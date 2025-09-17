Colombia

Hallaron dos cuerpos en fosa común ubicada en vía entre Manizales y Chinchiná: investigan si se trata de un mayor de la Policía y su amigo

La búsqueda de dos desaparecidos, el rastreo de un vehículo y la espera de resultados forenses marcan el desarrollo de este caso

Daniel Esteban Reyes Espinosa

Por Daniel Esteban Reyes Espinosa

Guardar
El descubrimiento de dos cadáveres
El descubrimiento de dos cadáveres en avanzado estado de descomposición mantiene en alerta a la región, mientras familiares y autoridades esperan la identificación oficial y continúan las investigaciones sobre la desaparición del mayor Vergara Sierra - crédito Colprensa

El hallazgo de dos cuerpos en avanzado estado de descomposición en la vereda Nueva Primavera, sobre la antigua vía que une Manizales con Chinchiná, ha conmocionado a la región del Eje Cafetero.

Las autoridades investigan si uno de los cadáveres corresponde al mayor Edward Fabián Vergara Sierra, desaparecido hace ocho días junto a su amigo Gianmarco Roldán Ibarra.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Aunque la ropa encontrada en uno de los cuerpos coincide con la que vestía el oficial el día de su desaparición, la confirmación oficial de la identidad depende de los análisis forenses que adelanta Medicina Legal.

La noticia, reportada por Blu Radio, mantiene en vilo a la comunidad y a los familiares, quienes esperan respuestas definitivas mientras la investigación avanza.

El caso comenzó el 9 de septiembre, cuando Vergara Sierra, jefe del Centro Automático de Despacho de la Policía de Manizales y figura clave en la gestión de emergencias de la ciudad, salió de su vivienda en el barrio La Carola tras culminar su turno.

El uniformado fue visto por
El uniformado fue visto por última vez el martes 9 de septiembre con un amigo - crédito Policía

Lo acompañaba Gianmarco Roldán Ibarra, un civil de 21 años. Aquella noche, en medio de las celebraciones por el triunfo de la selección Colombia ante Venezuela, ambos partieron en un Mazda 3 color café, sin que se volviera a saber de su paradero. Desde entonces, la incertidumbre y la preocupación se apoderaron de sus allegados y de la opinión pública, según detalló el medio mencionado.

En el lugar donde se exhumaron los cuerpos, los investigadores hallaron prendas y documentos que pertenecerían al mayor Vergara Sierra.

De acuerdo con la información proporcionada por sus familiares, el oficial vestía una camiseta beige de la Selección Colombia con el número 17 y el nombre de Dayro Moreno, una chaqueta impermeable, jean azul claro y tenis blancos al momento de su desaparición.

Además, cuenta con tatuajes distintivos: un águila con las alas extendidas en el cuello y las inscripciones MCMLII VII XIX (1952/07/19) en uno de los hombros. Estos detalles fueron entregados a las autoridades para facilitar la identificación, mientras la familia aguarda el dictamen de Medicina Legal.

Búsqueda de Edward Fabián Vergara
Búsqueda de Edward Fabián Vergara Sierra, mayor de la Policía, y Gian Marco Roldán Ibarra- crédito Policía Nacional de Colombia - crédito Policía Nacional de Colombia

El vehículo en el que se movilizaban ambos desaparecidos fue una pieza clave en la investigación. Cámaras de seguridad del peaje de Circasia, en Quindío, a unos 75 kilómetros de Manizales, captaron el paso del Mazda 3 con placa JCO 499. Un investigador que participa en el caso declaró al diario El Tiempo, que “Esta es la última vez que se pudo ver el vehículo. Después del peaje ya se perdió el rastro”. Posteriormente, el automóvil apareció en Armenia, Quindío, lo que orientó los operativos hacia esa zona y reforzó la hipótesis de que el trayecto de los desaparecidos se extendió más allá de Caldas.

Las autoridades, encabezadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y Medicina Legal, han intensificado las labores para esclarecer el caso.

Se han desplegado unidades de inteligencia, drones y patrullajes en áreas rurales estratégicas, especialmente en los corredores viales donde se registró el paso del vehículo.

Además, los investigadores revisan los contactos recientes de Vergara Sierra, los expedientes en los que participó, incluyendo su etapa en Inteligencia de la Policía, y una tutela que el oficial interpuso contra la institución, relacionada con una decisión del juzgado 4 de ejecución de penas y medidas de Manizales.

Cámaras lo registran con vida
Cámaras lo registran con vida en el peaje de Circasia - crédito Fiscalía

Blu Radio ha seguido de cerca estos procedimientos, subrayando la complejidad de la investigación y la expectativa social por una pronta resolución.

