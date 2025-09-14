Entidades públicas salieron en defensa de Petro luego de su alocución: Alfredo Saade se atribuyó la propuesta de la polémica estrategia

El pastor se atribuyó la polémica propuesta en defensa del presidente - crédito Colprensa / Servicio Geológico Colombiano / Sena / Instituto Agustín Codazzi / Fondo Nacional del Ahorro / Parques Nacionales de Colombia / SAE

Luego de la alocución presidencial del 12 de septiembre de 2025, las cuentas en redes sociales de las entidades públicas del país comenzaron a ejercer la defensa de las polémicas declaraciones del jefe de Estado sobre la situación financiera de la Nueva EPS bajo la etiqueta “#SeRobaronlaSalud”.

Entre las entidades que lanzaron pronunciamientos para respaldar las palabras del mandatario se destacan el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el Invima, Parques Nacionales Naturales de Colombia, el Sena, el Fondo Nacional del Ahorro (FNA), la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), la Dian y demás entidades, al igual que varios ministerios que publicaron mensajes al respecto, cuya gestión no está relacionada con el manejo del sistema de salud.

Los mensajes de las entidades fueron ampliamente criticados por figuras políticas que señalaron que el uso de los recursos para ejercer defensa a la Administración gubernamental es una forma de corrupción, dado que se estarían empleando para fines distintos a las competencias de cada entidad estatal.

“¿No les alcanza salir hasta en la sopa? Hoy la atención en salud es peor que antes, no puede ocultarse copando cuentas necesarias como @sgcol", escribió la senadora Angélica Lozano citando una de las publicaciones del SGC que resultó ser de las más virales en la red social X.

No obstante, lo llamativo de esta inusual estrategia de la Casa de Nariño para difundir los discursos del presidente Petro es que podría provenir de uno de los personajes que, en su momento, gozo de un importante poder en los pasillos de la sede de la Presidencia de la República y que salió de allí para construir su camino a liderar la nación con propuestas tan polémicas como la defensa de todas las entidades públicas.

Diversas entidades públicas salieron a respaldar el discurso del presidente - crédito @sgcol/x

Unos días después del discurso televisado del mandatario, el 14 de septiembre, el ex jefe de Despacho Alfredo Saade utilizó el mismo canal que las entidades públicas para lanzar un mensaje que más allá de aclarar la estrategia del Gobierno, sembró mayor incertidumbre sobre las jugadas que desde el Palacio Presidencial se pueden realizar en los últimos meses de mandato de Petro para defender sus políticos.

En la publicación, el pastor aseguró que le “llena de orgullo” ver los repetidos pronunciamientos de las entidades públicas, que cumplen diferentes funciones, en defensa de las palabras del presidente. Sumado a esto, destacó que fue una propuesta suya, por lo que su materialización fue un motivo para presumir su buena relación que, aun después de su salida del cargo que ocupó, tiene con Gustavo Petro.

El también precandidato presidencial no aclaró el momento en que se hizo la polémica iniciativa, pero aseveró que lo que se vio fue solo una parte de su idea, dado que, según sus palabras, no se pudo realizar en su totalidad por las limitaciones que tuvo para mostrar el objetivo de la estrategia un grueso de los funcionarios estatales.

El pastor se atribuyó la polémica estrategia - crédito @alfredosaadev

“Ver hecha realidad mi propuesta de usar todos los canales para defensa del gobierno del presidente @petrogustavo me llena de orgullo. Aunque no pude desarrollarlo al 100% se que se va a lograr de la mano de quienes pude mostrarles la visión”, escribió Saade.

En el mismo sentido, señaló que para que su idea se pueda materializar al 100% se debe contar con las cuestas de los más de 200.000 funcionarios públicos, entre contratistas y miembros fijos de las entidades, para que la defensa del presidente se pueda consolidar.

Para el aspirante a la Casa de Nariño, la colaboración de los miles de funcionarios estatales de todo el país sería un “ejército imparable” que lograría sentar un precedente de cara a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, en las que el sector afín al Gobierno Petro buscará continuar con el legado del presidente.

Saade busca llegar a la Casa de Nariño con polémicas propuestas para continuar con el legado de Gustavo Petro - crédito Presidencia

La polémica estrategia de Saade se suma a sus controversiales iniciativas con las que busca llegar al primer cargo de la nación. De llegar a ocupar dicho puesto, el pasto ha expresado que su primer acto de gobierno sería la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente en la que se hagan realidad las reformas impulsadas por Petro y se vuelva a establecer en la ley la reelección presidencial para dar continuidad con el proyecto de izquierda que llevó al actual mandatario al poder.