Hallaron dos cuerpos en fosa común ubicada en vía entre Manizales y Chinchiná: investigan si se trata de un mayor de la Policía y su amigo

El descubrimiento de dos cadáveres en avanzado estado de descomposición mantiene en alerta a la región, mientras familiares y autoridades esperan la identificación oficial y continúan las investigaciones sobre la desaparición del mayor Vergara Sierra - crédito Colprensa

El hallazgo de dos cuerpos en avanzado estado de descomposición en la vereda Nueva Primavera, sobre la antigua vía que une Manizales con Chinchiná, ha conmocionado a la región del Eje Cafetero.

Las autoridades investigan si uno de los cadáveres corresponde al mayor Edward Fabián Vergara Sierra, desaparecido hace ocho días junto a su amigo Gianmarco Roldán Ibarra.

Aunque la ropa encontrada en uno de los cuerpos coincide con la que vestía el oficial el día de su desaparición, la confirmación oficial de la identidad depende de los análisis forenses que adelanta Medicina Legal.

La noticia, reportada por Blu Radio, mantiene en vilo a la comunidad y a los familiares, quienes esperan respuestas definitivas mientras la investigación avanza.

El caso comenzó el 9 de septiembre, cuando Vergara Sierra, jefe del Centro Automático de Despacho de la Policía de Manizales y figura clave en la gestión de emergencias de la ciudad, salió de su vivienda en el barrio La Carola tras culminar su turno.

El uniformado fue visto por última vez el martes 9 de septiembre con un amigo - crédito Policía

Lo acompañaba Gianmarco Roldán Ibarra, un civil de 21 años. Aquella noche, en medio de las celebraciones por el triunfo de la selección Colombia ante Venezuela, ambos partieron en un Mazda 3 color café, sin que se volviera a saber de su paradero. Desde entonces, la incertidumbre y la preocupación se apoderaron de sus allegados y de la opinión pública, según detalló el medio mencionado.

En el lugar donde se exhumaron los cuerpos, los investigadores hallaron prendas y documentos que pertenecerían al mayor Vergara Sierra.

De acuerdo con la información proporcionada por sus familiares, el oficial vestía una camiseta beige de la Selección Colombia con el número 17 y el nombre de Dayro Moreno, una chaqueta impermeable, jean azul claro y tenis blancos al momento de su desaparición.

Además, cuenta con tatuajes distintivos: un águila con las alas extendidas en el cuello y las inscripciones MCMLII VII XIX (1952/07/19) en uno de los hombros. Estos detalles fueron entregados a las autoridades para facilitar la identificación, mientras la familia aguarda el dictamen de Medicina Legal.

Búsqueda de Edward Fabián Vergara Sierra, mayor de la Policía, y Gian Marco Roldán Ibarra- crédito Policía Nacional de Colombia - crédito Policía Nacional de Colombia

El vehículo en el que se movilizaban ambos desaparecidos fue una pieza clave en la investigación. Cámaras de seguridad del peaje de Circasia, en Quindío, a unos 75 kilómetros de Manizales, captaron el paso del Mazda 3 con placa JCO 499. Un investigador que participa en el caso declaró al diario El Tiempo, que “Esta es la última vez que se pudo ver el vehículo. Después del peaje ya se perdió el rastro”. Posteriormente, el automóvil apareció en Armenia, Quindío, lo que orientó los operativos hacia esa zona y reforzó la hipótesis de que el trayecto de los desaparecidos se extendió más allá de Caldas.

Las autoridades, encabezadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y Medicina Legal, han intensificado las labores para esclarecer el caso.

Se han desplegado unidades de inteligencia, drones y patrullajes en áreas rurales estratégicas, especialmente en los corredores viales donde se registró el paso del vehículo.

Además, los investigadores revisan los contactos recientes de Vergara Sierra, los expedientes en los que participó, incluyendo su etapa en Inteligencia de la Policía, y una tutela que el oficial interpuso contra la institución, relacionada con una decisión del juzgado 4 de ejecución de penas y medidas de Manizales.

Cámaras lo registran con vida en el peaje de Circasia - crédito Fiscalía

Blu Radio ha seguido de cerca estos procedimientos, subrayando la complejidad de la investigación y la expectativa social por una pronta resolución.

La desaparición de Vergara Sierra y Roldán Ibarra ha generado una profunda consternación en Caldas y el Eje Cafetero. Familiares y amigos han colaborado activamente con las autoridades, aportando información sobre señas particulares y movilizándose desde otras ciudades, como Pasto, para sumarse a la búsqueda.

Mientras la confirmación oficial de la identidad de los cuerpos sigue pendiente, los allegados de los desaparecidos han reiterado su llamado a la ciudadanía para que aporte información relevante a las autoridades, con la esperanza de que cada dato ayude a esclarecer el destino del mayor Vergara Sierra y de Gianmarco Roldán Ibarra.