Colombia

Muerte de soldado colombiano en Ucrania, su familia no podrá despedirlo: “Quizás solo podamos recibir sus cenizas dentro de algunos meses”

Héctor Eduardo Salinas Romero falleció en medio de un operativo en un campo minado, en sus últimos deseos pidió que cuidaran a su madre

Daniela Beltrán

Por Daniela Beltrán

Guardar
Joven soldado de Santander en
Joven soldado de Santander en Ucrania: cuerpo quedó en territorio ruso - crédito Pexels

El destino de Héctor Eduardo Salinas Romero, conocido entre sus allegados como Pitbull, quedó marcado por una promesa de estabilidad que nunca llegó a cumplirse.

El joven colombiano de 27 años, motivado por el anhelo de mejorar la situación de su madre y garantizar el bienestar de su hijo pequeño, encontró la muerte en un campo minado durante un operativo militar en Ucrania.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Mientras la familia Salinas Romero en el municipio de Floridablanca (Santander) espera una respuesta oficial y la posibilidad de recuperar el cuerpo, la información llegó por un canal muy diferente: sus compañeros de combate fueron quienes comunicaron la noticia en la madrugada del martes 2 de septiembre, detallando que, tras la explosión, Héctor tuvo solo unos minutos para pedir que cuidaran de su madre antes de morir.

Según relató su hermana, Alejandra Romero, un sargento les señaló que repatriar el cuerpo será una tarea prácticamente imposible: “Quizás solo podamos recibir sus cenizas dentro de algunos meses”, declaró Alejandra en Blu Radio.

Mientras la familia Salinas Romero
Mientras la familia Salinas Romero en Floridablanca espera una respuesta oficial y la posibilidad de recuperar el cuerpo - crédito Dmitry Yagodkin/Europa Press

La imposibilidad de repatriar los restos añade angustia al dolor de la familia. Un sargento les explicó que traer el cuerpo de regreso sería casi inviable y que, probablemente, solo recibirían sus cenizas tras varios meses de espera. La hermana de Héctor, sumida en la incertidumbre, expresó al medio mencionado: “Quizás solo podamos recibir sus cenizas dentro de algunos meses”, sin saber cuándo ni cómo podrán despedirse de él.

A día de hoy, la familia no ha recibido comunicación oficial de ninguna entidad, únicamente relatos transmitidos por los compañeros de Héctor. Esta falta de información los lleva a temer que, si no se esclarece pronto la situación, podrían declarar al joven como desaparecido. “Solo pedimos tener sus restos para darle el último adiós. Ni siquiera nos han entregado un acta de defunción”, manifestó Alejandra en Blu Radio, reclamando la mínima dignidad de poder cerrar este capítulo.

Antes de partir hacia Ucrania, Héctor había pasado por el Ejército en Bucaramanga durante su servicio militar, experiencia que reforzó en él el espíritu de disciplina castrense. Aunque no continuó en la vida militar profesional, trabajó en empresas de seguridad privada en Bogotá y, enfrentado a la fragilidad de los ingresos, optó por el exilio bélico con la esperanza de transformar la vida de su familia.

Quienes lo conocieron destacan su entrega y cariño por los suyos. Su hermana rememora: “Me decía ‘Monster, la quiero mucho’. Siempre ponía a la familia primero. Antes de salir a su primera misión me pidió que cuidara de mi mamá si algo le pasaba”.

El cuerpo del joven permanece
El cuerpo del joven permanece en territorio bajo control de tropas rusas - crédito Juan Moreno/ Europa Press

Mientras tanto, en Floridablanca, la ausencia de Héctor Salinas Romero se siente como un silencio pesado, aguardando noticias y la oportunidad de rendirle un último adiós, tras una búsqueda de estabilidad que terminó convertida en luto.

Padre contó la historia de exmilitar bogotano que murió peleando en Ucrania

La travesía de Gerson Alejandro Morales terminó de manera abrupta y trágica lejos de su hogar, después de haber buscado desesperadamente una vía para “cumplir sus sueños y mejorar la vida de su familia”. La experiencia del joven colombiano ilustra los peligros crecientes de los reclutamientos latinoamericanos en redes sociales con promesas laborales para ir a la guerra en Ucrania, una realidad que ahora advierte su familia en medio del duelo y la inquietud.

En el sur de Bogotá, el barrio Divino Niño fue el escenario de la infancia y la juventud de Morales. Allí vivía junto a su padre y su abuela de 71 años, a quienes mantenía tras terminar su servicio militar en el batallón de artillería del barrio Marruecos. Según testimonios recogidos por QHubo Bogotá, Gerson Morales trabajaba como repartidor utilizando una aplicación móvil para cubrir los gastos del hogar, aunque con limitaciones evidentes.

“Él estaba respondiendo por la abuela desde hace dos años, pero no le alcanzaba el dinero. Tal vez esto fue lo que lo llevó a tomar esa decisión”, explicó un allegado al citado medio.

