Iván Mejía tildó de “perversa” y “desalmada” a María Fernanda Cabal tras declaraciones de María Claudia Tarazona: “Qué susto esa bruja en el poder”

La viuda de Miguel Uribe Turbay hizo fuertes señalamientos contra la senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, María Fernanda Cabal

Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Por Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Iván Mejía y María Fernanda
Iván Mejía y María Fernanda Cabal - crédito Colprensa

En entrevista con Noticias RCN, María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, lanzó duras acusaciones contra la senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático María Fernanda Cabal.

Tarazona detalló que, mientras se llevaba a cabo la cámara ardiente en el Salón Elíptico del Congreso, una tercera persona le informó que la senadora María Fernanda Cabal tenía un micrófono encendido.

Frente a ese aviso, Tarazona solicitó a Cabal que se alejara, con el propósito de evitar que la conversación quedara grabada.

La polémica surge tras las
La polémica surge tras las declaraciones de la viuda de Miguel Uribe en la que denunció amenazas durante la velación del fallecido senador - crédito Colprensa

El hecho generó numerosas reacciones en redes sociales, tanto de apoyo como de crítica.

Iván Mejía, periodista deportivo, expresó su opinión de lo que piensa de María Fernanda Cabal y de las posibilidades que tiene de llegar la senadora del Centro Democrático a la Presidencia de Colombia.

El periodista deportivo, que se ha hecho notar por sus opiniones políticas, catalogó a Cabal como “bruja”, así como de “perversa” y “desalmada”.

“Hmmm, hmmm, qué susto esa bruja en el poder. Es realmente perversa y desalmada”, indicó Iván Mejía.

Pronunciamiento de Iván Mejía sobre
Pronunciamiento de Iván Mejía sobre las declaraciones de María Claudia Tarazona - crédito @PajaritoDeIvan/X

Qué dijo María Claudia Tarazona

La viuda de Miguel Uribe, María Claudia Tarazona, narró en entrevista una tensa conversación con la senadora María Fernanda Cabal durante el duelo por el asesinato de su esposo, ocurrido por causas asociadas a la política.

Según Tarazona, Cabal le habría dicho: “Tú no conoces Colombia, tú no sabes cómo es este país, tú no sabes lo que aquí está pasando”, frase que recibió como una advertencia o reproche respecto a una posible aspiración política de su parte.

Tarazona relató que su reacción ante las palabras de la senadora fue directa al recordarle el motivo de su presencia allí.

María Fernanda Cabal hizo aclaraciones
María Fernanda Cabal hizo aclaraciones publicas después de las declaraciones de la viuda del senador Miguel Uribe Turbay - crédito María Fernanda Cabal/Facebook y @maclaudiat/Instagram

“María Fernanda, tengo a mi esposo aquí atrás, está en un cajón. Me lo mataron. Me lo mataron por hacer política”, señaló. El episodio, explicó Tarazona, supuso un contraste con el trato recibido por parte de la también senadora Paloma Valencia.

La viuda resaltó la solidaridad y el apoyo de Valencia en los mome

ntos críticos tras el asesinato de su esposo. Según sus palabras, Valencia asumió la colaboración logística y familiar tras enterarse de la gravedad de la situación.

“Paloma me dijo: ¿Qué te ayudo? Le pedí que se encargara de todo porque yo no podía pensar. Ella respondió que no me preocupara y que ella se haría cargo”, afirmó Tarazona.

María Fernanda Cabal compartió un video donde explicó por qué llevaba un micrófono durante el saludo que le dirigió a María Claudia Tarazona en el Congreso.

La senadora señaló que el uso de este dispositivo es parte de sus actividades laborales, pues con frecuencia debe dar atención a medios de comunicación durante las sesiones y grabar intervenciones. Aclaró que, el día en cuestión, había hecho una grabación poco antes del encuentro con Tarazona.

“Con todo respeto y sentimiento de solidaridad por la señora María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay, me permito aclarar a la ciudadanía que, en efecto, cuando me acerqué a saludarla, llevaba un micrófono adherido a mi camisa, como habitualmente lo hago para atender a los medios de forma permanente en comisión y plenaria, pues había realizado una grabación previamente”, indicó la congresista del Centro Democrático en el mensaje publicado en su cuenta de X.

Cabal, quien busca la candidatura presidencial por el partido de oposición, también relató las razones de su presencia en el Capitolio luego del fallecimiento de Miguel Uribe Turbay. Argumentó que acudió por respeto y dio su versión sobre el breve diálogo que mantuvo con María Claudia Tarazona, mostrando sorpresa ante lo ocurrido y desmarcándose de cualquier declaración posterior atribuida a Tarazona.

“En medio del dolor por la partida de Miguel Uribe, asistí al Capitolio por consideración y respeto. Estoy muy extrañada porque ella fue muy amable conmigo por estar atenta a la situación de Miguel. Quiero reiterar con total transparencia que ningún comentario que haya sido transmitido por la señora María Claudia provino de mí”, expresó la senadora.

