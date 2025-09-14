Riña entre mototaxistas en Bucaramanga habría dejado un hombre con muerte cerebral, que no tenía relación en la discusión

El hecho se produjo tras el enfrentamiento entre dos mototaxistas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un ataque sicarial afectó la tranquilidad del barrio Comuneros de Bucaramanga en la noche del sábado 13 de septiembre de 2025, que dejó a un hombre gravemente herido.

La víctima fue identificada como Feiber Steven Maldonado Serrano, de 28 años, que se encuentra en estado de muerte cerebral.

Así ocurrió el ataque armado

El hecho ocurrió alrededor de las 10:00 p. m., cuando Maldonado Serrano se desplazaba junto a su esposa y un amigo por la carrera 19 con calle 8 a bordo de una motocicleta.

Autoridades llegaron al lugar a atender el hombre , que resultó gravemente herido - crédito Redes sociales

De acuerdo con los primeros reportes, el atentado fue sorpresivo. Hombres armados que se movilizaban en una motocicleta marca NKD de color negro se aproximaron al vehículo en el que viajaba la víctima.

El parrillero, al acortar la distancia, disparó directamente contra Maldonado Serrano en al menos dos ocasiones; un disparo impactó su cabeza y el segundo en otra parte de su cuerpo. Los agresores también abrieron fuego contra los acompañantes, que resultaron ilesos del ataque.

Tras la violenta situación, los responsables huyeron por la carrera 19 en dirección sur–norte, lo que llevó a que las autoridades ejecutaran un operativo de búsqueda, hasta el momento, sin éxito.

Maldonado Serrano fue trasladado al Hospital Universitario de Santander, donde el personal de salud confirmó que presenta muerte cerebral como consecuencia del impacto de bala en la cabeza. Este diagnóstico implica la pérdida total e irreversible de las funciones cerebrales y del tronco encefálico, lo que baja las posibilidades de cualquier recuperación de la conciencia o la respiración autónoma.

El hombre fue blanco de dos balazos, mientras se movilizaba en una motocicleta junto con dos personas - crédito Noticias Avispero Bucaramanga/Facebook

Al respecto, Ysmael José Romero Ibarra relató a las autoridades, citado por medios de comunicación locales, que el grupo se desplazaba en una motocicleta cuando fueron sorprendidos por los atacantes. La principal hipótesis del caso es un presunto caso de intolerancia luego de una riña entre mototaxistas, entre los involucrados estaba el conductor de la motocicleta.

En cuanto a la identidad de los responsables, una de las personas que acompañaba a Maldonado Serrano señaló que el presunto agresor sería un individuo conocido como “Gocho”, que, según su versión, habría amenazado a la víctima días antes del atentado. Sin embargo, las autoridades no han confirmado oficialmente el móvil del ataque ni la identidad del autor material.

La esposa y acompañante de Maldonado Serrano salieron ilesos, a pesar de que los sicarios también dispararon en su dirección.

Hombre murió tras ser atacadio a tiros en obra de construcción en Barrancabermeja

Un joven de 22 años identificado como Gabriel Cano falleció tras permanecer tres días en estado crítico en la Clínica del Magdalena Medio. El deceso, confirmado por la Policía del Magdalena Medio el domingo, 14 de septiembre, se produjo luego de que Cano fuera herido con arma de fuego mientras trabajaba en una obra de construcción en el barrio María Eugenia, comuna 7 de Barrancabermeja, el 11 de septiembre. En el ataque también resultó herido un amigo suyo, quien actualmente se encuentra fuera de peligro.

La hipótesis del caso de Barrancabermeja es un atentado sicarial directo contra la víctima - crédito Freepik

De acuerdo con información preliminar proporcionada por la Policía, Cano y su acompañante estaban en el lugar de trabajo cuando fueron interceptados por sujetos que les dispararon en varias ocasiones. El hecho fue catalogado como un atentado directo contra su integridad.

Según imágenes difundidas por el medio local El Verídico, tras recibir los disparos, familiares y vecinos acudieron en auxilio de Cano y lo transportaron de urgencia en la parte trasera de un camión hasta la clínica, en un intento por salvar su vida.

A pesar de los esfuerzos médicos, Cano falleció a consecuencia de las heridas. Las autoridades informaron que mantienen las investigaciones correspondientes para identificar y capturar a los responsables de este homicidio.