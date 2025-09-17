A los gritos, mujer reclama a empleados de Bancolombia por hacerle perder el tiempo

El reclamo de la mujer ha generado diversas reacciones en redes sociales, en especial, mensajes que respaldan su actitud - Crédito: @glendercas3 / TikTok

En el video publicado en la cuenta de Tiktok @glendercas3, se puede ver a una mujer gritando en una sucursal de Bancolombia, porque no pudo realizar un trámite, a pesar de permanecer dos horas y media en el sitio.

El usuario que compartió el momento aclaró en los comentarios que la inconformidad de la señora se desencadenó al no poder realizar una compra de divisas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Aunque en el clip no se aclara el nombre de la sucursal, el creador aclara que los hechos se presentaron en Bogotá. Por ahora el banco no se ha pronunciado.

Se evidencia que la sucursal del banco estaba llena al momento del reclamo, hecho que pudo retrasar el trámite de la mujer - Crédito: @glendercas3 / TikTok

La publicación con más de 11 millones de likes se ha llenado de comentarios donde los usuarios apoyan el accionar de la mujer, asegurando que ha muchos les han sucedido hechos similares en esta entidad bancaria.

Por ejemplo, una usuaria relata que en una ocasión estuvo esperando dos horas para la activación de una tarjeta, pero al llegar con un asesor este le indicó que la acción solo se realiza de manera telefónica, a pesar que la indicación al ingreso de la sucursal, indicaba que la acción se debía tramitar en la oficina.

Usuarios en redes también compartieron las experiencias que han tenido con el banco - Crédito: captura de pantalla / TikTok

En otra de las publicaciones, hecha por un supuesto exempleado, se cuenta que tras un cambio de sistema, los trámites se volvieron demorados, y hacen que las personas deban esperar más de una hora y los empleados no pueden hacer nada al respecto.

Por otra parte, si un usuario desea poner alguna queja contra alguna entidad bancaria, las autoridades recomiendan que la misma primero sea radicada de manera verbal, escrita o por medios electrónicos ante el banco que genere la inconformidad.

Y en caso tal de no tener respuesta o resolución al caso tras quince días hábiles, se puede acudir al defensor del consumidor financiero que entrará a revisar los hechos mediante las pruebas presentadas.

Finalmente, se puede acudir a la superintendencia financiera que solicitará al banco implicado información sobre los hechos para determinar su se presentó una vulneración a los derechos del consumidor y en caso tal procederá a multas y sanciones.

Sumado a esto, las quejas reportadas al sector financiero en el país, con corte del 2024, aumentaron un 73% con respecto al 2023, según la Superintendencia financiera.

La Superfinanciera entrega un reporte anual con el número de quejas por banco, Bancolombia se encuentra dentro del top cinco para el año 2024 - Crédito: Superintendencia financiera

El análisis de la Superfinanciera identificó tres causas principales detrás de este fenómeno. El primer lugar lo ocupan las transacciones no reconocidas, que representan el 27% de las quejas y afectan de manera transversal a distintos productos financieros.

En segundo término, las fallas en los canales digitales concentran el 19% de los reclamos, evidenciando que la transición hacia servicios en línea aún enfrenta obstáculos tecnológicos que generan frustración entre los usuarios.

El tercer motivo corresponde a las transacciones mal aplicadas, con un 10%, derivadas de errores en registros de pago y transferencias.

La clasificación de bancos con mayor número de quejas ponderadas por cada 1.000 productos financieros en un trimestre sitúa a Finandina a la cabeza, le siguen Bancolombia y el Banco J.P. Morgan.

El listado de los cinco bancos con más quejas lo completaron Banco Santander y Banco Popular, entidades con señalamientos por demoras y cobros.

El impacto regional de estas quejas es liderado con el 79,71% de las reclamaciones en Antioquia y Bogotá, ya que es allí donde se concentra la mayor bancarización del país. Por esto, El informe concluyó que, pese a los avances en digitalización, persisten deficiencias en la atención al cliente y en los servicios digitales.

Y recomienda a las entidades financieras fortalecer sus canales de comunicación, invertir en ciberseguridad y garantizar una experiencia más rápida y amigable para los usuarios.