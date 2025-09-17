Colombia

Un soldado muerto y otro herido dejó ataque armado en zona rural de Buga tras robo de una camioneta: un delincuente fue abatido

La acción de las autoridades incluyó el cierre temporal del área para facilitar la atención médica y la búsqueda de los responsables: el frente Adán Izquierdo de las disidencias de las Farc

Paula Naranjo

Por Paula Naranjo

Guardar
En la zona se desató el pánico y la confusión de los habitantes tras el accionar criminal de las disidencias de las Farc - crédito Canal Guacarí/Facebook

Un enfrentamiento armado en la zona rural de Buga (Valle del Cauca), dejó como saldo la muerte de un soldado profesional y otro herido, tras un ataque atribuido a presuntas disidencias de las Farc.

El hecho ocurrió el martes 16 de septiembre de 2025, alrededor del mediodía, durante una operación militar que tenía como objetivo interceptar a sujetos responsables del robo de una camioneta en el municipio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con la información oficial, la confrontación se produjo cuando tropas del Ejército Nacional adelantaban una maniobra de aproximación para detener a los sospechosos del hurto.

Declaraciones del secretario de Gobierno de Buga sobre los hechos ocurridos hacia el mediodía del martes 16 de septiembre - crédito Redes sociales/X

“En desarrollo de operaciones militares, adelantaron una maniobra de aproximación para interceptar a sujetos que habrían hurtado una camioneta en el municipio de Guadalajara de Buga”, detalló el comunicado.

Los atacantes, que se movilizaban en una camioneta y motocicletas, no acataron la señal de alto de los uniformados y embistieron a una patrulla militar. Como resultado de este ataque, el soldado Juan David Arrieta Vargas falleció, mientras que su compañero, el soldado Hernán Escué Casamachín, resultó herido y fue evacuado al batallón de artillería Nº 3 Batalla de Palacé, donde recibe atención médica especializada.

Durante el intercambio de disparos, uno de los presuntos delincuentes también fue abatido por las Fuerzas Militares.

La zona fue acordonada temporalmente mientras se controlaba la situación - crédito Canal Guacarí/Facebook

La institución informó que la operación se desarrolló en el sector de La María, en la zona rural de Buga, y que la respuesta de los uniformados se desarrolló en la búsqueda de los responsables del robo.

Por su parte, el secretario de Gobierno de Buga, James Gómez Serrato, ofreció detalles sobre el caso y la situación de seguridad en la zona, al explicar que los hechos se registraron cuando los ocupantes de la camioneta desobedecieron la señal de detención del Ejército y arremetieron violentamente contra la patrulla.

Los hechos ocurrieron tras el
Los hechos ocurrieron tras el inicio de un operativo por el robo de una camioneta - crédito Fotomontaje Infobae (@COMANDANTE_FFMM/X-Canal Guacarí/Facebook)

El funcionario también hizo un llamado a la ciudadanía para que evite difundir información no oficial, desmintiendo rumores sobre supuestos hechos violentos en sectores como Magdalena o La Habana, donde no se han presentado situaciones similares.

Tras el ataque, las autoridades implementaron dispositivos de seguridad y cerraron temporalmente la zona para facilitar las labores de búsqueda de los responsables y permitir el acceso de los servicios de emergencia. El cierre también tuvo como objetivo despejar el área para agilizar la llegada de la ambulancia y garantizar la atención médica oportuna al soldado herido. Una vez concluidas estas acciones, la movilidad en el sector se restableció y el Ejército mantiene presencia en la zona, continuando con las investigaciones correspondientes.

“Las autoridades se encuentran realizando los diferentes dispositivos para dar con la captura de estas personas. Por lo tanto, damos un parte de tranquilidad a la comunidad, teniendo en cuenta que las autoridades competentes se encuentran en este momento haciendo lo propio”, indicó el prinunciamiento del funcionario.

