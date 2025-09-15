Colombia

María Fernanda Cabal se pronunció sobre los comentarios de María Claudia Tarazona, pero lo eliminó para minutos después asegurar que se sentia “muy extrañada”

La congresista publicó un pronunciamiento que fue eliminado segundos después, luego emitió una nueva reacción con algunos ajustes

Katerin Leguizamón Viasus

Por Katerin Leguizamón Viasus

La senadora se refirió a
La senadora se refirió a los comentarios de María Claudia Tarazona - crédito maclaudiat/Instagram / Luisa González/Reuters

En la explosiva entrevista que entregó la viuda del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay se lanzaron fuertes señalamientos en contra de la también senadora y aspirante al primer cargo de la nación María Fernanda Cabal. No obstante, el pronunciamiento más esperado era el de la congresista, que era copartidaria de Uribe Turbay.

En la entrevista entregada por María Claudia Tarazona a Noticias RCN, la viuda del precandidato aseguró que durante la cámara ardiente que tuvo lugar en el Salón Elíptico del Congreso de la República, la congresista se le acercó con un micrófono encendido que le solicitó que se retirara, después de ser alertada por alguien más de que su conversación podía quedar grabada.

En su diálogo con el medio de comunicación citado, la mujer aseguró que al percatarse del micrófono le pidió a la congresista que se lo retirara, a lo que esta negó rotundamente que llevará entre la ropa tal objeto para luego aseverar que “no se había dado cuenta”.

Tarazona aseguró además que luego del episodio del micrófono, la precandidata se le volvió a acercar para “amenazarla” con el fin de que “no se metiera en política” luego de la muerte de su esposo producto de un magnicidio por razón de su actividad. Según la mujer, las palabras de la congresista fueron que ella no conocía el país ni lo que estaba pasando en ese momento.

Luego de esta explosiva entrevista, los sectores políticos se mantuvieron a la expectativa por un pronunciamiento de la senadora Cabal, que es una de las figuras más visibles de la oposicións en el Legislativo.

El mensaje inicial fue rápidamente
El mensaje inicial fue rápidamente eliminado de las cuentas de la senadora - crédito @CabalPrensa/x

No obstante, un mensaje publicado en la cuenta oficial de la red social X del equipo de prensa de la senadora, y que fue borrado apenas unos segundos después, alcanzó a dar cuenta de la reacción de la aspirante a la Casa de Nariño frente a la entrevista entregada por la viuda de su copartidario y contrincante en la carrera presidencial.

A través de un comunicado publicado por pocos momentos en la red social, la senadora aseguró que sí llevaba tal micrófono del que hizo referencia Tarazona en su entrevista. Sin embargo, aclaró que este hacía parte de su ejercicio político y que lo lleva habitualmente cuando cumple con su labor en la corporación.

No obstante, resulta llamativo que la congresista llevara este elemento durante la cámara ardiente del asesinado senador, dado que, pese a que se desarrollaba en uno de los salones del Capitolio Nacional, este evento no hacía parte de su labor legislativa.

Tarazona señaló que Cabal la
Tarazona señaló que Cabal la "amenazó" para que no se metiera en política- crédito Miguel Uribe

“En efecto, cuando me acerqué a saludarla llevaba un micrófono adherido a mi camisa como siempre lo hago para atender a los medios que están en Comisión y Plenaria, pues había realizado una grabación previamente. En el marco de estas campañas es común permanecer con el micrófono puesto, dado que continuamente se deben realizar grabaciones, especialmente en el Congreso", señaló la precandidata.

En la misma línea, destacó que su acercamiento con Tarazona fue con total respeto y solidaridad por el difícil momento que la mujer atravesó junto a sus cuatro hijos, por lo que negó rotundamente que los comentarios señalados por la viuda de Uribe Turbay hayan provenido de ella.

Por otro lado, la senadora aseveró que compartía principios fundamentales con el asesinado senador, por lo que tenían en común algunos puntos de las visiones de país de cara a los comicios de 2026. En este mismo sentido, Cabal expresó que sintió dolor por el fallecimiento de su copartidario, por lo que su saludo a los familiares fue producto de la solidaridad.

La viuda del precandidato aseguró
La viuda del precandidato aseguró que Cabal llevaba un micrófono encendido al momento de saludarla - crédito @NoticiasRCN/X.- Colprensa

“Miguel y yo competíamos; teníamos una emulación; compartíamos principios fundamentales. También había discrepancias. Y, con profundo dolor por el atentado, fui solamente a saludar a su señora y a su familia.”, explicó la senadora.

El pronunciamiento fue eliminado momentos después de las cuentas oficiales de la senadora. Después volvió a salir un texto a través del perfil personal de la congresista con diferencias al publicado con anterioridad.

Como parte de los cambios al pronunciamiento oficial, la precandidata aseguró sentirse “muy extrañada porque ella (Tarazona) fue muy amable conmigo por estar atenta a la situación de Miguel”.

El comunicado final fue divulgado
El comunicado final fue divulgado a través del perfil personal de la congresista - crédito @MariaFdaCabal/x

Finalmente, destacó que el país conoce su trabajo, por lo que su labor como congresista radicó en un compromiso de honestidad por el país.

