Wilson Arias contestó a Paloma Valencia y dijo que “perdería con gusto” su visa a los Estados Unidos: “Tengo esa visa hace 15 años y solo he visitado Haymarket”

El senador del Pacto Histórico reaccionó a los señalamientos de Paloma Valencia sobre el temor de algunos congresistas a perder su visa estadounidense tras la votación en el Congreso sobre el Cartel de los Soles

La discusión se intensificó luego de que Paloma Valencia sugiriera que algunos legisladores evitarían viajar a Estados Unidos por miedo a sanciones, mientras Wilson Arias minimizó la importancia de su visa - crédito Colprensa.

Luego de la aprobación en el Senado de la República, con 33 votos a favor y 20 en contra, de la proposición que reconoce al Cartel de los Soles como una organización criminal transnacional vinculada al narcotráfico, el lavado de activos y el financiamiento de grupos terroristas, Paloma Valencia publicó un mensaje redes sociales.

En su publicación, Valencia afirmó que algunas personas evitarán volver a Estados Unidos por temor a que les retiren la visa, en referencia a congresistas del Pacto Histórico, ya que algunos no apoyaron el proyecto.

Ante las declaraciones de Valencia, el senador del Pacto Histórico Wilson Arias respondió y afirmó que “perdería con gusto” su visa a Estados Unidos. Arias agregó: “Tengo esa visa hace 15 años y solo he visitado Haymarket”.

En un video publicado por Paloma Valencia momentos antes de la aprobación, la senadora se refirió a la iniciativa impulsada por Paola Holguín.

Valencia señaló que estaban votando para que el Congreso declarara grupo terrorista al Cartel de los Soles y anticipó la dificultad de alcanzar la mayoría necesaria.

Además, hizo alusión a algunos congresistas que, según sus palabras, prefieren no regresar a Estados Unidos por miedo a perder la visa.

“Iniciativa de la senadora Paola Holguín. Estamos votando que este congreso declare grupo terrorista al Cártel de los Soles. Y les quiero mostrar. No nos van a alcanzar los votos, pero lo interesante es la gente que ya fue a Disney y que no quiere volver porque les van a terminar quitando la visa. Ahí los pueden ver”, comentó la senadora del Centro Democrático en el metraje.

