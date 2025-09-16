María Claudia Tarazona reveló lo que sintió cuando se enteró de la muerte de Miguel Uribe Turbay: “Sentí un frío en todo mi cuerpo y me faltaba el aire”

El congresista del Centro Democrático falleció en la madrugada del lunes 11 de agosto de 2025 - crédito Captura de Pantalla Redes Sociales

Tras cumplirse un mes del fallecimiento del senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, María Claudia Tarazona, viuda del fallecido político colombiano ha revelado varios detalles sobre como ha enfrentado su duelo tras la partida de su pareja sentimental.

En entrevista con Caracol Radio, Tarazona relató lo que sucedió cuando supo que su esposo había fallecido en la Fundación Santa Fe, tras permanecer dos meses internado en el centro médico, luego de sufrir un ataque sicarial en un acto político en el occidente de Bogotá.

“El día que a mí me dieron la noticia de que Miguel había fallecido, esto fue a las 3:30 a.m., el papá de Miguel y su esposa llegaron a esa hora a mi casa, las niñas se desbarataron, se tiraron al piso, lloraban de una manera tan dolorosa, que uno no quiere ver llorar así a nadie, mucho menos a tus hijos”, declaró al citado medio de comunicación.

Incluso, reveló uno de los momentos más particulares que sintió el 11 de agosto, día en el que murió el precandidato presidencial, ya que, según Tarazona, hubo una especie de presentimiento sobre la partida de su ser querido.

“Esto no se lo he contado ni a mis hijas, pero Miguel se murió a las 2:00 a.m. y yo a esa hora sentí un frío en todo mi cuerpo. Abrí los ojos, me faltó el aire, abrí los ojos, miré el reloj y me volví a dormir. Una hora y media después me estaban avisando que Miguel había fallecido”, detalló.