Daniel Quintero demandó al secretario de Seguridad del Tolima por supuesta participación en política: el funcionario lo llamó “bandido”

El secretario de Seguridad de Tolima habría participado en política, según denunció campaña de Daniel Quintero - crédito prensa Daniel Quintero/Gobernación Tolima

La decisión de la Fiscalía General de la Nación de acusar al exalcalde de Medellín y ahora precandidato presidencial Daniel Quintero por su presunta participación en la modificación irregular del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para restituir un predio, conocido como Aguas Vivas, sigue generando polémica nacional.

De hecho, después de conocerse la decisión, el secretario del departamento del Tolima, Alfredo Bocanegra, se despachó en críticas contra el precandidato del Pacto Histórico, incluso, tildándolo de “bandido”.

“Daniel Quintero, van apareciendo las llaves de donde saca los millones para fabricar su candidatura presidencial. Fiscalía acusa a este acusador de bandidos que al parecer los supera a todos”, señaló el funcionario departamental en su cuenta de X.

Ante la reacción del secretario, el equipo de Daniel Quintero no tardó en responder a las acusaciones, asegurando que el funcionario habría participado de forma indebida en política, pese a su impedimento como servidor público.

El jefe de debate de Quintero, Juan David Duque, respondió a Bocanegra con una denuncia en su contra ante la Procuraduría General de la Nación, entidad a la que le pidió investigarlo y determinar sanciones.

“Sr secretario de Seguridad del Tolima, ud está participando en política, he solicitado a la Procuraduría General de la Nación que investigue su actuación y proceda si es el caso con una sanción preventiva, para evitar que se usen recursos públicos en contra de la campaña de Daniel Quintero”, comentó el jefe de debate del precandidato presidencial.