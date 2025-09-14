María José Pizarro lanza fuerte críticas a las congresistas que cambiaron de bandos, traicionando al Gobierno: “No soy una política de bandazos”

María José Pizarro habló de las legisladoras que se pusieron y quitaron la “camiseta” del bando que más les convenía - crédito Infobae Colombia

En una conversación con Infobae Colombia, la senadora y precandidata presidencial por el Pacto Histórico María José Pizarro expuso con vehemencia su descontento frente a las posturas asumidas por varias congresistas que, tras acompañar el proyecto político liderado por Gustavo Petro, decidieron dar un giro y ubicarse en la oposición. Las palabras de la legisladora se centraron en su perspectiva sobre la coherencia política, el papel de las mujeres en la izquierda y la deriva que, según ella, algunas figuras tomaron por conveniencia electoral.

Durante el diálogo, se le planteó una pregunta directa sobre la forma en que algunas congresistas —como Katherine Miranda, Cathy Juvinao y Jennifer Pedraza— pasaron de apoyar al actual Gobierno, sobre todo durante la campaña presidencial de 2022, a convertirse en fuertes críticas del mismo; por lo que la senadora no dudó en señalar ese viraje como una muestra de oportunismo político y ausencia de principios.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Uno no puede hacer oposición solamente para recibir réditos políticos”, afirmó Pizarro, al referirse al cambio de actitud que, según sus palabras, ocurrió cuando notaron que “tenía más réditos políticos pasarse a la más rancia oposición”. Para ella, ese tipo de decisiones no surgió de un análisis ideológico o de principios, sino de un cálculo electoral frío y pragmático.

María José Pizarro denunció el oportunismo electoral en el Congreso, haciendo especial referencia al giro de algunas congresistas que pasaron de apoyar al Gobierno de Petro a ser sus detractoras - crédito Infobae Colombia

La legisladora destacó cómo, a su juicio, las congresistas cambiaron de bando de manera evidente y sin disimulo: “Lo hicieron sin ningún problema y se quitaron la camiseta, se pusieron otras y hoy son abanderadas de la oposición, bueno, con matices entre ellas, por supuesto, pero no, yo creo en una izquierda democrática y no en una izquierda aliada con el establecimiento”.

Pizarro hizo énfasis en su decepción personal frente a la trayectoria de Katherine Miranda, con la que compartió cuatro años en el Congreso y que incluso fue jefa de debate de Gustavo Petro durante la campaña presidencial en Bogotá. La senadora relató cómo la ahora representante a la Cámara llegó al Congreso con señalamientos de que era cercana al exalcalde Enrique Peñalosa, y que por eso buscó proyectar una imagen más progresista, asociándose al proyecto del Pacto Histórico, de acuerdo con Pizarro, esa cercanía fue estratégica y temporal.

“Se paró al lado nuestro, estuvo allí. Inclusive fue jefa de debate del presidente Petro en Bogotá. Luego, sin ningún problema, pasa al extremo absolutamente contrario”, recordó. Para la senadora, ese cambio evidenció una falta de compromiso real con los principios de la izquierda democrática.

María José Pizarro lamentó que figuras reconocidas abandonaran la coherencia política por conveniencia electoral - crédito @PizarroMariaJo/X

Uno de los momentos más tensos que evocó Pizarro durante la conversación con Infobae Colombia ocurrió en una plenaria del Senado, donde Miranda, según ella, le dijo directamente qué mujeres como ella no deberían estar en el Congreso. “Me lo dijo en la cara, después de haber sido mi compañera durante cuatro años”, afirmó con indignación. Esa experiencia, aseguró, la marcó profundamente, no solo a nivel personal, sino como síntoma de una degradación en los valores políticos que antes compartieron.

María José Pizarro defiende una izquierda democrática ante la traición de exaliadas

La senadora reiteró su firmeza ideológica desde que llegó a la política. Aseguró que ha mantenido intactos sus principios progresistas, y que nunca los sacrificó por obtener beneficios o visibilidad. “Yo soy una mujer absolutamente coherente. No voy dando bandazos de un lado a otro. Soy progresista de izquierda desde el momento en el que llegué a la política y va a ser así hasta el momento en el que me vaya”, expresó.

Además, cuestionó duramente la actitud de quienes, según ella, desdibujaron los principios por intereses personales: “Es vergonzante que uno no pueda tener un criterio. Pueden ser críticas, se puede ser crítico. Pero lo que ha sucedido, en mi criterio, no responde a una coherencia política sólida”.

La senadora María José Pizarro expresó su decepción ante el giro político de varias excompañeras de lucha en el Congreso - crédito redes sociales

La precandidata presidencial reconoció que las diferencias ideológicas y los matices son legítimos dentro de cualquier movimiento político. Incluso defendió el derecho de hombres y mujeres a criticar al Gobierno nacional, siempre que esa crítica naciera de una reflexión seria y honesta; sin embargo, afirmó que lo que observó en varias de sus excompañeras no se trató de un disenso legítimo, sino de una estrategia calculada para reposicionarse políticamente.

“La crítica debe tener un fondo político y ético. No puede obedecer simplemente a lo que resulta más rentable. Eso no es ser oposición. Eso es oportunismo”, declaró. De acuerdo con María José Pizarro, la política no puede seguir validando esas conductas como si fueran parte del juego democrático, porque eso desgasta la confianza ciudadana.

Durante la conversación con Infobae Colombia, también hizo un llamado a fortalecer una izquierda democrática, independiente y crítica, que no se aliara con el establecimiento ni con los sectores tradicionales del poder. Reivindicó el papel de las mujeres que han sido coherentes, que no negociaron sus convicciones por ambiciones electorales: “Yo creo en mujeres que no deponen su ideología ni sus principios porque es políticamente más rentable estar en la oposición. Y eso fue lo que se vivió”.

La senadora y precandidata presidencial María José Pizarro criticó el comportamiento oportunista de varias congresistas que cambiaron de postura dentro del Congreso - crédito Infobae Colombia

Pizarro también apuntó que esta situación no debe limitarse a una disputa entre mujeres, y mencionó que los hombres dentro del Congreso también han incurrido en los mismos comportamientos. No obstante, explicó que el foco de su crítica se centró en figuras femeninas por la pregunta específica de la entrevista, no por una intención de género.

En esta misma línea, dejó claro que no tiene intenciones de cambiar de posición, y que en caso de perder la fe en sus propios principios, preferiría hacerse a un lado. “El día en que cambie de posición política —que no va a ser nunca— preferiría retirarme a estar haciendo el oso de la manera en la que lo están haciendo; el oso porque es vergonzante, es vergonzante que uno no pueda tener un criterio. Pueden ser críticas, se puede ser crítico y no solamente ellas”, concluyó.