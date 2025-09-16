Fuerte agarrón entre Cathy Juvinao y Petro tras la suspensión provisional del ministro de Igualdad: “Ser mujer no es un disfraz”

Para la legisladora, ser mujer no puede usarse como “disfraz” para justificar un cargo que, según ella, corresponde a una mujer según la ley - crédito @CathyJuvinao/X

Una nueva confrontación entre el presidente Gustavo Petro y la representante a la Cámara Catherine Juvinao volvió a encender las tensiones políticas dentro del país. Esta vez la causa de la discusión es debido a decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de suspender provisionalmente a Juan Carlos Florián de su cargo como ministro de la Igualdad, decisión que reavivó el debate sobre la Ley de Paridad y la identidad de género dentro del gabinete presidencial.

El tribunal aceptó estudiar una demanda presentada por el estudiante de Derecho Juan Manuel López, que sostiene que la designación de Florián incumple la Ley 2424 de 2024.

Según el cálculo presentado en la demanda, el porcentaje de mujeres en los ministerios del orden nacional apenas llega al 47,4%, cifra que iría en contra del mandato legal que exige una participación del 50% como mínimo. En la demanda también se cuestiona la interpretación jurídica del Gobierno sobre el concepto de género.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió provisionalmente a Juan Carlos Florián como ministro de la Igualdad - crédito @MinIgualdad_Col/X

La congresista celebró la decisión del alto tribunal sobre las funciones de Florián

Cathy Juvinao, una de las autoras de la Ley de Paridad, celebró la decisión del tribunal y a través de su cuenta de X publicó un mensaje extenso que generó una fuerte reacción del presidente.

“Como autora de la ley de paridad en Colombia y como una de las demandantes de la designación ilegal de Juan Carlos Florián en el Ministerio de la Igualdad, celebro profundamente para todas las mujeres que estamos en política la decisión que acaba de tomar el Tribunal Administrativo de Cundinamarca”, dijo la legisladora en su videoclip.

Juvinao, visiblemente emocionada, señaló: “Como lo habíamos advertido desde el principio, lo que hace el Gobierno de Gustavo Petro al designar a Florián es una burla y es torcerle el pescuezo a la Ley de Paridad con una acrobacia hermenéutica que vacía de contenido la ley que aprobamos las mujeres aquí en el Congreso. Es tan absurdo lo que intentan hacer que bastaría con que mañana todos los hombres del gabinete del Gobierno de Gustavo Petro se declararan no binarios o de género fluido o mujeres para sencillamente poder ocupar los espacios que a nosotras nos han sido despojados históricamente y que justamente la ley de paridad busca reparar”.

Catherine Juvinao celebró la suspensión de Florián, que calificó su designación como una “burla” a la Ley de Paridad - crédito Germán Forero

La representante fue más allá al acusar al Gobierno de utilizar el lenguaje de las luchas de género para encubrir decisiones ilegales: “Florián hace una instrumentalización burda de la lucha de la población Lgbtiq+, al caricaturizar la identidad de género para disfrazar de legalidad, lo que no es más que una usurpación simbólica, jurídica, política y ética. A Florián hay que decirle que identidad no es lo mismo que paridad, y que ser mujer no es un disfraz ni un acto performativo para usurpar derechos que hoy la ley no les permite”.

Petro no se quedó con nada y pidió poner la lupa sobre Juvinao

Estas declaraciones de la legisladora del Partido Verde provocaron una reacción del presidente Gustavo Petro, que desde el Consejo de Ministros se refirió directamente a la congresista. Durante la transmisión pública que trataba del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), hizo fuertes comentarios sobre la celebración de la representante.

“Dice la Juvinao que no va a permitir. ¿Cómo así? Entonces, la Constitución dice que una parlamentaria que se voltee de progresismo a derecha tiene la orden divina de cambiar el gabinete. Eso es un abuso de sus funciones públicas y aquí alguien debería actuar en eso. Ni el Parlamento, así como yo no tengo derecho sobre el Parlamento —en muchas cuestiones— y no tengo derecho sobre el Poder Judicial —en muchas cuestiones—, eso no significa que el Poder Judicial y el Parlamento no tengan obligaciones, no con el presidente, sino con la Constitución de Colombia. Y la Constitución de Colombia jamás ha ordenado que un juez se abrogue el derecho antihumano de decidir sobre la persona en su libre desarrollo de la personalidad”.

El presidente sostuvo que la Constitución no permite que un juez decida sobre la identidad de una persona. Insistió en que la decisión del tribunal no tiene sustento jurídico - crédito @infopresidencia/X

El presidente defendió que su gabinete mantiene la paridad legal, e insistió en que la decisión del tribunal no tiene fundamento. Además, volvió a sacar su ‘as’ bajo la manga y decir que Juvinao ya no representa los intereses del progresismo, acusándola de haberse desplazado hacia posturas conservadoras desde su elección.

Después del pronunciamiento del mandatario, la representante respondió una vez más desde su cuenta oficial de X, en la que criticó lo que considera una actitud autoritaria por parte del presidente:

“La transformación que ha sufrido Gustavo Petro en el poder es cada día más asombrosa. Ahora resulta:

Que el feminismo es para violar los derechos de las mujeres

Que ni el Congreso ni los jueces ‘pueden decirle qué hacer’

Que exigir paridad es volver a la esclavitud”.

Catherine Juvinao advirtió que llevará el caso hasta las últimas instancias judiciales - crédito @CathyJuvinao/X

El futuro de Juan Carlos Florián en el gabinete dependerá de la decisión definitiva que adopte el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Por ahora, su designación queda suspendida, lo cual deja vacante una cartera que ha sido objeto de constante controversia desde su creación.