La desaparición de Vergara Sierra y Roldán Ibarra ha generado una profunda consternación en Caldas y el Eje Cafetero. Familiares y amigos han colaborado activamente con las autoridades, aportando información sobre señas particulares y movilizándose desde otras ciudades, como Pasto, para sumarse a la búsqueda.

Mientras la confirmación oficial de la identidad de los cuerpos sigue pendiente, los allegados de los desaparecidos han reiterado su llamado a la ciudadanía para que aporte información relevante a las autoridades, con la esperanza de que cada dato ayude a esclarecer el destino del mayor Vergara Sierra y de Gianmarco Roldán Ibarra.

Temas Relacionados

Edward Fabián Vergara SierraGianmarco Roldán IbarraDesaparición en ManizalesEje CafeteroMedicina LegalCuerpo Técnico de Investigación de la FiscalíaMazda 3Colombia-Noticias

Más Noticias

Independiente del Valle vs. Once Caldas EN VIVO, cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025: estas son las probables alineaciones

El equipo colombiano, en el que juega de Dayro Moreno y es dirigido por Hernán Darío Herrera, tendrá una visita difícil en Quito ante uno de los equipos más destacados del Ecuador

Independiente del Valle vs. Once

Senador del Centro Democrático advirtió sobre supuestas interceptaciones ilegales contra el gobernador de Antioquia: “Petrismo chuzando a oposición”

El antioqueño Esteban Quintero rechazó los señalamientos de Fabián Díaz Plata sobre supuestas escuchas, advirtiendo sobre el peligro de prácticas ilegales y la necesidad de proteger derechos fundamentales en el escenario político nacional

Senador del Centro Democrático advirtió

Bayern Múnich vs. Chelsea EN VIVO, fecha 1 Champions League 2025-2026 con Luis Díaz en acción

Los dirigidos por Vincent Kompany debutarán en Múnich ante el vigente campeón del mundo, a partir de las 2 p.m., hora colombiana

Bayern Múnich vs. Chelsea EN

11 partidos se unieron para rechazar las declaraciones y actitudes del presidente Petro tras desertificación de Colombia: “un agravio a EE. UU.”

Las colectividades políticas firmantes declaran que el jefe de Estado no los representa y, además, expresaron su compromiso con el país norteamericano para seguir avanzando en la lucha contra el narcotráfico

11 partidos se unieron para

Vicky Dávila criticó a Gustavo Petro por declaraciones sobre las mujeres: “Sinceramente me pareció asqueroso”

El jefe de Estado generó polémica en el territorio nacional por sus declaraciones en un reciente Consejo de Ministros

Vicky Dávila criticó a Gustavo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alcalde de Arauca denunció que

Alcalde de Arauca denunció que ha tenido que costear de su salario la gasolina de la fuerza pública por falta de recursos

Video: se conoce el momento exacto del homicidio de Gabriela Trejos, hija de exdirectivo de la Cámara de Comercio de Buga

Un soldado muerto y otro herido dejó ataque armado en zona rural de Buga tras robo de una camioneta: un delincuente fue abatido

Por captura de ‘el Bendecido’, uno de los miembros del Clan del Golfo, Gustavo Petro aseguró que “será extraditado” a EE. UU.

Director de la Policía visitó a los uniformados heridos luego de los atentados simultáneos en Cauca: esto dijo al salir del centro asistencial

ENTRETENIMIENTO

Lina Tejeiro confesó el apodo

Lina Tejeiro confesó el apodo que más le dolió en la actuación: “Está muy gordita, yo tengo un amigo que la puede operar”

Ranking Spotify en Colombia: top 10 de los podcasts del momento

Elder Dayán lanzó el video oficial de su versión de “Inevitable” de Shakira

Tatiana Franko salió al paso de los juicios que recibe por cómo aborda a sus invitados en ‘Vos Podés’: “Es muy fácil opinar”

El Brayan le respondió al presidente Gustavo Petro tras polémicas declaraciones: “Nos han convertido en meme”

Deportes

Independiente del Valle vs. Once

Independiente del Valle vs. Once Caldas EN VIVO, cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025: estas son las probables alineaciones

Bayern Múnich vs. Chelsea EN VIVO, fecha 1 Champions League 2025-2026 con Luis Díaz en acción

Nuevo fracaso de Millonarios en la Copa BetPlay: eliminado tras empate con Envigado

Luis Sinisterra cortó sequía goleadora tras más de un año de espera: así fue su anotación con Cruzeiro

Técnico de Flamengo reveló la razón por la que Jorge Carrascal no destaca en el equipo: involucra a otro jugador