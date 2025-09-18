Alejandro, el hijo de Miguel Uribe Turbay, es consiente de que a su padre lo asesinaron, aseguró su abuelo: “Allá está mi papá”

El pequeño de cuatro años ha mostrado ante su abuelo una gran elocuencia frente al asesinato de su padre - crédito Prensa Miguel Uribe

Han pasado un mes y ocho días desde que el país conoció del asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay y, pese a los mensajes de apoyo y las exigencias por resolver el magnicidio del político, las secuelas siguen presentes en el círculo cercano del político.

De hecho, el dolor de la pérdida ha permeado al más pequeño de la familia Uribe Tarazona, Alejandro, que con apenas 4 años, entiende que su padre fue víctima de un atentado en el parque El Golfito, ubicado en el occidente de Bogotá.

Así lo contó su abuelo paterno, Miguel Uribe Londoño, en medio de una entrevista concedida a Infobae Colombia.

Según el ahora precandidato presidencial, su relación con el pequeño se ha intensificado aún más tras la muerte de su hijo, incluso, ejerciendo la labor de padre.

Alejandro Uribe fue centro de miradas en todo el país luego de que se le viera junto a su madre en el velorio de Miguel Uribe Turbay - crédito John Vizcaino/AP

“Él estuvo unas semanas en Estados Unidos y regresó hace poco. Antes de ayer lo llevé al colegio. Yo he sido muy amigo de él. Desde el día que nació, Miguel siempre se preocupó porque yo estuviera al lado de él y me decía: “Papá, debes estar con Alejandro”. Y hemos formado una gran relación", señaló Uribe Londoño a este medio.

El precandidato aseguró que, en medio de sus encuentros como abuelo y nieto, procura no recordarle al pequeño de la ausencia de su padre, aunque reconoció que Alejandro Uribe es consciente de lo que le ocurrió aquel 7 de junio de 2025.

“¿Qué me dice de su papá? Yo trato de que ese tema no salga y que tal vez cuando esté conmigo se olvide de eso. Pero a veces mira hacia el cielo y dice: “Allá está mi papá”. Y el otro día dijo: “Qué daño me hicieron con la muerte de mi papá“. Esas son dos anécdotas de mi nieto Alejandro”, comentó Miguel Uribe Londoño a Infobae Colombia.

Asimismo, el padre de Miguel Uribe Turbay aseguró que seguirá manteniendo la promesa hecha a su hijo de estar presente en su vida, en medio del dolor que aún sobrelleva la familia por su asesinato.

“Hoy, por ejemplo, estuvo almorzando en mi casa. Le acaban de regalar un perrito. Lo llevó para que yo lo conociera. Él siempre está pendiente. A mí me dice Abi, por abuelo, Abi Miguel. Él siempre está pendiente de Abi Miguel. Tenemos una relación espectacular. Yo lo he acompañado los sábados y lo llevo a sus clases de deportes”, concluyó el político.

Sobre María Claudia Tarazona, su nuera, el precandidato presidencial aseguró que, al igual que él hace 34 años, enfrenta un dolor profundo e intenta reponerse de las marcas del magnicidio que acabó con la vida de Miguel Uribe Turbay el 11 de agosto de 2025.

“Ella está muy triste y tiene toda la razón en estar triste. Yo ya pasé por ahí. Esta vida mía son dos tragedias. Hace treinta y cuatro años tenía un niño que a los cuatro años y medio que me preguntaba: “¿Cuándo vuelve mi mamá?”. Y un día le tengo que decir:“Tu mamá se murió, ¿me acompañas al entierro?”. Y lo cargué en la catedral, en la mano izquierda lo llevaba a él y en la mano derecha llevaba el ataúd de su mamá. Treinta y cuatro años después entro a la misma catedral detrás del ataúd de Miguel, porque ha sido asesinado por sus ideas en este país. Deja un niño de cuatro años y medio huérfano. A mí me tocó ser papá y mamá, como decía él. A María Claudia le toca ser mamá y papá, y eso es una tragedia desde cualquier punto de vista”, concluyó Miguel Uribe.