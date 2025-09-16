Miguel Polo Polo se mostró furioso por la polémica entre María Claudia Tarazona y María Fernanda Cabal: “Esa pelea de egos va a terminar jodiendo el país”

Polo Polo se refirió a la polémica entre Tarazona y Cabal - crédito Colprensa

La reciente polémica entre María Claudia Tarazona, viuda del senador Miguel Uribe Turbay, y la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, ha generado varias reacciones por parte de los políticos colombianos.

Esto se generó luego de que la exesposa del fallecido congresista declarara en Noticias RCN que María Fernanda Cabal la había intimidado para que no participara en la política, aspecto que ha negado la también aspirante presidencial del Centro Democrático.

El turno fue para el representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, que utilizó sus redes sociales para expresar su molestia ante lo que denomina como una división interna de cara a las elecciones del 2026.

En su cuenta de X, el congresista de oposición calificó el hecho como “una pelea de egos”, por lo que instó a los dirigentes de la derecha colombiana a mantener su unión frente a la contienda electoral de Congreso y Presidencia que se realizarán el año entrante.

“Esas peleas de egos van a terminar jodiendo al país. ¡Qué falta de madurez política!”, escribió el parlamentario en sus redes sociales.

A su vez, Polo Polo cuestionó: “¿Cómo es posible que haya candidatos de centroderecha y derecha que estén contemplando no participar en la consulta de marzo? ¿Qué pretenden? ¿Llegar a la primera vuelta a dividir el voto? ¿Y así hablan de unidad?”.

Por último, el representante aseveró que, en caso de persistir estas fracturas en la derecha, “la vanidad terminará llevándose por delante nuestra democracia”, por lo que lanzó una fuerte advertencia.

“Dejen la peleadera y la pendejada. La UNIDAD no se habla, se practica”, puntualizó.

Origen del ‘encontrón’ entre María Claudia Tarazona y María Fernanda Cabal

La controversia entre María Claudia Tarazona y la senadora María Fernanda Cabal surgió a raíz de un encuentro marcado por la desconfianza y las acusaciones cruzadas, en el contexto del funeral de Miguel Uribe Turbay, registrado entre el 11 y 13 de agosto de 2025 en las instalaciones del Congreso de la República.

La viuda del político relató a Noticias RCN que la situación se tornó incómoda cuando advirtió la presencia de un micrófono en la camisa de la congresista, lo que generó sospechas sobre la privacidad de su conversación.

Según el testimonio de María Claudia Tarazona al noticiero nacional, emitido el domingo 14 de septiembre, fue alertada por una persona cercana de que María Fernanda Cabal la buscaba. Tarazona explicó que, aunque la senadora había acudido en varias ocasiones a la clínica, no habían tenido contacto previo.

Decidió entonces acercarse a saludarla, considerando que ambas compartían vínculos partidarios con su esposo fallecido. En ese momento, una persona de su entorno le advirtió: “María Fernanda tiene un micrófono puesto prendido”, relató Tarazona al medio.

La viuda detalló que, al notar el dispositivo, solicitó a la senadora que se lo retirara para evitar que la conversación quedara registrada. “Cuando se acercó a mí, tenía un micrófono en la camisa. Entonces, yo le dije: ‘María Fernanda, ¿te puedes quitar el micrófono, por favor?’ Me dijo: ‘No, es que yo no tengo ningún micrófono’. Le dije: ‘Ese que tienes ahí’. ‘¡Ay, no me he dado cuenta!’. Se lo quitó y se lo entregó a una niña que trabaja con ella”, recordó.

El episodio no concluyó ahí. María Claudia Tarazona denunció ante Noticias RCN que, tras el incidente, la senadora le expresó comentarios que interpretó como una advertencia respecto a una posible incursión suya en la política tras la muerte de su esposo.

“María Fernanda Cabal me mira y me amenaza diciéndome -me imagino yo, con miedo a que yo me meta en la política o que fuera candidata política-: ‘Tú no conoces Colombia, tú no sabes cómo es este país, tú no sabes lo que aquí está pasando’”, afirmó Tarazona.

Añadió que, en ese momento, le recordó a la senadora la gravedad de la situación: “Me hablaba cerquita y yo le decía: ‘María Fernanda, tengo a mi esposo aquí atrás, está en un cajón. Me lo mataron. Me lo mataron por hacer política’”.

Frente a estas declaraciones, María Fernanda Cabal respondió públicamente a través de un video difundido en sus redes sociales, donde manifestó su sorpresa ante los señalamientos de María Claudia Tarazona.

La senadora del Centro Democrático explicó que el micrófono formaba parte de su rutina laboral, ya que debía estar disponible para los medios de comunicación durante sus actividades parlamentarias. “En efecto, cuando me acerqué a saludarla, llevaba un micrófono adherido a mi camisa, como habitualmente lo hago para atender a los medios de forma permanente en comisión y plenaria, pues había realizado una grabación previamente”, expuso la congresista en el video.

Cabal también subrayó que su asistencia al acto fúnebre obedeció a motivos de respeto y consideración hacia la familia de Miguel Uribe Turbay, y desestimó las afirmaciones de la viuda.

“Estoy muy extrañada porque ella fue muy amable conmigo por estar atenta a la situación de Miguel. Quiero reiterar con total transparencia que ningún comentario que haya sido transmitido por la señora María Claudia provino de mí”, aseguró la senadora en su mensaje público.