Desaparición de un mayor de la Policía en Manizales: pistas para dar con su paradero

Después de la victoria de la selección Colombia, Edward Fabián Vergara Sierra se encontraba con un amigo, pero desde ese día no se sabe nada de él

Daniela Beltrán

Por Daniela Beltrán

El carro, los tatuajes y las otras pistas sobre la desaparición de un mayor de la Policía en Manizales- crédito Colprensa

La desaparición del mayor Edward Fabián Vergara Sierra, jefe del Centro Automático de Despacho de la Policía de Manizales, ha generado una profunda consternación en Caldas, especialmente tras confirmarse que no hay noticias de él desde la noche del martes 9 de septiembre.

Ese día, en medio de las celebraciones por el triunfo de la selección Colombia ante Venezuela, el oficial de 39 años salió de su domicilio—ubicado en el edificio Verona, del barrio La Carola— en compañía de un amigo y, desde entonces, no se ha tenido información sobre su paradero.

La Fiscalía General de la Nación puso en marcha tareas de investigación inmediata para rastrear los últimos movimientos del oficial, pieza clave en la recepción y gestión de emergencias para la ciudad.

La preocupación aumentó luego de que familiares de Vergara entregaron detalles distintivos a las autoridades, como sus tatuajes (un águila con las alas extendidas en el cuello y las inscripciones MCMLII VII XIX en los hombros), con el objetivo de facilitar su identificación en caso de un hallazgo.

El uniformado fue visto por última vez el martes 9 de septiembre con un amigo - crédito Policía

Poco después, cámaras del peaje de Circasia (Quindío), a unos 75 kilómetros de Manizales, registraron el paso del vehículo en el que viajaba el mayor. Un investigador que participa en el caso declaró al diario El Tiempo: “Esta es la última vez que se pudo ver el vehículo. Después del peaje ya se perdió el rastro”.

En paralelo, allegados informaron al mismo medio que, en una zona rural de Manizales, fueron encontrados documentos que pertenecerían al desaparecido, lo que impulsó a un sobrino a movilizarse desde Pasto para colaborar con la búsqueda.

Las autoridades están indagando sus contactos recientes, revisando los expedientes en los que participó, especialmente durante su etapa en Inteligencia de la Policía, y reexaminando una tutela presentada por el oficial contra la Policía, en la que impugnaba una decisión del juzgado 4 de ejecución de penas y medidas de Manizales.

Detalles de la desaparición

El hallazgo de imágenes captadas por cámaras de seguridad en el peaje de Circasia ha marcado un punto crucial en la búsqueda de Edward Fabián Vergara Sierra, mayor de la Policía, y Gian Marco Roldán Ibarra, civil de 21 años, quienes desaparecieron tras salir de un apartamento en Manizales el martes 9 de septiembre.

Cámaras lo registran con vida en el peaje de Circasia - crédito Fiscalía

Estas grabaciones, en las que se identifica el vehículo Mazda color café de placa JCO 499, constituyen la última pista concreta sobre los desaparecidos, moviendo el foco de las operaciones a lo largo del corredor del Eje Cafetero y, en particular, hacia Armenia y Quindío.

A raíz de esta evidencia, las autoridades han reforzado los operativos de búsqueda desplegando unidades de inteligencia, drones y patrullajes en zonas rurales estratégicas.

La presencia policial se ha multiplicado en ejes viales y áreas próximas al lugar donde se registró el paso del automóvil en el que viajaban Vergara Sierra y Roldán Ibarra, aunque todavía no se han reportado resultados positivos ni nuevos indicios sobre el posible destino de ambos.

La noche del martes, aproximadamente a las 8:00 p.m., el mayor Vergara abandonó su domicilio en el barrio La Carola de Manizales acompañado por su amigo Gian Marco Roldán. A partir de ese momento se perdió completamente el rastro de ambos. No existen registros posteriores de actividad de sus teléfonos móviles, los cuales permanecen apagados desde entonces.

Búsqueda de Edward Fabián Vergara Sierra, mayor de la Policía, y Gian Marco Roldán Ibarra- crédito Policía Nacional de Colombia

Tampoco ha sido posible, hasta el momento, establecer si la salida de ambos tuvo un motivo profesional vinculado a la labor policial de Vergara, o si respondía a circunstancias personales, según las primeras indagaciones recogidas por las autoridades.

Mientras tanto, los allegados y amigos de los desaparecidos han formulado un llamado urgente a los habitantes de la región para que proporcionen cualquier dato relevante que pueda contribuir a esclarecer el paradero del mayor Vergara y de Roldán Ibarra, instando a comunicarse directamente con las autoridades competentes ante cualquier información relevante.

