me arrepiento porque yo me lo hice con un buen doctor y no me puso la cantidad que yo quería, él me aconsejó con un buen tamaño, entonces por eso, no me arrepiento”, aseguró la creadora de contenido en diálogo con Gordas de envidia.

Temas Relacionados

Dani DukeCirugías Dani DukeCirugías estéticasAntes y después Dani DukeColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Kimberly Reyes y la influencer Queen Juandy encendieron las redes tras revivir escenas de ‘Sin senos no hay paraíso’: “La diabla y Catalina volvieron”

La actriz se reunió con la ‘influencer’ trans para recrear una de las recordadas escenas de la serie colombiana desatando las reacciones en redes sociales

Kimberly Reyes y la influencer

Resultados Chontico Día 18 de septiembre: número ganador y la quinta del último sorteo

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del sur del país

Resultados Chontico Día 18 de

Resultados El Dorado Mañana 18 de septiembre 2025

Infobae Colombia te comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Resultados El Dorado Mañana 18

En video quedó registrado asalto a mano armada por dos hombres en motocicleta a comerciante de almuerzos en Girón

Los seis agresores armados descendieron de tres motos y lo intimidaron para arrebatarle el dinero producto de las ventas y también robarle sus pertenencias personales, en la zona industrial de Chimita

En video quedó registrado asalto

En video: Karol G sorprendió a sus seguidores al cantar en el Pueblito Paisa de Medellín

La Bichota compartió un momento íntimo con sus fans en medio del presunto rodaje de su nuevo videoclip “Tu Perfume”

En video: Karol G sorprendió
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Clan del Golfo estaría impulsando

Clan del Golfo estaría impulsando una ‘limpieza social’ en Sucre mientras dialoga con el Gobierno Petro

Esta es la identidad de las tres personas asesinadas al interior de una camioneta blindada en lujosa zona del sur de Cali

Las zonas en las que camioneros no pueden transitar en la noche: “Estamos viviendo una ola de inseguridad”

Ataque con explosivos a base militar en Anorí, Antioquia, dejó varios heridos

La intimidante estrategia con la que las Acsn imponen la ley en Santa Marta: “Gracias por perdonarme la vida”

ENTRETENIMIENTO

Kimberly Reyes y la influencer

Kimberly Reyes y la influencer Queen Juandy encendieron las redes tras revivir escenas de ‘Sin senos no hay paraíso’: “La diabla y Catalina volvieron”

Karol G presenta dos nuevos megaproyectos educativos de su fundación ‘Con Cora’ para niños en Medellín y Bolívar: “Es un futuro distinto”

Margarita Rosa de Francisco habló sobre su deseo de no convertirse en madre y de las críticas que ha recibido por esa determinación

Estos son los famosos que celebrarán amor y amistad por primera vez en 2025: Karina García, Altafulla, Catherine Escobar y Mario Alberto Yepes, entre las nuevas parejas de este año

Shakira reflexionó acerca del impacto de “La Tortura” en la globalización de la música latina: “Nuestros géneros se consideraban regionales”

Deportes

Esta fue la charla de

Esta fue la charla de Dayro Moreno en el camerino antes de la victoria del Once Caldas contra Independiente del Valle

Este es el futbolista ‘freestyle’ colombiano que Cristiano Ronaldo eligió como el mejor del mundo

Faustino Asprilla le lanzó dura indirecta al fútbol colombiano por homenaje del Newcastle a su triplete ante el Barcelona: “Nadie”

Iván Mejía recordó el paso de Hernán Darío “el Arriero” Herrera por Atlético Nacional y dejó duro mensaje a las directivas del equipo “verde”

Juan Fernando Quintero dejó un vacío enorme en Racing: Gustavo Costas se confesó y reveló detalles