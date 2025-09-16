Colombia

María Claudia Tarazona reveló lo que sintió cuando se enteró de la muerte de Miguel Uribe Turbay: “Sentí un frío en todo mi cuerpo y me faltaba el aire”

La viuda del senador del Centro Democrático recordó cómo fue su experiencia tras enterarse de la muerte de su compañero sentimental, quien sufrió un ataque sicarial en Bogotá

Jhon Bernal

Por Jhon Bernal

Guardar
El congresista del Centro Democrático
El congresista del Centro Democrático falleció en la madrugada del lunes 11 de agosto de 2025 - crédito Captura de Pantalla Redes Sociales

Tras cumplirse un mes del fallecimiento del senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, María Claudia Tarazona, viuda del fallecido político colombiano ha revelado varios detalles sobre como ha enfrentado su duelo tras la partida de su pareja sentimental.

En entrevista con Caracol Radio, Tarazona relató lo que sucedió cuando supo que su esposo había fallecido en la Fundación Santa Fe, tras permanecer dos meses internado en el centro médico, luego de sufrir un ataque sicarial en un acto político en el occidente de Bogotá.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“El día que a mí me dieron la noticia de que Miguel había fallecido, esto fue a las 3:30 a.m., el papá de Miguel y su esposa llegaron a esa hora a mi casa, las niñas se desbarataron, se tiraron al piso, lloraban de una manera tan dolorosa, que uno no quiere ver llorar así a nadie, mucho menos a tus hijos”, declaró al citado medio de comunicación.

Incluso, reveló uno de los momentos más particulares que sintió el 11 de agosto, día en el que murió el precandidato presidencial, ya que, según Tarazona, hubo una especie de presentimiento sobre la partida de su ser querido.

“Esto no se lo he contado ni a mis hijas, pero Miguel se murió a las 2:00 a.m. y yo a esa hora sentí un frío en todo mi cuerpo. Abrí los ojos, me faltó el aire, abrí los ojos, miré el reloj y me volví a dormir. Una hora y media después me estaban avisando que Miguel había fallecido”, detalló.

Temas Relacionados

Maria Claudia TarazonaMiguel UribeMurió Miguel UribeFamilia Miguel UribeMuerte de Miguel UribeColombia-Noticias

Más Noticias

Nueva coalición política: partido Alianza Verde y movimiento En Marcha anunciaron listas conjuntas para elecciones legislativas

Las dos colectividades acordaron presentar candidatos en bloque para el Congreso, con la participación de sectores indígenas, sociales y sindicales, con enfoque en inclusión y paridad de género

Nueva coalición política: partido Alianza

Gobernador de Antioquia cuestionó a la Fiscalía luego de que se aceptaran interceptaciones telefónicas en su contra: “Van a paso de liebre”

Andrés Julián Rendón cuestionó a la fiscal Luz Adriana Camargo y a la delegada en la Corte Suprema de Justicia

Gobernador de Antioquia cuestionó a

Tala de árboles gigantes en el occidente de Bogotá generó opiniones encontradas entre vecinos del sector

Quienes residen en Ciudad Salitre Oriental han mostrado opiniones encontradas respecto a la tala de varios eucaliptos, entre la urgencia por la seguridad y la demanda por análisis técnicos adicionales antes de tomar una decisión

Tala de árboles gigantes en

Este fue el gesto clave de Néstor Pékerman como entrenador de la selección Colombia con James Rodríguez antes de Brasil 2014

De los seis campeonatos mundiales en los que ha participado la Tricolor, el que organizó el gigante suramericano fue el de mejor resultado para Colombia, en donde el capitán fue goleador del certamen

Este fue el gesto clave

El Congreso no aprobó el Presupuesto General de la Nación para 2026: esto puede hacer el Gobierno

La falta de consenso político deja a la próxima administración el reto de ajustar las finanzas públicas, en un contexto de presión fiscal y advertencias sobre la competitividad y el empleo

El Congreso no aprobó el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Director de la Policía visitó

Director de la Policía visitó a los uniformados heridos luego de los atentados simultáneos en Cauca: esto dijo al salir del centro asistencial

Alias Mico, uno de los cabecillas del ELN en Arauca, fue abatido en combate por el Ejército Nacional

Cayó alias Bendecido, cabecilla del Clan del Golfo pedido en extradición por Estados Unidos por narcotráfico

Un futbolista aficionado, la víctima fatal que dejó violentos combates entre disidencias y el Ejército en Corinto, Cauca

Atacaron estación de Policía en zona rural de Cajibío, Cauca: habrían lanzado explosivos

ENTRETENIMIENTO

Valeria fue eliminada de ‘MasterChef

Valeria fue eliminada de ‘MasterChef Celebrity’: este es el plato preparado junto a Valentina Taguado que la dejó fuera de la competencia

Dayro Moreno en el ojo del huracán tras las declaraciones de una supuesta hija en redes sociales: “Mi papá fue el primer hombre que me falló”

Karol G se convirtió en la primera colombiana en encabezar el festival Coachella, ya es oficial el cartel: “Nos vemos en el desierto”

Aida Victoria Merlano hizo confesión a sus seguidores tras el nacimiento de su hijo Emiliano: “Pido perdón”

Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Apple Colombia hoy

Deportes

Este fue el gesto clave

Este fue el gesto clave de Néstor Pékerman como entrenador de la selección Colombia con James Rodríguez antes de Brasil 2014

Esta fue la revalorarización que tuvo el delantero colombiano Luis Javier Suárez tras el póker ante Venezuela

Estos son los jugadores más costosos del fútbol colombiano, superada la mitad de la Liga: Neiser Villarreal y Marino Hinestroza perdieron valor

Liverpool vs. Atlético de Madrid: hora y dónde ver en Colombia el partido estelar por la Champions League

Los ciclistas colombianos se dispararon en el ranking de la UCI tras La Vuelta a España 2025: estos son sus puestos