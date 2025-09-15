Colombia

Gustavo Petro calificó como una “medida homofóbica” fallo que suspendió provisionalmente a Juan Carlos Florián como ministro de Igualdad

El presidente de la República, con un mensaje en sus redes sociales, rechazó la determinación del alto tribunal, en relación con la designación de este funcionario en una de las carteras más cuestionadas del Gobierno nacional

Mario Alejandro Rodríguez

Por Mario Alejandro Rodríguez

Juan Carlos Florián, confeso petrista,
Juan Carlos Florián, confeso petrista, y que adquirió reconocimiento como actor porno, fue nombrado por Gustavo Petro como el nuevo viceministro de las Diversidades - crédito REUTERS - suministrada a Infobae

La decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de suspender provisionalmente a Juan Carlos Florián como ministro de Igualdad llevó al presidente de la República, Gustavo Petro, a lanzar un duro mensaje al alto tribunal, al que acusó de haber tomado una “medida homofóbica” frente al nombramiento de este funcionario. Del mismo modo, defendió la conformación de su gabinete, en la recta final de su mandato al que le restan 326 días en el poder.

Es una medida homofóbica, el debate es importante, pero desconoce el derecho a ser persona, va de frente contra la libertad humana”, afirmó Petro en un mensaje difundido en su perfil de X. En ese orden de ideas, también cuestionó la pertinencia de la decisión judicial y reiteró que la determinación es innecesaria, pues habló de retroceso en el debate en Colombia frente a la escogencia de Florián, que se autodenominó como una “marica” al frente de la dependencia.

Para Petro, la resolución representa un retroceso en materia de derechos y libertades individuales. “La persona es libre y sabemos que debe desarrollarse libremente, sino volvemos a la esclavitud, no se puede permitir la esclavitud de nuevo”, sostuvo el presidente, al insistir en la importancia de la autodeterminación de género, frente a la presencia de este ministro en el cargo. El mismo que había encendido las redes por su reciente experiencia como actor porno.

Con esta publicación, el presidente
Con esta publicación, el presidente Gustavo Petro se refirió a la suspensión del nombramiento de Juan Carlos Florián como ministro de Igualdad - crédito @petrogustavo/X

Y en su pronunciamiento, Petro enfatizó que la identidad de género es un derecho fundamental que no puede ser coartado por ninguna autoridad. “Si una persona siente que es hombre o mujer, lo dice esa persona. Ese es su derecho y nadie, absolutamente nadie puede obligar a lo contrario, ni juez, ni policía, ni padre, ni sociedad, ni estado”, declaró el jefe de Estado, con lo que defendió la libertad personal como principio rector de su Gobierno.

La demanda que llevó a la suspensión provisional de Juan Carlos Florián como ministro de Igualdad

El origen de la controversia se remonta a la demanda del estudiante de Derecho Juan Manuel López, que argumentó que la designación de Florián vulnera la exigencia legal de que al menos el 50% del gabinete esté compuesto por mujeres. Según la demanda, “las nueve ministras que hay actualmente representan un 47,37% de representación en el gabinete y los diez ministros representan un 52,63% del total”, por lo que se incumple la Ley de Cuotas.

Frente al particular, el magistrado Fabio Afanador ordenó la suspensión provisional del Decreto 0892 del 11 de agosto de 2025, con el que Petro designó a Florián. “DECRETAR la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del Decreto 0892 del 11 de agosto de 2025 que nombró a Juan Carlos Florián Silva, identificado con la cédula de ciudadanía XXXX, en el empleo de ministro, Código 0005 del Ministerio de Igualdad y Equidad”, según se leyó en el auto.

En desarrollo....

