Karina García le respondió a Melissa Gate y a la Toxi Costeña por los insultos en redes sociales: “También se me sale el Chucky”

En una transmisión reciente, la creadora digital solicitó dejar atrás las confrontaciones - crédito @karinagarciaoficiall/ Instagram - cortesía Canal RCN

La influenciadora Karina García pidió a sus excompañeras Melissa Gate y la Toxi Costeña dejar de lanzarle ataques y mensajes en redes sociales, en medio de la controversia pública generada por sus comentarios recientes.

García transmitió su molestia ante los numerosos señalamientos que recibe a diario desde que empezó su preparación para el evento de boxeo Stream Fighters 4, organizado por el streamer Westcol.

Durante una transmisión en vivo, Karina García respondió a las solicitudes de sus seguidores, quienes le pidieron pronunciarse frente a los cuestionamientos de Melissa Gate y la Toxi Costeña.

La creadora de contenido manifestó que le resulta innecesario contestar cada comentario que se viraliza: “¿Qué voy a responder yo? Todo lo que me dijeron en mi cara, lo que sale todos los días, un chisme o insulto nuevo, entonces no hay necesidad, pero soy humana y también se me sale el chuky de vez en cuando”.

Karina García habló de los comentarios que le hacen la Toxi en redes sociales - crédito Canal RCN

La influencer enfatizó en su deseo de encontrar tranquilidad mental y emocional, especialmente durante su preparación para la competencia: “Por favor déjenme en paz”, pidió de manera directa. García admitió además el agotamiento que le producen las agresiones constantes: “Estoy cansada de tantas cosas que me dicen, pues como ya saben soy bastante sensible”.

Durante el intercambio en vivo, la figura digital animó a sus fanáticos a no replicar mensajes de odio ni a atacar a otros equipos o excompañeras.

“Yo quiero una comunidad sana (…), somos un team que no queremos dañar. Soy la representación y el ejemplo, yo les mostré en la casa que tenemos que ser respetuosos, es normal que a veces nos agarremos y nos dé rabia, pero tratemos en la medida de lo posible de ser educados, no caigamos en el juego de los insultos”, expuso ante la audiencia.

Karina y Melissa han tenido encontrones en redes sociales - crédito cortesía del Canal RCN

Karina García se encuentra enfocada en sus proyectos personales y profesionales, incluyendo su emprendimiento de ropa deportiva y un intenso proceso de entrenamiento para conseguir el título en el encuentro de Stream Fighters 4. La antioqueña también confesó que ha debido realizar distintos sacrificios desde que asumió su participación en el evento, donde aspira a consagrarse campeona tras semanas de esfuerzo.

Karina García se sincera sobre los sacrificios para enfrentar a Karely Ruiz en el ring

García compartió con sus seguidores los esfuerzos personales detrás de su participación en el evento de boxeo Stream Fighters 4. La creadora de contenido detalló que, desde que aceptó enfrentarse a la mexicana Karely Ruiz, su rutina diaria cambió radicalmente para prepararse.

“En estos momentos yo entreno, como y duermo, esa es mi vida (…). Hemos cancelado viajes, hemos cancelado eventos, así se rían. Yo no tengo que demostrarle nada a absolutamente nadie, soy una mujer seria y exitosa”, aseguró García en sus declaraciones públicas.

El evento, organizado por el streamer colombiano Westcol y programado para el próximo 18 de octubre en el Coliseo MedPlus de Bogotá, ha sido uno de los temas más comentados entre las comunidades digitales de ambos países. Según relató la influenciadora, “ha dejado a un lado su vida social y laboral” para enfocarse exclusivamente en su entrenamiento de boxeo, con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al día del enfrentamiento.

Dejó atrás su agenda social, frenó compromisos y decidió priorizar el entrenamiento físico para enfrentarse a Karely Ruiz en el esperado evento deportivo en el Coliseo MedPlus - crédito @rastreandofamosos/ Instagram

Pese a las restricciones y la intensidad de la preparación, Karina García afirmó que no se arrepiente de haber aceptado este desafío. A través de sus redes sociales, destacó que el proceso le ha aportado aprendizajes, aunque reconoció la dificultad de “dejar de lado las polémicas” para enfocarse completamente en el reto deportivo. “Yo no soy boxeadora, estoy aprendiendo, pero quiero dar lo mejor de mí. Que no me quede ningún remordimiento”, declaró en uno de sus videos.

En la antesala del evento, el combate entre García y Ruiz figura entre los más esperados de la jornada, junto a la pelea de Andrea Valdiri y Yina Calderón, otras personalidades del entretenimiento digital colombiano. Todas las participantes buscan llegar al ring completamente preparadas, tras meses de intensa preparación física y mental.