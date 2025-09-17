Colombia

Video: presunto intento de motín causó incendio en estación de Policía de Funza y dejó 12 presos heridos

Autoridades reforzaron los protocolos en el lugar tras la emergencia, mientras las investigaciones buscan establecer las causas y posibles responsables del incidente

Dahana Ospina

Las imágenes de las cámaras de seguridad revelaron el inicio de las llamas en una de las torres del recinto policial.

Un incendio en la estación de Policía de Funza, en Cundinamarca, dejó doce personas privadas de la libertad heridas. El hecho habría sido provocado por un intento de motín de los internos recluidos en el lugar. Autoridades y organismos de emergencia desplegaron de inmediato operativos para controlar la situación, atender la emergencia y garantizar la seguridad de los afectados.

Cámaras de seguridad instaladas en el recinto policial registraron el momento en que comenzaron a salir llamas desde una de las torres del edificio, generando gran preocupación entre los funcionarios asignados a la estación.

En las grabaciones se observa el desplazamiento de varias personas en el interior del establecimiento, dirigiéndose hacia el foco del fuego e intentando, mediante diversas acciones, contener el avance de las llamas.

La aparición repentina del incendio motivó la reacción de quienes se encontraban en las inmediaciones. Transeúntes y habitantes de Funza se acercaron a las inmediaciones de la estación, algunos de los cuales grabaron los hechos. El humo denso producido por la combustión de materiales en la celda se hizo visible en las inmediaciones.

Un incendio al interior de la estación de Policía de Funza causó momentos de angustia este martes 16 de septiembre. - crédito captura de video

Ante la magnitud de la emergencia, un vehículo del Cuerpo de Bomberos del municipio de Funza se trasladó hasta la estación de Policía. El equipo de bomberos se encargó de controlar el avance del fuego y reducir los riesgos inmediatos para las personas privadas de la libertad, así como para el personal policial presente en el momento de los hechos. Junto con ellos, un equipo de atención médica llegó para apoyar las labores de socorro y realizar la valoración de las personas expuestas a la emergencia.

De acuerdo con declaraciones oficiales del capitán Álvaro Farfán, delegado de Bomberos de Cundinamarca, el incendio fue ocasionado aparentemente como resultado de un amotinamiento de los internos. Según la información reportada, se habría producido la quema de varias colchonetas por parte de algunos detenidos, lo que desencadenó la propagación de las llamas dentro del establecimiento. Este hecho activó todas las alertas del personal a cargo de la seguridad y el resguardo de las instalaciones.

En palabras del capitán Farfán, “Desde Hombres de Cundinamarca informamos que personal del cuerpo de bomberos del municipio de Funza se encuentra en la atención de un incidente relacionado a un incendio. Esto en la estación de policía de este municipio. Al parecer, por un amotinamiento del personal que se encontraba privado de la libertad, se hace la valoración inicial de doce personas recluidas, las cuales son remitidas a los diferentes centros asistenciales. Al momento, la situación está bajo control”.

Según declaraciones del capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de Bomberos de Cundinamarca, la emergencia obligó a desplegar un equipo especializado al lugar.

Los informes entregados por las autoridades destacan que doce personas privadas de la libertad fueron trasladadas a diferentes centros médicos del municipio. Los internos presentaban síntomas asociados con la inhalación de humo y, en algunos casos, lesiones menores producto del contacto con las llamas y la reacción ante el siniestro. El personal médico especializado evaluó el estado de los heridos y procedió a brindar la atención pertinente para descartar complicaciones derivadas de la emergencia. No se reportaron fallecidos tras la atención inicial de los acontecimientos.

Una vez controlado el fuego, los bomberos, en coordinación con la Policía Nacional, procedieron a realizar una revisión exhaustiva del área afectada. Se verificó el estado de las celdas, los sistemas de seguridad y la integridad estructural de la estación de Policía. Además, las autoridades reforzaron las medidas de seguridad en todas las zonas del edificio para prevenir la repetición de incidentes similares y garantizar el resguardo de las personas privadas de la libertad.

El evento puso en marcha el despliegue de los protocolos establecidos para este tipo de emergencias en centros de detención transitoria. Las autoridades del municipio de Funza y del departamento de Cundinamarca iniciaron una investigación formal para esclarecer los hechos, identificar a los responsables del presunto amotinamiento y establecer si se presentaron fallas en los sistemas de seguridad y prevención al interior de la estación de Policía.

De acuerdo con los procedimientos, los organismos competentes recopilaron testimonios de las personas presentes y recopilaron imágenes de las cámaras de seguridad para analizar el desarrollo de los acontecimientos. El material será utilizado como parte de las diligencias judiciales y disciplinarias para determinar la secuencia exacta de los hechos y las responsabilidades correspondientes.

Un equipo de atención médica llegó para apoyar las labores de socorro y realizar la valoración de las personas expuestas a la emergencia. - crédito Personería de Bogotá

Las autoridades reiteraron su compromiso con la seguridad, tanto de las personas privadas de la libertad como del personal de la institución, y anunciaron el reforzamiento de los protocolos ante la posible ocurrencia de futuros motines o emergencias similares.

Hasta el momento, la estación de Policía de Funza se encuentra nuevamente bajo control y funcionando, mientras los organismos de investigación avanzan en la recopilación de información para presentar un reporte final sobre lo sucedido en la noche del martes 16 de septiembre.

