Mujer que habría sido abusada por un contratista de Vanti denunció que su caso lleva sin avances desde 2019: “Me han cambiado 5 veces de fiscal”

La víctima, que se desempeñaba como coordinadora comercial en Instargas, aseguró que desde el momento en el que el contratista trató de besarla sin consentimiento “comenzó una terapia inadecuada” para ella

William Cortés Cañón

Por William Cortés Cañón

El caso tuvo su origen en mayo de 2019, cuando la exempleada del contratista de Vanti denunció el intento de un beso no consentido - crédito Freepik

El caso de Myriam Quinchanegua Cárdenas, que denunció en 2019 por acoso y abuso sexual a José Vicente Vargas, contratista de Vanti, está marcado por repetidas dilaciones judiciales y la ausencia de respuestas institucionales. A pesar del tiempo transcurrido, la investigación permanece sin resolución en la Fiscalía, mientras la denunciante sostiene que ni la justicia ni la empresa han ofrecido respaldo efectivo.

Según el testimonio de Quinchanegua, que se desempeñaba como coordinadora comercial en Instargas —firma contratista de Vanti—, los hechos se remontan a mayo de 2019, cuando el comportamiento de Vargas con ella, según su testimonio, cambió de manera abrupta.

La denunciante contó para el programa Mañanas Blu 10:30 que, tras un intento de beso no consentido, comenzó una serie de conductas que calificó como una “terapia inadecuada” para ella. “Él siempre había sido muy respetuoso conmigo, pero en una ocasión trató de besarme (…) A partir de ahí comenzó toda esta terapia inadecuada para mí”, narró Quinchanegua al medio radial.

El expediente del caso se encuentra en etapa de audiencia preparatoria, que ha sido aplazada en varias ocasiones - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La denuncia formal se presentó en octubre de 2019, pero el proceso judicial ha estado marcado por la lentitud y la falta de continuidad. Quinchanegua explicó que, en seis años, su caso ha pasado por cinco fiscales distintos, lo que ha dificultado el avance de la investigación: “Hace seis años (…) me han cambiado cinco veces de fiscal. Alguno de ellos quería cerrar mi caso y puse una tutela para que me cambiaran de fiscal”, detalló la denunciante en diálogo con Mañanas Blu 10:30.

Actualmente, el expediente se encuentra en etapa de audiencia preparatoria, la cual ha sido reprogramada para noviembre tras varias postergaciones.

¿Qué respondió la empresa sobre de la denuncia?

La respuesta de Vanti también ha sido objeto de cuestionamientos por parte de la víctima. En 2022, Quinchanegua recurrió a la línea ética de la empresa, pero, según su relato, no recibió el apoyo esperado. “Me citan (…) me escucha la vicepresidenta de auditoría, pero me revictimiza (…) Luego me dicen que mi caso era un caso fallido, que lo mejor era desistir y cerrar el caso”, aseguró la denunciante en su intervención en Mañanas Blu 10:30.

Quinchanegua Cárdenas también señaló que nunca se le ofreció acompañamiento psicológico y que la compañía dejó de responder a sus solicitudes. A propósito de la denuncia, y consultada por Blu Radio, Vanti confirmó que el caso figura en su línea ética, aunque el sistema únicamente remite a un enlace web sin mayor información. El jefe de comunicaciones de la empresa indicó que la vicepresidenta de auditoría, Mónica Carranza, no realizará declaraciones públicas para evitar “viciar el proceso de investigación”.

La denuncia de Myriam Quinchanegua salpica a un contratista de la empresa Vanti - crédito Vanti

Por su parte, la Fiscalía informó a Blu Radio que Vargas ya no mantiene contratos activos con Vanti, aunque aclaró que la desvinculación no guarda relación con la denuncia presentada por Quinchanegua. A pesar de los obstáculos, la denunciante manifestó su determinación de continuar con el proceso. “Seis años que llevo en este proceso (…) no me apoyaron y nuevamente les estoy replicando por qué no me han apoyado”, afirmó Quinchanegua en Mañanas Blu 10:30.

La medida responde a la
