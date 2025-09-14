Colombia

Calamidad pública en Santander por fuertes lluvias, 32 municipios están afectados ante la emergencia

La Oficina de Gestión del Riesgo de Santander pide instalar puentes en puntos críticos para garantizar la comunicación en zonas rurales

Daniela Beltrán

Gobernación de Santander reportó 4.500
Gobernación de Santander reportó 4.500 familias damnificadas por cuenta de las lluvias - crédito Fotomontaje Infobae (Redes sociales/Facebook-X)

Las fuertes lluvias en el departamento de Santander han provocado el aislamiento de varias comunidades rurales, tras generar graves daños en carreteras secundarias y terciarias.

De acuerdo con la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander, la magnitud de las afectaciones obliga a instalar al menos ocho puentes modulares en puntos críticos para restablecer la movilidad y permitir el acceso a servicios esenciales.

Autoridades departamentales explicaron que la complicada situación llevó a que diversos municipios decretaran la calamidad pública, tras verse desbordadas sus capacidades de respuesta.

“¿Qué implica tener una calamidad pública? Implica que el municipio ha tenido una serie de eventos que son recurrentes y que ya no tiene las capacidades ni financieras ni administrativas para atender estas emergencias. Entonces decretan su calamidad con el fin de que el departamento entre a darles una mano”, precisó Cristian Sánchez, director de la mencionada oficina, en entrevista a Blu Radio.

Accidente vial por las lluvias
Accidente vial por las lluvias en Santander - crédito @OGRDSantander / X

Según la Gobernación de Santander, los recursos disponibles para emergencias ya se encuentran prácticamente agotados, tras inversiones previas en maquinaria, ayudas humanitarias y atención de crisis como la reciente sequía.

Sánchez destacó el limitado margen departamental: “Hoy ya los recursos son pocos los que tiene la gobernación para esta línea de gestión del riesgo. Por eso el gobernador hace un llamado al Gobierno Nacional para que cumpla el anuncio de disponer recursos a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Necesitamos que volteen a ver a Santander y nos ayuden con tantos escenarios de riesgo”.

El carácter vulnerable del departamento frente a inundaciones, movimientos en masa, pérdidas de calzadas y avenidas torrenciales ha quedado en evidencia una vez más.

Según la entidad, estos fenómenos mantienen aisladas a poblaciones enteras, que solo podrán reconectar con el resto del territorio a través de estructuras temporales. La solución prioritaria, explicó Sánchez, reside en la instalación rápida de puentes militares o modulares, lo que permitiría recuperar la conectividad en aproximadamente seis semanas.

Actualmente, 32 municipios del departamento
Actualmente, 32 municipios del departamento se encuentran en calamidad pública - crédito @ElCarmendeChuc/X

“Tenemos una serie de solicitudes de puentes, que es lo que más en este momento se necesita, y estamos haciendo ese llamado para que se nos asignen algunos puentes modulares o militares, porque es una solución pronta que permite resolver la dificultad en semanas”, sostuvo el funcionario en su más reciente declaración pública.

Un vehículo fue arrastrado por una quebrada en Santander dejando cuatro muertos y uno desaparecido

El operativo de búsqueda en la frontera entre Galán y Palmar luego de la trágica creciente súbita que, el sábado 6 de septiembre, arrastró un vehículo con cinco ocupantes en la quebrada La Oroco.

Por el momento, cuatro cuerpos han sido recuperados, incluyendo el de un menor de ocho años, mientras los equipos de rescate intentan localizar a Arnulfo Torres, de 47 años, quien permanece desaparecido debido a la complejidad del terreno y la fuerza del caudal.

La alcaldesa de Galán, Sofía Medina, confirmó la magnitud del siniestro y detalló que “ya encontramos cuatro cuerpos, entre los que hay un menor de edad. Un hombre sigue desaparecido por la dificultad que hay en la ribera de la quebrada”, según declaraciones recogidas tras el incidente.

- crédito @OGRDSantander/X
- crédito @OGRDSantander/X

Orfidia León (46 años), James Afanador (8 años), Clemencia Reyes (47 años) y Pastora Olarte (42 años) fueron las personas identificadas entre las víctimas fatales. El vehículo, que se dirigía de Socorro a Galán, fue sorprendido por la repentina subida de las aguas mientras transitaba por la vía principal de acceso de la región.

La funcionaria señaló que la tragedia pone en evidencia los riesgos latentes en este corredor vial: “Es lamentable las pérdidas de estas familias que sufrieron este grave accidente en la quebrada La Oroco, en el municipio Palmar”.

Medina recordó que anteriormente ya se había solicitado acompañamiento institucional para atender los peligros constantes de avalanchas y crecidas súbitas, dadas las características geográficas y climáticas del área.

