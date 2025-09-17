Wilson Arias contestó a Paloma Valencia y dijo que “perdería con gusto” su visa a los Estados Unidos: “Tengo esa visa hace 15 años y solo he visitado Haymarket”

La discusión se intensificó luego de que Paloma Valencia sugiriera que algunos legisladores evitarían viajar a Estados Unidos por miedo a sanciones, mientras Wilson Arias minimizó la importancia de su visa - crédito Colprensa.

Luego de la aprobación en el Senado de la República, con 33 votos a favor y 20 en contra, de la proposición que reconoce al Cartel de los Soles como una organización criminal transnacional vinculada al narcotráfico, el lavado de activos y el financiamiento de grupos terroristas, Paloma Valencia publicó un mensaje redes sociales.

En su publicación, Valencia afirmó que algunas personas evitarán volver a Estados Unidos por temor a que les retiren la visa, en referencia a congresistas del Pacto Histórico, ya que algunos no apoyaron el proyecto.

Ante las declaraciones de Valencia, el senador del Pacto Histórico Wilson Arias respondió y afirmó que “perdería con gusto” su visa a Estados Unidos. Arias agregó: “Tengo esa visa hace 15 años y solo he visitado Haymarket”.

En un video publicado por Paloma Valencia momentos antes de la aprobación, la senadora se refirió a la iniciativa impulsada por Paola Holguín.

Valencia señaló que estaban votando para que el Congreso declarara grupo terrorista al Cartel de los Soles y anticipó la dificultad de alcanzar la mayoría necesaria.

Además, hizo alusión a algunos congresistas que, según sus palabras, prefieren no regresar a Estados Unidos por miedo a perder la visa.

“Iniciativa de la senadora Paola Holguín. Estamos votando que este congreso declare grupo terrorista al Cártel de los Soles. Y les quiero mostrar. No nos van a alcanzar los votos, pero lo interesante es la gente que ya fue a Disney y que no quiere volver porque les van a terminar quitando la visa. Ahí los pueden ver”, comentó la senadora del Centro Democrático en el metraje.