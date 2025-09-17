Colombia

La intimidante estrategia con la que las Acsn imponen la ley en Santa Marta: “Gracias por perdonarme la vida”

En las grabaciones, hombres y mujeres, visiblemente intimidados, confiesan supuestos delitos o conductas violentas, piden perdón y agradecen a la estructura por “darles una segunda oportunidad”

Paula Naranjo

Por Paula Naranjo

La narrativa de los videos es muy similar: confiesan los robos y agradecen al grupo armado por "perdonarles la vida" - crédito El Faro Noticias/Facebook

“Gracias por perdonarme la vida”. Esta frase, repetida en videos que circulan por WhatsApp y Facebook en Santa Marta y Riohacha, resume el nuevo rostro de la “imposición de justicia” a manos de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (Acsn).

En estas grabaciones, hombres y mujeres, visiblemente intimidados, confiesan supuestos delitos o conductas violentas, piden perdón a la comunidad y agradecen al grupo ilegal por “darles una segunda oportunidad”.

Todo ocurre bajo la amenaza explícita de muerte en caso de reincidencia, mientras las autoridades permanecen en silencio y la comunidad observa cómo se consolida una gobernanza criminal en la región.

Personas amarradas e intimidades reconocen
Personas amarradas e intimidades reconocen supuestos delitos y agradecen a las Acsn - crédito Fotocomposición Infobae (Redes sociales/Facebook)

Videos con narrativa similar y eventuales castigos

La dinámica de estos videos sigue un patrón invariable: los protagonistas, con la mirada baja y la voz temblorosa, reconocen sus faltas, expresan arrepentimiento y se comprometen a no repetirlas.

El mensaje central es inequívoco: la vida de los señalados depende de la “generosidad” de las Acsn, que se erigen como jueces y ejecutores en un sistema de justicia ilegal al margen del Estado. La amenaza de muerte para quienes reincidan se convierte en el telón de fondo de cada confesión, reforzando el control social que el grupo armado ejerce sobre la población.

Los castigos impuestos no se limitan a la humillación pública. En varios casos, las Acsn obligarían a los acusados a realizar trabajos comunitarios como barrer calles, limpiar parques o pintar muros. Estas tareas, presentadas como actos de reparación, forman parte de una estrategia más amplia para proyectar a la organización como “gestores de convivencia” y árbitros del orden en ciudades golpeadas por la inseguridad e impunidad.

El grupo armado quiere legitimar
El grupo armado quiere legitimar el control total en algunos territorios - crédito @ACSN129068/X

Defensores de derechos humanos citados por El Tiempo advierten que no existe voluntariedad en estas acciones: se trata de imposiciones bajo amenaza, diseñadas para legitimar el poder de las Acsn ante la comunidad.

Lerber Dimas, antropólogo y experto en violencia urbana, señaló que estos videos no reflejan un arrepentimiento genuino, sino el miedo de quienes buscan salvar la vida en ese momento.

“Estas normatividades son sumamente peligrosas, porque son contrarias a la institucionalidad. Están enviando un mensaje supremamente nefasto a la sociedad civil, y es que ellos tienen el control y que están haciendo cumplir lo que las autoridades legalmente constituidas no pueden hacer, que es imponer un orden e imponer unos castigos, señaló.

Para Dimas, la puesta en escena busca enviar un mensaje claro: las Acsn deciden quién sobrevive y bajo qué condiciones, desplazando al Estado en la función de impartir justicia. “Si no se toman acciones por parte de las autoridades, próximamente veremos a las Acsn como reguladores del tráfico. No hay dudas que la gobernanza criminal está coadministrando la ciudad”, agregó a medios de comunicación locales.

Las personas que protagonizan la grabación se ven intimidadas y amenazadas - crédito La Verdad/Facebook

Sobre esta problemática, ni la Policía ni la Fiscalía han emitido un pronunciamiento oficial, y menos sobre investigaciones en curso respecto a esta modalidad de “justicia” por parte del grupo armado ilegal.

En efecto, estos videos han desatado opiniones divididas en redes sociales, en su mayoría de aprobación. Algunos usuarios celebran que “alguien ponga orden” ante la ola de hurtos y riñas callejeras, y ven en las Acsn una respuesta a la inseguridad. Otros, en cambio, critican la conversión de la justicia en un espectáculo de intimidación y lamentan que un grupo armado suplante al Estado en la administración del orden público.

“Y si es así están poniendo orden donde no lo hace el estado hace mucho el estado entrego el pais”; “Estos jóvenes hoy en día no le tienen respeto a la autoridad.. porque saben cómo es la ley en Colombia..pero acá con los paracos saben que si no se acojen a la ley de ellos..llorenlos. Así de simple...”; “Ojalá y pongan en cintura al poco de desadaptados que andan en moto poniendo en riesgo la integeidad de las demás personas”; “Pues eso está muy bien así los delincuente se aquietan o se atenienen alas consecuencias (sic)”, fueron algunos mensaje al respecto.

