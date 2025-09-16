Bus de Metroplús arrolló a habitante de calle en Medellín y conductor casi es linchado

El cuerpo de la víctima fue arrastrado varios metros sobre la vía antes de que el bus lograra alejarse. - crédito captura de video @DenunciasAntio2/X

Un bus de Metroplús arrolló a un habitante de calle en Medellín, desencadenando una violenta reacción en el sector de La Minorista, en el centro de la ciudad. El conductor del vehículo estuvo a punto de ser linchado por transeúntes y habitantes de calle, en medio del caos generado tras el trágico accidente.

Los hechos ocurrieron sobre las 4:00 de la tarde del lunes, en la carrera 55 con calle 57, uno de los corredores más transitados de la capital antioqueña.

El accidente, que se registró en la glorieta de La Minorista, involucró a un hombre en condición de habitante de calle que intentó cruzar el carril exclusivo destinado para buses articulados de Metroplús. En ese momento, el bus lo arrolló, dejando al peatón gravemente herido en plena vía.

La rápida atención de los servicios de emergencia permitió que el lesionado fuera trasladado a la Clínica CES, ubicada en la zona céntrica de la ciudad, pero pese al esfuerzo del personal médico, falleció poco después de su ingreso.

Hasta el momento el Metro de Medellín no se ha pronunciado frente al caso. - Alcaldía de Medellín

A raíz del siniestro, varios habitantes de calle que estaban en el sector atacaron al bus con piedras y toda clase de objetos. Intentaron agredir al conductor, quien decidió avanzar por el carril exclusivo para proteger su vida y la de los pasajeros. Solo al llegar a la estación Industriales, ya fuera del alcance de la multitud, el conductor detuvo la marcha y esperó la llegada de los agentes de la Secretaría de Movilidad de Medellín y de la Policía.

Mientras las autoridades buscaban controlar el orden público en el corredor afectado, la Policía Judicial de la Secretaría de Movilidad acudía a la clínica para realizar la inspección al cuerpo de la víctima, quien murió antes de recibir atención médica completa.

Por motivos de seguridad, la operación del Metroplús en la glorieta de La Minorista fue suspendida temporalmente. Según información oficial, la línea 1 solo prestó servicio entre Universidad de Medellín – Industriales y Hospital – Aranjuez, ante la recomendación de las autoridades para evitar nuevos incidentes.

Solo se prestó servicio entre las estaciones Universidad de Medellín – Industriales y Hospital – Aranjuez. - crédito @metrodemedellin/X

En redes sociales y videos captados por testigos, se observó cómo algunas personas lanzaban piedras y amenazas contra el bus, incluso manifestaron su intención de incendiar el vehículo. El incidente escaló cuando el conductor emprendió la marcha mientras el peatón permanecía en la vía, lo que generó que el cuerpo fuera arrastrado por varios metros ante los gritos de los presentes.

Según diferentes medios de comunicación, la huida del conductor fue motivada por el temor a las agresiones físicas, ya que las condiciones de seguridad se vieron comprometidas y no había presencia inmediata de la Policía en el sitio del accidente. Posteriormente, el conductor fue interceptado por las autoridades competentes y trasladado a la sede de la Secretaría de Movilidad para el procedimiento correspondiente.

Fuentes oficiales confirmaron que se abrió una investigación con el fin de determinar las posibles responsabilidades penales en los hechos. El caso se analiza para establecer si la conducta del conductor podría ser tipificada como homicidio, dado que existen indicios de que el bus se desplazó mientras el peatón estaba debajo, lo que agravó la situación.

El bus articulado recorrió la ruta hasta llegar a la estación Industriales. - crédito Metro de Medellín

Metro de Medellín, responsable de la operación del sistema, estuvo atento a las indicaciones de las autoridades y suspendió el servicio en el corredor directamente afectado, a la espera de una decisión sobre la normalización del tránsito en la zona.

Hasta el momento, no se ha publicado un pronunciamiento oficial ampliando los detalles de lo sucedido ni precisando cuándo se reanudará plenamente el servicio en el tramo comprometido. La decisión dependerá del análisis de seguridad y del restablecimiento del orden público en las inmediaciones de La Minorista, Medellín.