General (r) Óscar Naranjo propuso que los militares y policías puedan votar en las elecciones: “El país ha madurado, no estamos en los años 40”

General (r) Óscar Naranjo, exvicepresidente y exdirector de la Policía - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

El general (r) Óscar Naranjo, exdirector de la Policía y exvicepresidente de Colombia durante el gobierno de Juan Manuel Santos, reapareció en la opinión pública con una polémica propuesta para los militares y policías del país.

En diálogo con Semana, el exdirector de la institución policial aseguró que los servidores públicos podrían participar en las jornadas electorales, pese a que constitucionalmente no está permitido.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Para el exvicepresidente, la sociedad colombiana ha evolucionado, y asevera que es el momento de que cada funcionario también pueda incidir en la opinión pública, a través del voto en los comicios electorales.

“Yo entiendo la prohibición constitucional colombiana de que los militares y policías no tienen derecho al voto, salvo después de que se retiran. La entiendo bajo la lógica que significó la violencia del año 48, una etapa nefasta de la historia cuando, particularmente, la policía se politizó. Pero creo que el país ha madurado, creo que hay unas condiciones distintas, una ciudadanía distinta”, expresó Naranjo al citado medio de comunicación.

Además, recalcó que la democracia colombiana se ha fortalecido, a pesar de que, según él, han existido dificultades en la nación, y sostuvo que el derecho al voto a los militares y policías del país está por encima de cualquier activismo.

“Creo que, en medio de todas las dificultades, nuestra democracia es más sólida que la de la posviolencia del 48. Y yo sí creo que en algún momento habrá que ver de qué manera, no para que haya activismo, sino para que haya derecho al voto, se abre ese camino”, indicó.

De igual manera, el general en retiro manifestó que “pensar en unas fuerzas militares activistas es peligroso en una democracia.

El derecho al voto significa no proselitismo, no activismo y, por lo tanto, habría que mirar a futuro cómo se hace eso, de manera que no se abra la puerta al activismo o a la manipulación de la política con los militares”.

Por último, reiteró su propuesta para que los servidores puedan ejercer su derecho al voto en los comicios electorales en Colombia.

“Yo creo que llegó la hora de que los uniformados deberían votar”, puntualizó.