Él fue el soldado profesional
Él fue el soldado profesional asesinado por las disidencias de las Farc en zona rural de Buga - crédito @COMANDANTE_FFMM/X

Al respecto, el comandante de las Fuerzas Militares, Francisco Cubides, expresó su total rechazo a este acto atribuido al frente Adán Izquierdo de las disidencias de las Farc: “(...) Expreso mi total solidaridad con sus familias. Los Soldados, Marinos y Aviadores actuaremos #ConLaFuerzaDeNuestrasFuerzas para que este crimen no quede impune (sic)”

Cabe recordar que el 16 de abril de 2024, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 010-2024 ante el riesgo inminente de “vulneración de los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad” de la población residente y en tránsito por la zona rural de Buga, San Pedro, Ginebra, Guacarí, El Cerrito y Palmira.

Según explicó en ese momento el entonces Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, el recrudecimiento del conflicto armado y la violencia responde a las acciones de expansión, avance y disputa del frente 57 Yair Bermúdez, disidente de las Farc. Esta estructura busca territorios bajo control del bloque Occidental Jacobo Arenas, especialmente del frente Adán Izquierdo, con apoyo del Frente Dagoberto Ramos, también de las disidencias de las Farc.

Temas Relacionados

Enfrentamiento armado en BugaJames Gómez SerratoJuan David Arrieta VargasAdán IzquierdoDisidencias de las FarcBugaValle del CaucaColombia-NoticiasColombia-Violencia

Más Noticias

Cortes de la luz en Santander: las suspensiones del servicio eléctrico este 17 de septiembre

Conoce con antelación los trabajos de mantenimiento que se llevarán a cabo en tu localidad

Cortes de la luz en

Leyenda española reveló la instancia a la que llegará Colombia en el mundial de 2026

El equipo de Néstor Lorenzo parte como uno de los favoritos de parte de Sudamérica para, por lo menos, conseguir un cupo entre los cuatro mejores equipos del certamen

Leyenda española reveló la instancia

Guionista de ‘Narcos’ mencionó la hipocresía de los colombianos: “La odiaron, pero todos la vieron”

Chris Brancato fue el encargado de adaptar la vida de Pablo Escobar para la serie que tuvo dos temporadas

Guionista de ‘Narcos’ mencionó la

Resultados Chontico Día y Noche del martes 16 de septiembre, sorteo 8190

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del sur del país

Resultados Chontico Día y Noche

Catherine Siachoque relató su mala experiencia intentando bajar de peso: “Estaba completamente deshidratada”

La actriz contó que intentó seguir los pasos de su esposo, Miguel Varoni, sometiéndose a procedimientos estéticos, pero le terminaron pasando factura de un modo que no imaginó

Catherine Siachoque relató su mala
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Por captura de ‘el Bendecido’,

Por captura de ‘el Bendecido’, uno de los miembros del Clan del Golfo, Gustavo Petro aseguró que “será extraditado” a EE. UU.

Director de la Policía visitó a los uniformados heridos luego de los atentados simultáneos en Cauca: esto dijo al salir del centro asistencial

Alias Mico, uno de los cabecillas del ELN en Arauca, fue abatido en combate por el Ejército Nacional

Cayó alias Bendecido, cabecilla del Clan del Golfo pedido en extradición por Estados Unidos por narcotráfico

Un futbolista aficionado, la víctima fatal que dejó violentos combates entre disidencias y el Ejército en Corinto, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Guionista de ‘Narcos’ mencionó la

Guionista de ‘Narcos’ mencionó la hipocresía de los colombianos: “La odiaron, pero todos la vieron”

Catherine Siachoque relató su mala experiencia intentando bajar de peso: “Estaba completamente deshidratada”

Disney+ Colombia: Estas son las mejores producciones para ver hoy

Pablo Alborán anunció su regreso a Colombia para 2026: conozca fecha y precios de boletería

Premios Juventud 2025: dos colombianos se sumaron a las presentaciones en vivo de la gala liderada por Marc Anthony

Deportes

Leyenda española reveló la instancia

Leyenda española reveló la instancia a la que llegará Colombia en el mundial de 2026

Richard Ríos fue liquidado por la prensa de Portugal tras la caída en Champions: “Está lejos del rendimiento”

Deportivo Pereira perdería reconocimiento deportivo y sus jugadores quedarían libres: “Se podrán ir sin problema”

Atlético Nacional tiene técnico para reemplazar a Javier Gandolfi en el primer reto

Las convocatorias de la selección Colombia dejarán mucho dinero: benefician a Atlético Nacional y otros equipos de la Liga BetPlay