Lina María Garrido señaló al petrismo y al progresismo como “la droga más dañina de todas” y puso de ejemplo a Armando Benedetti

El ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció a través de sus redes sociales que completó un año de haberle dado un giro radical a su vida, al dejar de lado el consumo desmedido de alcohol y sustancias psicoactivas que le causaron fuertes adicciones que alcanzaron a poner en juego su reputación ante la opinión pública.

Según lo relató el ministro, la decisión obedeció a que sintió que, para poder contribuir al desarrollo del país desde el círculo de confianza del presidente Gustavo Petro, debía estar “bien consigo mismo”, por lo que debía cambiar radicalmente su estilo de vida y ganarse una segunda oportunidad para gozar de la confianza de los colombianos.

“Hoy hace un año cambió mi vida: dejé las drogas y el alcohol e hice un alto en el camino para cambiar mi estilo de vida. Sentí que si quería contribuir con el país debía estar bien conmigo mismo. Toda persona tiene derecho a una segunda oportunidad“, escribió el titular de la cartera política en su cuenta de la red social X.

No obstante, el nuevo pronunciamiento de Benedetti sobre sus diferentes adicciones fue el argumento que utilizó la representante a la Cámara Lina María Garrido, de Cambio Radical, para arremeter en su contra y sentenciar que sus inclinaciones políticas, así como su papel dentro del Gobierno nacional es más perjudicial que cualquier sustancia que genere dependencia.

Citando el mensaje inicial de uno de los hombres de confianza del jefe de Estado, Garrido aseguró que no es cierto que este haya dejado de lado la dependencia a sustancias ilícitas, dado que sigue consumiendo una droga que es peor que cualquier otra que afecta notablemente la calidad de vida y las relaciones interpersonales de quienes la utilizan con frecuencia.

La arremetida de Lina Garrido a Armando Benedetti: “Sigue consumiendo la droga más dañina de todas”

En su mensaje, la representante oriunda del departamento de Arauca señaló directamente al petrismo como la peor droga que afecta al país y consigo las ideas denominadas “progresistas”, por considerar que van de la mano con la ideología que defiende ciegamente al proyecto político liderado por el inquilino de la Casa de Nariño.

“Ministro @AABenedetti: Ud. dejó de consumir estupefacientes, eso dice, pero sigue consumiendo la droga más dañina de todas: petrismo y progresismo”, indicó la congresista, que se ha logrado posicionar como una de las figuras más visibles de la oposición al interior del Capitolio Nacional.

La parlamentaria de Cambio Radical acostumbra en sus redes sociales lanzar fuertes comentarios contra figuras del Gobierno nacional, entre las que se destaca el ministro del Interior. Los señalamientos incluyen cuestionamientos a la gestión del Ejecutivo y al estilo de vida de varios funcionarios, tal y como lo hizo con la nueva arremetida contra Benedetti.

En uno de sus reiterados mensajes se refirió al proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) que es discutido en el legislativo y que, según lo precisó el mismo Gobierno, involucra los recursos que pretenden ser recaudados por una reforma tributaria que todavía no ha sido aprobada. En esta línea, Garrido calificó a Benedetti como el ministro más “fracasado” de todo el gabinete de Petro.

Para la representante, los comentarios lanzados por el jefe de una de las carteras más importantes de la Administración gubernamental fueron hechos a partir de la “arrogancia” con la que este se desempeña en cada aspecto de su vida diaria.

A la par, sentenció que el ministro tiene “pleno conocimiento” de que el proyecto de presupuesto está pensado para que los colombianos paguen más y mayores impuestos al Gobierno para que sus miembros, según aseguró, sigan viajando por el mundo y “viviendo sabroso” sin que se hagan realidad las propuestas con las que llegaron a la Casa de Nariño en 2022.