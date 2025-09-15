Armando Ojeda asume la dirección de la Uaesp con un plan para transformar la gestión de basuras en Bogotá

El alcalde Carlos Fernando Galán anuncia que la UAESP estará bajo la dirección de Armando Ojeda - crédito Alcaldía de Bogotá

La designación de Armando Ojeda como nuevo director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) marca el comienzo de una etapa de transformaciones en la gestión de residuos sólidos en Bogotá, según comunicó este lunes 15 de septiembre en rueda de prensa el alcalde Carlos Fernando Galán.

Ojeda, que anteriormente desempeñó funciones en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaeb), asume la responsabilidad máxima del organismo y será el principal responsable de coordinar la implementación de un renovado plan para el manejo de basuras en la capital.

Carlos Fernando Galán expuso, durante si intervención, tres ejes fundamentales de la estrategia.

El primero apunta a un fortalecimiento de los operativos de recolección, lo que permitirá una mayor cobertura y eficiencia en el servicio.

El segundo componente contempla un robusto programa de pedagogía ciudadana, con el fin de lograr que tanto residentes como empresas comprendan y adopten prácticas adecuadas en la disposición de residuos.

El tercer pilar incorpora un régimen sancionatorio, el cual, según precisó Galán, será más estricto y se ejercerá “con mayor rigor frente a quienes incumplan la normatividad vigente”.

El mandatario enfatizó la necesidad de una mejor coordinación entre las distintas entidades distritales, insistiendo en la obligación de sus directivos por asumir “acciones concretas para enfrentar la problemática de la basura y contribuir a que la ciudad se vea cada vez más limpia”.

En la misma comparecencia, Galán reveló que actualmente existen 149 procesos sancionatorios en curso contra operadores del servicio. El alcalde aclaró que las sanciones serán ejecutadas “en caso de que las empresas no subsanen las fallas detectadas” y adelantó que se aplicará el mismo tratamiento a cualquier compañía que infrinja la normativa sobre la manipulación de basuras en Bogotá.

Con estos anuncios, la Alcaldía Mayor de Bogotá pretende dar un giro sustancial en la administración de residuos y avanzar hacia una ciudad donde la limpieza y la corresponsabilidad entre autoridades y ciudadanía se conviertan en prioridades.