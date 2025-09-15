Caos en TransMilenio por accidente en la NQS en Bogotá: una volqueta atropelló a un motociclista

El accidente se presentó en horas de la mañana, autoridades atienden el caso - Crédito @Eli_Chala / X

En la Avenida NQS con Calle 22 se presentó un accidente vial entre vehículos particulares que dejo una víctima mortal y la estación CAD temporalmente cerrada.

El accidente se presentó debido al choque entre un motociclista y una volqueta dejando al primero fallecido en la calzada exclusiva de Transmilenio, por lo que las autoridades iniciaron el contra flujo con los articulados en el carril mixto en el sentido sur - norte.

A pesar de las medidas, la Avenida NQS presentó gran congestión vehicular, retrasando servicios y tiempos de viaje, por lo que varios usuarios bajaron a las vías para continuar los los recorridos a pie. Transmilenio a través de las redes sociales recomendó a los pasajeros no despresurizar las puertas ni poner en riesgo la seguridad de los demás usuarios.

Tras las acciones de contraflujo para mantener el servicio, se restablece el servicio normal por la Avenida NQS - Crédito: captura de pantalla canal de Whatsapp Transmilenio

Tras finalizar sobre las 9:37 A. M. las labores de criminalística y levantamiento del cuerpo, Transmilenio informó que volvió a funcionar con normalidad la estación CAD y los buses regresaron al carril exclusivo.

Además, se conoció que la víctima fue una mujer de 35 años que mientras iba conduciendo entre los vehículos tropezó con un bache y fue arrojada a el carril exclusivo donde fue arrollada por un bus articulado.