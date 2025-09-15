La exfiscal Angelica Monsalve se fue en contra de María Claudia Tarazona y María Fernanda Cabal: “Ninguna de estas dos señoras tiene credibilidad”

La exfiscal Angélica Monsalve expresó dudas sobre la confianza en María Claudia Tarazona y la senadora María Fernanda Cabal tras la polémica - crédito @alazamo123/X

Durante una conversación con Noticias RCN, María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, dirigió fuertes señalamientos a la senadora y aspirante a la presidencia por el Centro Democrático, María Fernanda Cabal.

La reacción ante las declaraciones de María Claudia Tarazona no se hizo esperar y generó todo tipo de comentarios.

Frente a la polémica, Angélica Monsalve, exfiscal, cuestionó tanto a la viuda de Miguel Uribe Turbay como a la senadora María Fernanda Cabal. En palabras de Monsalve: “Ninguna de estas dos señoras tiene credibilidad”, y dejó en claro su escepticismo frente a ambas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Y es que, la exfiscal utilizó su cuenta para pronunciarse sobre la controversia entre María Claudia Tarazona y María Fernanda Cabal dentro del partido Centro Democrático. Monsalve expresó su absoluto rechazo a la dinámica del poder dentro de la colectividad, según sus palabras, y mostró su desconfianza respecto a ambas figuras. En su publicación, lanzó frases contundentes como “Que asco es la guerra por el poder” y recalcó: “Ninguna de estas dos señoras tiene credibilidad“.

La exfiscal también cuestionó la actitud de Tarazona tras la muerte de su esposo, Miguel Uribe Turbay. Según Monsalve, se llegó a rumorar que Tarazona solicitó a Álvaro Uribe Vélez la posibilidad de ser precandidata presidencial ocupando el lugar de su esposo. Además, hizo referencia a la acusación de Tarazona sobre una supuesta amenaza de la senadora Cabal, resaltando cómo estos enfrentamientos se desarrollan “con micrófono incorporado y todo”.

Angélica Monsalve se fue en contra de María Fernanda Cabal y María Claudia Tarazona - crédito @alazamo123

“Se venden cuchillos a un peso en el @CeDemocratico Que asco es la guerra por el PODER. Ninguna de estas dos señoras tiene credibilidad. La Tarazona tuvo un comportamiento muy anormal con la tragedia de su esposo, de hecho se rumoreó que ella misma le pidió a @AlvaroUribeVel que le permitiera ocupar el lugar de su esposo y ser pre candidata presidencial, y ahora , según Tarazona, @MariaFdaCabal la amenazó con micrófono incorporado y todo, para que ni se le ocurriera aspirar a nada dentro del Centro Democrático”, dijo.

Monsalve sugirió que María Claudia Tarazona podría tener intenciones estratégicas tras su reciente retorno a Colombia. En su análisis, Monsalve planteó que el regreso de Tarazona estaría orientado a respaldar políticamente a su suegro, Miguel Uribe Londoño.

Al respecto, señaló: “Mi sospecha: Tarazona llegó otra vez al país, para ayudar a su suegro, el viejito que no levanta vuelo, y que mejor manera, que atacar a la que parece tener mejor opción de “las niñas de Uribe”.

Finalmente, Angélica Monsalve expresó una dura crítica hacia Álvaro Uribe Vélez y su entorno político. Comparó al exmandatario con una planta que impide el desarrollo de quienes lo rodean: Uribe es como el árbol del manzanillo, todo lo que vaya creciendo a su alrededor lo absorbe hasta destruirlo.

“Uribe es como el árbol del manzanillo, todo lo que vaya creciendo a su alrededor lo absorbe hasta destruirlo”, concluyó la exfiscal por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X.

Monsalve sugirió que María Claudia Tarazona podría tener intenciones estratégicas tras su reciente retorno a Colombia. En su análisis, Monsalve planteó que el regreso de Tarazona estaría orientado a respaldar políticamente a su suegro, Miguel Uribe Londoño - crédito (Foto AP/Fernando Vergara)

Por su parte, en respuesta a las afirmaciones de María Claudia Tarazona, María Fernanda Cabal expuso su postura públicamente. La senadora y precandidata presidencial emitió un comunicado a través de sus redes sociales durante la noche del 14 de septiembre y, al día siguiente, publicó un video en el que abordó nuevamente el tema. En este video, Cabal aclaró las razones por las que utilizaba un micrófono cuando se acercó a saludar a la viuda de Miguel Uribe Turbay.

“Con todo respeto y sentimiento de solidaridad por la señora María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay, me permito aclarar a la ciudadanía que, en efecto, cuando me acerqué a saludarla, llevaba un micrófono adherido a mi camisa, como habitualmente lo hago para atender a los medios de forma permanente en comisión y plenaria, pues había realizado una grabación previamente”, explicó Cabal en el video contestando a la viuda de Miguel Uribe Turbay.

María Fernanda Cabal hizo aclaraciones publicas después de las declaraciones de la viuda del senador Miguel Uribe Turbay - crédito María Fernanda Cabal/Facebook y @maclaudiat/Instagram

Cabal también habló sobre su presencia en el Capitolio luego del deceso de Miguel Uribe Turbay. Explicó que asistió en señal de respeto y relató cómo fue el breve intercambio que sostuvo con María Claudia Tarazona. Cabal expresó su asombro por las repercusiones del encuentro y afirmó que ella no estuvo vinculada a ninguna declaración difundida tras ese momento.

“En medio del dolor por la partida de Miguel Uribe, asistí al Capitolio por consideración y respeto. Estoy muy extrañada porque ella fue muy amable conmigo por estar atenta a la situación de Miguel. Quiero reiterar con total transparencia que ningún comentario que haya sido transmitido por la señora María Claudia provino de mí”, sostuvo la legisladora.