Por protestas de conductores en Bogotá, universidades anunciaron medidas de contingencia: algunas cancelaron clases

Los planteles de educación superior modificaron algunas de sus actividades por protestas de conductores - crédito Universidad Nacional de Colombia

Mientras el sector productivo y financiero se prepara ante los posibles inconvenientes en la movilidad y en el orden público por la convocatoria a un paro de conductores prevista para la mañana de este martes 16 de septiembre, las universidades de la capital también tomaron drásticas medidas.

De hecho, a través de comunicaciones internas, diversas instituciones educativas ajustaron sus dinámicas para evitar interrupciones en sus actividades y reducir las dificultades en el desplazamiento de estudiantes y personal académico.

Tal es el caso de la Universidad Militar Nueva Granada, que resolvió suspender todas sus actividades presenciales en las distintas sedes de Bogotá y municipios aledaños, detallando que garantizará continuidad académica y administrativa mediante la virtualidad y el teletrabajo durante la jornada.

La institución comunicó que prevé retomar la presencialidad el miércoles 17 de septiembre siempre y cuando “las condiciones derivadas del paro así lo permitan”, según la información difundida institucionalmente.

Mientras tanto, la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, modificó sus horarios estableciendo que cada facultad coordinará el formato de sus actividades —presenciales, telepresenciales o remotas—, y restringió el funcionamiento de las bibliotecas hasta las 2:00 p. m. Además, los comedores universitarios solo estarán habilitados para el servicio de almuerzo, según lo anunciado.

Por otro lado, la Universidad de La Sabana determinó que tanto en el campus principal como en la sede de la calle 80, las actividades se desarrollarán “con normalidad y flexibilidad”. Cada facultad tendrá independencia para decidir si mantiene la presencialidad total o adopta trabajo remoto en función de las condiciones de movilidad del día.