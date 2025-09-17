David Racero estalló contra los contradictores de Petro en el Congreso: “En 2026 vuelven a ser oposición”

El representante le cató la tabla a los opositores del Gobierno nacional - crédito Canal Congreso

El debate de moción de censura en contra del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en la Cámara de Representantes fue el escenario de confrontación entre figuras del Centro Democrático y el representante David Racero, del Pacto Histórico, que se despachó por la convocatoria del debate bajo argumentos que consideró sin sustento.

El debate que tuvo lugar en esa corporación fue convocado por representantes de la colectividad uribista y demás organizaciones políticas que ejercen oposición al Gobierno nacional desde el Congreso de la República. No obstante, antes de que se levantara la sesión por falta de cuórum, uno de los alfiles más fieles del presidente tomó la palabra para arremeter en contra de los contradictores del mandatario.

En su intervención, Racero señaló que la conclusión del debate es que los sectores de oposición “no han aprendido” a ejercerla con contundencia, tal y como la izquierda la desempeñó en los gobiernos de Iván Duque, Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe.

Con base en este argumento, el congresista se atrevió a anticipar que en los comicios legislativos y presidenciales de 2026 se continuará con el legado del hoy presidente Petro, por lo que “decretó” que las colectividades opositoras seguirán siéndolo hasta 2030.

“El primer mensaje, conclusión de este, de esta moción de censura, que no tiene nada de moción de censura, es que a la oposición, como no aprendieron en este gobierno a hacer oposición, les va a tocar cuatro años más de oposición, a ver si aprenden. Y queda decretado, 2026-2030, vuelvan a ser oposición, a ver si aprenden a hacer una moción de censura, un debate de control político y a ver si aprenden, con argumentos, a plantear el debate", señaló el representante petrista.

Cuestionamientos a la bancada antioqueña

Por otro lado, el representante cuestionó que la bancada de Antioquia no exponga al país los datos relacionados con la seguridad en el departamento y acusó a sus colegas de mantener “engañados a los antioqueños para sacarlos a votar” en el plebiscito que buscaba refrendar los acuerdos de paz en 2016.

En esta sintonía, sostuvo que en los años 2023 y 2024, bajo el Gobierno Petro, ese departamento vivió los dos años más pacíficos en una década, con una reducción de homicidios en 53 municipios, lo que según Racero justifica que el terrorismo haya disminuido un 47% en el nordeste de esa región, mientras que y las masacres un 41%.

A la par, recordó que en Cauca, Nariño y Valle del Cauca se registraron en 2024 el segundo año con menos homicidios en diez años y que además son las más bajas que se reportan desde el mandato del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

“¿Por qué no le dicen que los años 2023 y 2024 de este gobierno fueron los más pacíficos en una década en Antioquia, respecto a la reducción de homicidios en cincuenta y tres municipios, el terrorismo cayó un 47% en el nordeste y las masacres un 41%? ¿Por qué no le dicen allá por el suroccidente, Cauca, Nariño, Valle del Cauca, que esta región registró en el 2024 el segundo año con menos homicidios en la última década? La tasa de homicidios, presidente, bajó de ciento 16,8 por cada 100.000 habitantes en el 2003, época de Álvaro Uribe Vélez, a 73,9 nueve en el 2024, ¡la más baja del siglo XXI!“, cuestionó el representante.

El congresista hasta se alcanzó a referir a la decisión del gobierno estadounidense de descertificar a Colombia en la lucha contra las drogas y el narcotráfico. En relación con este tema, aseguró que se dio por el “matrimonio entre la clase política opositora y el presidente Donald Trump”.

Finalmente, sobre este tema crucial para el escenario internacional del país, culpó a los alcaldes de Medellín y Cali que viajaron a ese país para intentar mediar en la situación, lo que, según Racero, fue una muestra de que estos personajes son “apátridas e hipócritas”.