Cuántas y cuáles cirugías estéticas tiene la ‘influencer’ Dani Duke: “Tengo muchas”

El número de intervenciones estéticas a las que se ha sometido Dani Duke ha generado interés entre sus seguidores, especialmente después de que la reconocida creadora de contenido colombiana abordara el tema en una entrevista con Cami Pulgarín.

Durante su participación en el podcast Gordas de envidia, la influencer compartió detalles inéditos sobre su experiencia personal con la cirugía plástica, un aspecto que ha acompañado su trayectoria en el mundo digital.

Conocida por su éxito en el ámbito del maquillaje y la moda, Dani Duke ha consolidado una presencia destacada en las redes sociales, donde comparte técnicas y tendencias con una amplia audiencia. Además, su relación con el también influenciador y empresario Mauricio Gómez, conocido como La Liendra, suele ser tema de conversación entre sus seguidores, quienes frecuentemente observan muestras públicas de afecto entre ambos en plataformas como Instagram.

En el diálogo con Cami, la paisa reveló que su primera intervención quirúrgica ocurrió cuando tenía 16 años, momento en el que decidió someterse a una cirugía de aumento de busto. Según relató, en ese entonces este tipo de procedimientos era habitual en Medellín, aunque con el tiempo ha reflexionado sobre la decisión tomada a tan corta edad.

“La primera cirugía que yo me hice, me la practiqué cuando tenía 16 añitos y fue el busto. En ese momento, eso era super normal en Medellín, pero hoy en día yo digo, yo era una niña, todavía no me había terminado de desarrollar, pero yo siempre he sido super caprichosa y lo que quiero, lo cumplo. Y yo era que mis tetas, mis tetas, y yo: ‘Mamá, mamá, mamá, mamá’, hasta que yo creo que la mamé tanto que ella me dijo: ‘Vea, ¿sabe qué? Vaya y opérese’“, contó Dani Duke durante la entrevista con Gordas de envidia.

A lo largo de la conversación, la creadora de contenido detalló el resto de intervenciones a las que se ha sometido, sumando un total de cinco cirugías.

Entre ellas, mencionó procedimientos en la nariz (uno), dos liposucciones y dos operaciones de senos, mientras comentaba que en la primera intervención en su abdomen tuvo que pasar los masajes linfáticos, o drenaje linfático manual, que es la técnica terapéutica de masaje suave y rítmico que estimula el sistema linfático para promover el flujo de la linfa y eliminar líquidos y toxinas acumuladas en el cuerpo, los cuales tanto ella como Pulgarín aseguraron que eran muy dolorosos.

“Eso es horrible. Vea, si usted se va a hacer la lipo, hágasela, pero sepa que esos masajes....” dijo Cami.

“La van a hacer ver el diablo”, intervino Dani Duke.

Además, reveló que en la segunda oportunidad, hace tres años, la cirugía fue diferente, pues el doctor que la intervino, el cual para ella es el mejor, le dejó el cuerpo como a ella le gusta y sin la necesidad de tener atravesar por dolores del postoperatorio.

“Cada doctor tiene como su trabajo. Yo esta última la amé. O sea, es mi favorita. Es doctor se llama Óscar Tirado y es el más. Los cuerpos más lindos de Colombia los hace él. Es una chimba y él fue el que me hizo también la nariz. Yo apoyo a todas mis amigas que se quieren operar. Yo les digo: ‘Hágaselo, pero hágaselo con el mejor doctor’”, expresó Dani.

Después de esto llegó la pregunta sobre si se arrepiente de alguna de estas intervenciones y Duke fue enfática al afirmar que no siente remordimiento por haberse sometido a estas cirugías ni a la edad en las que se las ha realizado, especialmente habló sobre el primer aumento de senos.

“No me arrepiento porque yo me lo hice con un buen doctor y no me puso la cantidad que yo quería, él me aconsejó con un buen tamaño, entonces por eso, no me arrepiento”, aseguró la creadora de contenido en diálogo con Gordas de envidia.