La familia notó poco antes de su partida un comportamiento reservado por parte de Morales. Reunió a su padre y a su abuela apenas dos días antes de viajar, pero no mostró ninguna carta de invitación ni explicó en detalle el propósito real del viaje. El proceso de reclutamiento comenzó en TikTok, donde, según los relatos recogidos por Alerta Bogotá, desconocidos le ofrecieron un contrato con una empresa vinculada al gobierno ucraniano. Le prometieron un entrenamiento de dos meses y un salario inicial de doce millones de pesos durante esa etapa, con la perspectiva de alcanzar veinte millones de pesos mensuales una vez en combate.

- crédito Captura de Pantalla
- crédito Captura de Pantalla Redes sociales

La realidad que encontró al llegar a Ucrania difirió por completo de lo prometido. Morales llegó el 29 de junio y firmó el contrato el 2 de julio, pero seis días después ya había sido enviado a su primera misión militar sin la capacitación anunciada. “A él le dijeron que lo iban a entrenar por dos meses y todo, pero no le cumplen con ninguna de esas condiciones”, lamentó su padre, Leonardo Morales, en declaraciones a Alerta Bogotá.

Temas Relacionados

Héctor Eduardo Salinas RomeroSoldado colombiano en UcraniaMuerto en campo minadoOperativo militar en UcraniaCuerpo soldado en UcarniaCuerpo en tropas rusasGuerra Rusia y UcraniaColombia-Noticias

Más Noticias

Video: Policías frustraron millonario fleteo de $10 millones a una mujer en Kennedy tras una persecución que duró 6 minutos

La Policía expuso que fue la propia víctima la que advirtió que unos sujetos en una motocicleta le habían cometido un hurto después de retirar el dinero de un cajero

Video: Policías frustraron millonario fleteo

Ramón Jesurún criticó al Gobierno Petro por el recorte presupuestal al deporte: “Es doloroso, ojalá el Gobierno entienda”

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol aclaró los rumores sobre supuestas presiones para armar la convocatoria y se refirió a la presencia de la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Ramón Jesurún criticó al Gobierno

Atentado contra oleoducto de Ecopetrol en Cesar fue frustrado por el Ejército: así fue el operativo

En el municipio de San Martín se presentó el incidente a la infraestructura petrolera Ayacucho–Galán

Atentado contra oleoducto de Ecopetrol

Procuraduría alertó graves deficiencias en alimentación y salud en cárceles de Medellín y Cúcuta

Un informe del Ministerio Público identificó incumplimientos contractuales que pondrían en riesgo los derechos de más de 7.000 personas en las cárceles El Pedregal y Cocuc

Procuraduría alertó graves deficiencias en

Icbf puso a la venta casas, apartamentos y oficinas a precio ‘de huevo’: así puede acceder a la oferta desde 28 millones

Los interesados deberán ingresar al portal de Cisa y conocer los pormenores de los predios, además de seguir los pasos para iniciar la puja por el inmueble

Icbf puso a la venta
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atacaron estación de Policía en

Atacaron estación de Policía en zona rural de Cajibío, Cauca: habrían lanzado explosivos

Capturan a alias El Indio, cabecilla de las disidencias en la frontera entre Colombia y Ecuador: era la mano derecha de ‘Iván Márquez’

Ejército entregó informe sobre el intento de asonada en Puerto Guzmán, Putumayo que dejó un civil herido: los pobladores actuaron bajo presión de estructuras armadas residuales

Fiscalía reveló el actuar criminal de exdirectores de la Dijín y del Inpec en el caso de la periodista Jineth Bedoya

La historia del Clan del Golfo, las disidencias de las AUC que Colombia reconoció como “Ejército Gaitanista”

ENTRETENIMIENTO

Silvestre Dangond respaldó a Abelardo

Silvestre Dangond respaldó a Abelardo de la Espriella en su campaña a la Presidencia: “Llegó el poder”

Festival Cordillera 2025: los artistas que no se puede perder el segundo día

Los podcasts más sonados hoy en Spotify Colombia

¿Cuáles son las nuevas tendencias en YouTube en Colombia?

Jorge Celedón tiene su doble perfecto de ‘Yo Me Llamo’ en Paraguay: “Es algo único lo que pasó”

Deportes

Ramón Jesurún criticó al Gobierno

Ramón Jesurún criticó al Gobierno Petro por el recorte presupuestal al deporte: “Es doloroso, ojalá el Gobierno entienda”

Santa Fe vs. Deportivo Cali - EN VIVO hoy: siga aquí la final de ida de la Liga BetPlay Femenina 2025

Etapa 21 de la Vuelta a España 2025: Las manifestaciones generan caos en el último día y no permiten las premiaciones

Hora y dónde ver a Emiliana Arango en la final de la WTA 500 de Guadalajara: la colombiana jugará su segunda final del 2025

Natalia Linares ganó la medalla de bronce en la prueba de Salto Largo en el Mundial de Atletismo Tokio 2025